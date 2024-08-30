Со 2 сентября учащиеся 10-11 классов будут изучать "Захист України" в специально созданных центрах, - Минобразования

Министерство образования и науки Украины ввело инновационный образовательный проект по теме "Теоретико-методические основы преподавания учебного предмета / интегрированного курса "Захист України", который позволит центрам в соответствии с Государственным стандартом профильного среднего образования изучать обновленный предмет уже в этом учебном году.

Об этом сообщает Минобразования, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, изучение предмета "Захист України" с 1 сентября будет проводиться в специально созданных по всей стране центрах (ориентировочное количество - 1200). Они объединят учеников из нескольких учебных заведений, что обеспечит высокий уровень подготовки и эффективное усвоение знаний. Алгоритм создания ячейки можно найти по ссылке.

Также Минобразования продолжает работу над созданием оптимальных условий для изучения предмета "Захист України" и работает над приказом о разделении классов на группы. Такой подход будет гарантировать более эффективное усвоение материала и позволит ученикам и ученицам приобретать необходимые практические навыки. Документ прошел общественное обсуждение, Минобразования обработало и учло замечания и предложения, а дальше - процедура согласования и публикация приказа.

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"Введение новой Модельной учебной программы является важным шагом для адаптации образования к современным реалиям и повышения уровня готовности молодежи к защите своей страны. Центры создают возможности для лучшей подготовки учащихся, обеспечивая доступ к современным методикам обучения и инновационному оборудованию", - отметили в министерстве.

В этом году изменения стартуют в 10 и 11 классах, где предмет будут преподавать по новой Модельной учебной программе в центрах. Привлечение учеников из разных учебных заведений в один центр повысит качество обучения и обеспечит единый стандарт подготовки во всех регионах страны.