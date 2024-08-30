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Гаррис опережает Трампа на 2% в семи ключевых штатах, - опрос Bloomberg. ИНФОГРАФИКА

Гарріс випереджає Трампа у 7 ключових штатах

Вице-президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис сохранила импульс, который она привнесла в президентскую гонку. Она лидирует или идет вровень с республиканцем Дональдом Трампом в каждом из семи штатов, которые, скорее всего, будут решать исход президентских выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Bloomberg, которое провело опрос Bloomberg News/Morning Consult.

Опрос, проведенный в ключевых штатах после национального съезда Демократической партии на прошлой неделе, показал, что Харрис уменьшила отрыв или вернула назад преимущество над Трампом в ключевых экономических вопросах, и зарекомендовала себя как более надежную, чем ее конкурент, в вопросе защиты личных свобод.

В целом вице-президент опережает Трампа на 2 процентных пункта среди зарегистрированных избирателей в семи ключевых штатах.

Вибори США: Гарріс випереджає Трампа на 2 відсотки у 7 штатах

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кампания Харрис собрала более $540 млн пожертвований за месяц, - AP

Самый большой ее отрыв от своего оппонента-республиканца в штате Висконсин (+8%), а в штате Аризона поддержка Харрис и Трампа одинакова (по 48%).

"Харрис открыла новые возможности для победы, вернув в игру колеблющиеся штаты "Солнечного пояса", такие как Джорджия и Невада", - отмечает агентство.

Опрос также показал, что 84% сторонников Харрис ожидают ее победы на выборах президента, по сравнению с 79% избирателей Трампа, которые прогнозируют то же самое своему кандидату.

Читайте также: Кеннеди приостановил президентскую кампанию и поддержал Трампа

Сам Трамп неоднократно утверждал, что он лидирует во всех или большинстве опросов, даже когда ситуация изменилась в национальных опросах.

Однако его кампания все чаще напоминает, что социологи "ошибались относительно Трампа как в прошлом, так и будут ошибаться снова".

Отметим, что в "Солнечный пояс" США входят штаты Алабама, Аризона, Арканзас, Флорида, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Нью-Мексико, Северная Каролина, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Калифорния, Невада и Вирджиния.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харрис официально утвердили кандидатом от Демократической партии на пост президента США

Автор: 

выборы (24725) опрос (2824) США (26513) Трамп Дональд (5141) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+6
всі патріоти-українці симпатизують Харріс і бажають, щоб вона перемогла.
Чи, точніше так: всі патріоти-українці бажають, щоб Трамп програв. Бо він обіцяв припинити підтримку України.
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30.08.2024 11:35
+5
У Камали чітка тенденція на зріст, захисник мордору і ворог України пролітає.
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30.08.2024 10:57
+4
Линия обороны / Анти-колорадос
https://dl-news.defence-line.org/?p=39824 Эффект Чубаки


Что ни говори, а политтехнологии - великая и местами - сокрушительная сила. Если их применяют профессионалы, а публика готова принимать эти конструкции, то результаты могут оказаться феноменальными. Так например, в одной из латиноамериканских стран недавно от власти было отстранено самое первое лицо. Как оказалось, это было лицо клинического идиота. Медицина подтвердила, что он - психически ненормальный человек, и что его место не в первом кресле государства, а в специальной клинике, где содержится не только такие деятели, но также Наполеон, Александр Македонский, и другие, не менее масштабные личности.

Но фокус тут в том, что в этой стране, избиратель проголосовал за идиота и даже не заметил этого. А все потому, что были правильно применены политтехнологии, которые создали образ идеального кандидата именно для населения этой страны. Если все было сделано без ошибок, то на пост президента вполне можно было избрать, коня или ламу например. Всё зависит от искусства политтехнолога и его чутья ситуации. Как водится, сначала вылепливается определённый образ кандидата, а потом, в соответствии с этим образом, подстраивается линия поведения, чтобы кандидат выглядел органично.

