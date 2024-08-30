С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны ЕС увеличили свои оборонные расходы с 200 до 300 млрд евро, - фон дер Ляйен

Государства-члены ЕС с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину увеличили свои расходы на оборону с чуть более чем 200 млрд евро до почти 300 млрд евро,

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время выступления в Праге на международной конференции по безопасности GLOBSEC Forum заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы, европейцы, должны иметь средства для обороны и сдерживания любых возможных противников. (...) Мы уже достигли беспрецедентного прогресса. Государства-члены увеличили свои расходы на оборону (с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину) с чуть более чем 200 млрд евро (...) до почти 300 млрд евро в этом году", - сказала фон дер Ляйен.

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Она отметила, что европейская "оборонная промышленность также сделала шаг к новой реальности". "Мы возобновили работу производственных линий. Мы разместили новые заказы и сокращаем бюрократическую волокиту, чтобы производить все больше и больше", - сообщила глава Еврокомиссии.

"Но этого недостаточно. Реальность такова, что даже если европейцы серьезно отнесутся к текущим угрозам безопасности, потребуются время и огромные инвестиции для реструктуризации нашей оборонной промышленности. Наша цель должна заключаться в создании оборонного производства континентального масштаба", - заявила она.

Фон дер Ляйен считает, что "Центральная Европа очень хорошо позиционирована, чтобы стать одним из двигателей и одним из крупных бенефициаров этого нового рывка европейского оборонного сектора".

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