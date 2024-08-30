Гаррис опережает Трампа на 2% в семи ключевых штатах, - опрос Bloomberg. ИНФОГРАФИКА

Вице-президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис сохранила импульс, который она привнесла в президентскую гонку. Она лидирует или идет вровень с республиканцем Дональдом Трампом в каждом из семи штатов, которые, скорее всего, будут решать исход президентских выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Bloomberg, которое провело опрос Bloomberg News/Morning Consult.

Опрос, проведенный в ключевых штатах после национального съезда Демократической партии на прошлой неделе, показал, что Харрис уменьшила отрыв или вернула назад преимущество над Трампом в ключевых экономических вопросах, и зарекомендовала себя как более надежную, чем ее конкурент, в вопросе защиты личных свобод.

В целом вице-президент опережает Трампа на 2 процентных пункта среди зарегистрированных избирателей в семи ключевых штатах.

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Самый большой ее отрыв от своего оппонента-республиканца в штате Висконсин (+8%), а в штате Аризона поддержка Харрис и Трампа одинакова (по 48%).

"Харрис открыла новые возможности для победы, вернув в игру колеблющиеся штаты "Солнечного пояса", такие как Джорджия и Невада", - отмечает агентство.

Опрос также показал, что 84% сторонников Харрис ожидают ее победы на выборах президента, по сравнению с 79% избирателей Трампа, которые прогнозируют то же самое своему кандидату.

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Сам Трамп неоднократно утверждал, что он лидирует во всех или большинстве опросов, даже когда ситуация изменилась в национальных опросах.

Однако его кампания все чаще напоминает, что социологи "ошибались относительно Трампа как в прошлом, так и будут ошибаться снова".

Отметим, что в "Солнечный пояс" США входят штаты Алабама, Аризона, Арканзас, Флорида, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Нью-Мексико, Северная Каролина, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Калифорния, Невада и Вирджиния.

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