Например, прямо сейчас в Украине зашёл бы бинарный образ такого лидера, например - Кентавр, который вроде и человек, а вроде и лошадь. Ну хорошо, пускай не Кентавр, а Штепсель и Тарапунька. Не правда ли, это уже намного теплее? И как только такие персонажи появятся перед публикой, например большой пресс-конференции, то кто-то с удовлетворением отметит: тёпленькя пошла! Но как известно, у нас выборов не предвидится и потому рассуждение на эту тему - бесполезны. А вот в США предвыборная кмпания только набирает обороты.

Мы ранее уже писали о том, что серверы предвыборного штаба Трампа подверглись хакерская атаке и в сети начинают появляться обрывки данных о том, как готовился сценарий его кампании. Сообщается о том, что благодаря визуальному сходству и примерно схожему набору движений, для Трампа разработали образ Чубаки, одного из героев космической саги. Основной идеей этого образа было то, что несмотря на шумность и подвижность персонажа, его речи практически никому не понятны. Надо было выработать такую манеру речи, чтобы её никто не смог расшифровать. Тем самым, была бы нейтрализована самая слабая часть этого образа - речь. Ведь всем понятно, что как только Донни раскрывает рот, он начинает понижать свой рейтинг. А так - эмоциональное и в крайней степени энергичное мычание не нанесло бы никакого ущерба его популярности.

Говорят, что когда обсуждался этот образ, Трампу понравилось всё, кроме того, что ему придётся выдавать бессвязные речи. На это ему возразили, что в советском Союзе был генеральный секретарь компартии советского Союза Леонид Ильич Брежнев. Он тоже говорил так, что его никто не мог понять, тем не менее, он правил своей страной до самой смерти. В итоге, Трамп таки взял образ Чубаки, но не отказался от связанных речей и как следствие, он начинает уступать своей сопернице даже в тех местах, где вроде бы недавно безусловно лидировал. Так, опросы Emerson College/The Hill и даже Fox News показывают общее лидерство Камала Харрис, и что самое неприятное для Додика, она лидирует в болезненных штатах и среди целых категорий избирателей.

Здесь мы не станем приводить процентов, просто отметим, что буквально все опросы показывают постепенно увеличивающийся разрыв между Харрис и Трапом там, где она уже лидировала, и сокращение разрыва там, где она отставала. На это у Донни теперь есть один ответ. Везде, где опросы показывают его проигрыш, он не признает этих рейтингов и говорит о том, что они подтасованы и только там, где у него ещё имеется преимущество, он их признает.

При этом Додик уверенно говорит о том, что его невозможно не любить. С его слов, в него влюблены женщины, белые и испаноязычные. Из этого он делает вывод о том, что при такой невыносимый любви к нему, результаты опросов просто не могут выглядеть так, как их представляют на телевидении. И когда он все это объясняет, возникает полное понимание того, почему ему выбрали образ безмолвного Чубаки.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39824
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30.08.2024 11:05
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Правила форума Совет форумчан
Шось опитування гуляють - то 2% то 6%
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30.08.2024 10:54 Ответить
Так там же на графіках вказаний рівень похибки. На деяких, візуально - він 6%...

Тобто, більшість цих опитувань - "як вилами по воді". Вибори все покажуть.
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30.08.2024 11:49 Ответить
Нац гвардії США треба змащувати гвинтівки - буде гаряча осінь
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30.08.2024 14:58 Ответить
У Камали чітка тенденція на зріст, захисник мордору і ворог України пролітає.
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30.08.2024 10:57 Ответить
апять стерх програв многоходовочку - перестарався ліліпутін
казали - остав Байдена в спокої - старічок програє - а нє - перегнув палку - загнав Байдена - тепер думає дуже шкодує
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30.08.2024 13:22 Ответить
2 відсотки це щє далеко не перемога.
йому вже в його штабі кажуть - клюва прикрий, бо гадиш сам собі.
а донік сказав що він не може її персонально не ображати!
ну це ж донік - обплює всіх, бо по людські воно ж не вміє...
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30.08.2024 11:00 Ответить
Сказати Трампу "клюва прикрий" - це з серії "муха, не сідай на лайно". Мабуть, навіть образливо якось для Трампа. Бо він же, впевнений, вважає себе абсолютно правим та найгеніальнішим оратором **********.

