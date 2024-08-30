ЕС в ближайшее время откроет в Киеве Офис инноваций в сфере обороны, - Боррель

Европейский Союз в ближайшее время откроет в Киеве Офис инноваций в сфере обороны, возможно, это произойдет уже в сентябре.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на пресс-конференции после неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе заявил высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Мы должны интегрировать украинскую оборону в нашу промышленную базу. Многому можно научиться у украинцев, чтобы увеличить свои инновации в области обороны, и именно поэтому мы открываем Офис инноваций в сфере обороны Европейского Союза в Киеве. Вместе с Комиссией. Он будет открыт в ближайшее время, возможно, в сентябре", - сказал Боррель.

Кроме того, он проинформировал, что планирует посетить Украину в сентябре и октябре до окончания срока полномочий на посту высокого представителя, чтобы "сделать последний толчок нашему сотрудничеству с Украиной по военной поддержке ее обороны".

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