Якщо хтось і наважився, то:
1. вірогідно, швидко позбудеться свого місяця в передвиборчому штабі.
2. розпалить Трампа ще більше.

І це добре. Завалити Трампа на виборах здатен в основному сам Трамп - бо потоки брехні та марення, які вилітають з його вуст, врешті решт пробиваються до здорового глузу і через шар релігійного захоплення в його фанатів.

Саме тому - "заколивались" ще 2 штати...
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30.08.2024 11:55 Ответить
Саме розраховуючи на Трампа, кацапи зараз не шкодують м'яза на покровському напрямку.
Дуже хочеться вірити в позитивні прогнози, що цього м'яса вистачить на місяць чи хай там вже на три...
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30.08.2024 11:01 Ответить
А коли почали повномасштабну війну,то на кого розраховували? Також на Трампа,ще 4 роки назад?
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30.08.2024 11:40 Ответить
Розраховували на брехню Медведчука, щодо того, що "все схвачєно, армія розвалена, будуть зустрічати з короваями". Саме тому за танками та БМП йшли не бензовози та вантажівки з 10кратним БК, а воронки, завалені поліцейськими облаштунками (пластикові щити, шоломи тощо) - збирались беззбройні натовпи в окупованому Києві пресувати.
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30.08.2024 11:59 Ответить
Не хотіли Хілларі, отримайте Камалу. Жах.
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30.08.2024 11:02 Ответить
Нам би краще Хейлі замість Трампа.
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30.08.2024 11:34 Ответить
А чим Камала відрізняється від Хілларі? Окрім кольору шкіри? В політичному сенсі?

Перша сама пройшла всі шаблі кар'єри. А Хілларі? Поруч з чоловіком, губернатором і президентом, займалася "громадською діяльністю"? Ну ок, молодець.

Щось мені завжди здавалась, що будь-якій країні потрібен самостійний керманич-борець, який "вийшов з низів" і знає, як порох тхне. А не "виходці з теплих кланових ванн" типу Бушів, Кеннеді тощо.
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30.08.2024 12:13 Ответить
Что не так-то?
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30.08.2024 12:27 Ответить
Як що??!?!?? Вона ж ніби-то з мером Сан-Франциско шури-мури крутила, а він за це її зробив віцепрезидентом США! І похєру на те, що за 20 років це ні разу ніяк не підтвердилося - святий Трамп святим ротом це сказав же! А ще вона ТУПА!

Здається, я чи не дослівно висловив основні претензії прихильників Трампа до Камали Гарріс.

Питань щодо просто фантастичної влади мера Сан-Франциско і щодо того, що Гарріс півжиття працювала на виборчих посадах, під час виборів на які біографія під мікроскопом завжди перевіряється недоброзичливцями, а потім треба реально працювати, бо інакше наступного разу не виберуть нікуди - в прихильників Трампа не виникає...
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30.08.2024 13:13 Ответить
Безперечно, це надзвичайно цікаво! Цікавіше, ніж Покровськ.
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30.08.2024 11:03 Ответить
Півроку назад ти певне те саме писав про Авдіївку, півтора роки тому - про Бахмут, за рік ще про якийсь зруйнований райцентр писатимеш.
Але війни виграють не через те що окуповують райцентри.

"Коли дурню показують на небо - він дивиться не на небо, а на палець"
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30.08.2024 11:10 Ответить
Вумний, ти власне дивишся на палець. Моє зауваження стосуєтьься того, що більше, ніж американські вибори українців зараз цікавить Покровськ. Чи не цікавить?
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30.08.2024 11:45 Ответить
"Чи не цікавить"

мене - не дуже. Саме через ті причини які я виклав вище. Мене більше цікавлять тенденції що мають чи матимуть вплив на перебіг війни - вибори в США, заборона китайцями частини експорту компонентів БПЛА, переговори про зняття заборони застосування західної зброї по території вигрібної дефекації і т.д.

обмазуватись зрадою з приводу чергового райцентру мені не дуже цікаво, я не великий любитель такого роду спецолімпіади. А ти?
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30.08.2024 11:54 Ответить
Райцентр? А якщо це твій райцентр?
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30.08.2024 12:21 Ответить
ну тоді це всі міняє, звичайно. якщо б це був персонально мій райцентр - я б хотів щоб ЗСУ боронили його до останнього солдата, не зважаючи ні на яки втрати та не рахуючись з тотальною перевагою росіян в усьому на тому відтинку фронту.
Десь так деякі громадяни й міркують.
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30.08.2024 12:26 Ответить
Та да, добре, до Україна велика і до Чопа ще далеко. Зрештою, армію можна і вивести за кордон - інтернувати, як у листопаді-грудні 1919 року, коли одна частина армії пішла у Румунію, а інша - у Польщу.
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30.08.2024 14:41 Ответить
Якщо втягуватись в кожен розмім людьми з руснею - інтернувати нікого не доведеться - бо люди в нас скінчаться ще на підступах до Запоріжжя з Харковом.
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30.08.2024 15:04 Ответить
Сто років проішло, а риторика та сама. За Покровськом вже Дніпропетровщина. А дійсно, навіщо вона нам?
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30.08.2024 15:25 Ответить
Та які 100. З часу коли Сунь Цзи написав свою книжечку пройшло більше 2000 років. Але ти нею так і не поцікавився. Навіщо вона тобі коли можна катати зраду за кожне колгосп
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30.08.2024 15:42 Ответить
Якщо длґ тебе Покровськ - колгосп, то книжка Сунь Цзи тобі потрібна хіба що у туалеті. Ти справді українець? Маю сумніви.
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30.08.2024 17:11 Ответить
Вибач, не можу тобі фотку свого військового тут показати. Але по-перше ні Покровськ ні Мирноград ще не втрачені і навіть бої за них ще не розпочались, а втрачаємо ми поки що якраз колгоспи про які ти до війни і не чув ніколи. А по-друге там посол ЄС розповіла про значимість Курської операції для європейців та її вплив на сприйняття ними ходу нашої війни (читай на рівень підтримки), але ти звичайно ж скажеш що та послиця просто не мала комуналки в Новогродівці і дачки в Селидово - тому її експертність під великим питанням.
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30.08.2024 17:24 Ответить
Я не писав, що Покровськ, чи Мирноград, чи навіть Селідове втрачені. Я писав, що події, які відбуваються там для українця мають більше значення, ніж те, що робиться у Штатах. А як військовий, ти мав би розуміти значення власне Пркровська, як центру логіст ки, зокрема рокадної.
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30.08.2024 17:31 Ответить
Так про які тоді події йде мова? Поки що більша загроза є для території на південь від очеретинського вклинювання кацапів, а не для самих міст - то ти про ці події писав?
А чому вони мають більше значення для українців ніж події в Штатах, що ти про це згадав як про щось не менш стратегічне?
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30.08.2024 18:00 Ответить
Камала це тін сцикуна Обами. Навіть не знаю, що для України гірше, рудий дурень, або ця обамівська прихільниця
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30.08.2024 11:03 Ответить
одна сусідка казала, що планувалася мішель обама, але, особисто байден, пропхнув камалу.
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30.08.2024 11:47 Ответить
Линия обороны / Анти-колорадос
https://dl-news.defence-line.org/?p=39824 Эффект Чубаки


Что ни говори, а политтехнологии - великая и местами - сокрушительная сила. Если их применяют профессионалы, а публика готова принимать эти конструкции, то результаты могут оказаться феноменальными. Так например, в одной из латиноамериканских стран недавно от власти было отстранено самое первое лицо. Как оказалось, это было лицо клинического идиота. Медицина подтвердила, что он - психически ненормальный человек, и что его место не в первом кресле государства, а в специальной клинике, где содержится не только такие деятели, но также Наполеон, Александр Македонский, и другие, не менее масштабные личности.

Но фокус тут в том, что в этой стране, избиратель проголосовал за идиота и даже не заметил этого. А все потому, что были правильно применены политтехнологии, которые создали образ идеального кандидата именно для населения этой страны. Если все было сделано без ошибок, то на пост президента вполне можно было избрать, коня или ламу например. Всё зависит от искусства политтехнолога и его чутья ситуации. Как водится, сначала вылепливается определённый образ кандидата, а потом, в соответствии с этим образом, подстраивается линия поведения, чтобы кандидат выглядел органично.

Например, прямо сейчас в Украине зашёл бы бинарный образ такого лидера, например - Кентавр, который вроде и человек, а вроде и лошадь. Ну хорошо, пускай не Кентавр, а Штепсель и Тарапунька. Не правда ли, это уже намного теплее? И как только такие персонажи появятся перед публикой, например большой пресс-конференции, то кто-то с удовлетворением отметит: тёпленькя пошла! Но как известно, у нас выборов не предвидится и потому рассуждение на эту тему - бесполезны. А вот в США предвыборная кмпания только набирает обороты.

Мы ранее уже писали о том, что серверы предвыборного штаба Трампа подверглись хакерская атаке и в сети начинают появляться обрывки данных о том, как готовился сценарий его кампании. Сообщается о том, что благодаря визуальному сходству и примерно схожему набору движений, для Трампа разработали образ Чубаки, одного из героев космической саги. Основной идеей этого образа было то, что несмотря на шумность и подвижность персонажа, его речи практически никому не понятны. Надо было выработать такую манеру речи, чтобы её никто не смог расшифровать. Тем самым, была бы нейтрализована самая слабая часть этого образа - речь. Ведь всем понятно, что как только Донни раскрывает рот, он начинает понижать свой рейтинг. А так - эмоциональное и в крайней степени энергичное мычание не нанесло бы никакого ущерба его популярности.

Говорят, что когда обсуждался этот образ, Трампу понравилось всё, кроме того, что ему придётся выдавать бессвязные речи. На это ему возразили, что в советском Союзе был генеральный секретарь компартии советского Союза Леонид Ильич Брежнев. Он тоже говорил так, что его никто не мог понять, тем не менее, он правил своей страной до самой смерти. В итоге, Трамп таки взял образ Чубаки, но не отказался от связанных речей и как следствие, он начинает уступать своей сопернице даже в тех местах, где вроде бы недавно безусловно лидировал. Так, опросы Emerson College/The Hill и даже Fox News показывают общее лидерство Камала Харрис, и что самое неприятное для Додика, она лидирует в болезненных штатах и среди целых категорий избирателей.

Здесь мы не станем приводить процентов, просто отметим, что буквально все опросы показывают постепенно увеличивающийся разрыв между Харрис и Трапом там, где она уже лидировала, и сокращение разрыва там, где она отставала. На это у Донни теперь есть один ответ. Везде, где опросы показывают его проигрыш, он не признает этих рейтингов и говорит о том, что они подтасованы и только там, где у него ещё имеется преимущество, он их признает.

При этом Додик уверенно говорит о том, что его невозможно не любить. С его слов, в него влюблены женщины, белые и испаноязычные. Из этого он делает вывод о том, что при такой невыносимый любви к нему, результаты опросов просто не могут выглядеть так, как их представляют на телевидении. И когда он все это объясняет, возникает полное понимание того, почему ему выбрали образ безмолвного Чубаки.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39824
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30.08.2024 11:05 Ответить
всі патріоти-українці симпатизують Харріс і бажають, щоб вона перемогла.
Чи, точніше так: всі патріоти-українці бажають, щоб Трамп програв. Бо він обіцяв припинити підтримку України.
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30.08.2024 11:35 Ответить
Хряріс буде давати таку ж "допомогу" як і Бідон, до пори поки аборигени-українці не закінчаться. "Патріот".
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30.08.2024 12:41 Ответить
це просто менше зло, ніж трамп
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30.08.2024 12:44 Ответить
Коли мужички закінчаться, розкажеш про менше зло.
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30.08.2024 12:53 Ответить
ну так, коли закінчаться, тоді українські баби - які залишаться на окупованій території - підуть по гаремах орків.
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30.08.2024 16:29 Ответить
Тобто укровлада жінок закриє перед своєю смертю так само як і чоловіків.
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30.08.2024 20:17 Ответить
Він обіцяв завершити війну.
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30.08.2024 14:05 Ответить
той спосіб, який він обіцяв - не що інше, як капітуляція України.
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30.08.2024 16:30 Ответить
Гарна байка, але віриться з трудом.
Краще порівняйте кампанію Трампа з кампанією зєлі.
Впевнений, знайдете чимало дуже схожих рис.
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30.08.2024 11:37 Ответить
"I can't go not personal"
dogyy is unleashed!
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30.08.2024 11:06 Ответить
моя мрія поїхати в техас, купити джинси вранглер, ковбойські чоботи та чорний стетсон.
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30.08.2024 11:07 Ответить
Самі кращі джинси ... шт.Кентукі
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30.08.2024 11:31 Ответить
самі кращі джинси це брюкі....
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30.08.2024 11:55 Ответить
Іронія в тому, що американці оберуть найгіршу людину з усіх можливих президентом через Україну. Американці не хочуть закінчення війни. Вони хочуть перемоги України.
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30.08.2024 11:08 Ответить
мені так подобається коли не американці знають,
шо зроблять американці...
ви не буданга?
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30.08.2024 11:13 Ответить
"американці оберуть найгіршу людину з усіх можливих"

на їх щастя ][уйло, Фьодорич і Потужненський не мають громадянства США.
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30.08.2024 11:15 Ответить
от якраз дермак на наступному тижні збирається з Умеровим у відрядження до США. Що, не попросять громадянства? Як вважаєш?
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30.08.2024 11:31 Ответить
ну і за шо ви нам таке наказаніє влаштовуєте?
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30.08.2024 11:58 Ответить
Якщо в них є хоч якась чуйка, то мусять. Бо для них -- не дай боже скінчитися війні.
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30.08.2024 12:01 Ответить
Красунечка Харріс ! У Добрий час !!! 🇺🇸+🇺🇦 =❤️
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30.08.2024 11:29 Ответить
Дивно, що Харріс вийшла вперед в Півн.Кароліні, рідному штаті Нікі Хейлі, яка підтримала Трампа... (чи підтримала лише на словах?)
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30.08.2024 11:30 Ответить
Різні контори дають різні дані. Тут - в Півн. Кароліні Харріс програє. Але що цікаво - в загальному рейтингу вона все-одно лідирує.
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30.08.2024 11:53 Ответить
Якщо коротко прокоментувати цю статтю, висновок такий, імбіцили завжди тягнуться до собі подібних. Якось так генетично людство до цього підточено. І тут справа у тому, яка кількість цих імбіцилів дійдуть до виборчих дільниць і яка кількість нормальних людей там з'явиться. Але є проблема, імбіцилів в кількісному складі набагато більше. Яскравий приклад Україна зразка 2019 року. На цьому грають політехнологи впарюючи поцам відверту х...рню. В ітозі полурозумні ставлять хрестики навпроти потрібного прізвище, а по факту, ставлять хрестики на свому житті та житті всіх оточуючих, це вже доведено.
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30.08.2024 12:29 Ответить
А нічого, що дехто так крав, що не лишив українцям вибору ?
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30.08.2024 13:45 Ответить
Крали всі нажаль.
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30.08.2024 14:16 Ответить
називай прізвища, порівняємо, де більше вкрадено, і хто хотів припинити корупцію, а хто поверта корупціонерів у владу.
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30.08.2024 17:02 Ответить
А хто її хотів припинити ? Всі хотіли її очолити, ось і вийшло.
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30.08.2024 20:34 Ответить
 
 