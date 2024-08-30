Украине нужно урегулировать проблемные исторические вопросы с Польшей для членства в ЕС, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не станет членом ЕС без урегулирования спорных исторических вопросов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Отвечая на вопрос о словах вице-премьер-министра, главы Министерства обороны Владислава Косиняка-Камыша, который в июле заявил, что Украина не может быть принята в Европейский Союз, пока Варшава и Киев не решат вопрос Волынской трагедии, Туск сказал, что он был прав, но при этом "не открыл Америку".
"Украина не будет членом Европейского Союза без согласия Польши. Украина должна соответствовать стандартам, а они разнообразны - это не только вопрос границы, торговли, правовых и экономических стандартов. Это также вопрос, я бы сказал, культурно-политических стандартов", - отметил он.
По его словам, Евросоюз не был бы создан без примирения между немцами и французами или немцами и поляками. "Украинцы должны понимать, что вступление в Союз означает вхождение в сферу стандартов, которые касаются политической и исторической культуры", - подчеркнул он.
В то же время глава польского правительства анонсировал, что будет "все четче и четче" объяснять, особенно во время польского председательства в Совете ЕС (в первой половине 2025 года), что в интересах Киева является урегулирование польско-украинских отношений. "Итак, эта история должна быть похоронена, если мы хотим строить хорошее будущее", - подытожил Туск.
Туск отметил, что он очень хотел бы, чтобы "то, что является спорным, когда речь идет о польско-украинских отношениях", не было алиби для тех, кто имеет "пророссийские тенденции", - хотя они являются "маргинальными" в Польше.
Украина, добавил он, в любом случае должна будет "оправдать польские ожидания с точки зрения не столько захоронения истории, сколько обустройства наших отношений на основе правды об этой истории".
"Ведь я знаю, что эта правда не является черно-белой, что с польской стороны есть только ангелы, а с украинской - преступления, но тем более важна правда, эксгумация и достоверная оценка того, что происходило во время и после Второй мировой войны - это те элементы, которые необходимы для налаживания хороших польско-украинских отношений", - сказал он.
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Точно пам*ятаю, орбана/сіярту/фіцу вже посилали найух; дональда
дакатуска ше ні?
Ну якщо вже мова йде про "історичні проблеми" - то у мене питання до Туска: "Хто чиї землі колонізувать і захоплювать почав у 15-16 століттях?" Невже це українці кашубів та мазурів утискали - перетворювали на кріпаків та примушували переходить у православ"я? А може це українці наплювали на рішення Паризької конференції та почали українізувать поляків та проводить "пацифікації" ("умиротворення")? А про надання національної автономії для поляків забули! Ну і це мабуть українські депутати змушували поліцію арештовувать польських депутатів на час прийняття антипольських законів у Сеймі -щоб ті не заважали приймать ці закони?
А зараз ми економічні конкуренти та постачальники дешевої робочої сили і їм потрібно під любим приводом затримати від вступу в ЄС
Коли орда колись прийшла всі воювали окремо, причому перед тим вони були разом та відбили напад орди ....
Потім при Хмельницькому старшина почала збагачуватись і це відбило від козацького війська багато прихильників та не було коштів на кінноту і артилерію
При Унр Винниченко та Грушевський розвели корупцію, загравали з совєтами, та вставляли палки в колеса популярним командирам при формуванні війська в результаті армії не було сформовано
Нагадаю як Київська Русь зруйнувала єврейську державу Каганат і до цього часу євреї це не можуть простити... та і поплатились потім тому що це був хороший буфер від кочівників
Хозари - тюрки! І їх потомки - це азербайджанці киримли та караїми! Перші та другі - змінили релігію Останні її зберегли Але ніколи не були "семітами"
В тому-то і фокус: гонор - то штука, котрої бракує українцям і котра відсутня у білорусів, а у поляків тої штуки в надлишку.
Полякам завше у першу чергу були важливі їхні - польські - інтереси. А тому, захищаючи ті інтереси, вони не надто заморочувались інтересами сусідів (наприклад, українців). Кілька разів поляки вже потрапляли в ту дурну пастку: вирішивши проблеми короткострокової перспективи (наприклад, за рахунок створення проблем українцям), встрягали у середньо- і довгостроковій перспективі у величезні проблеми. Пригадуєте Перший та Другий поділ Польщі?.. Це розумію я - українець польського походження, це розуміє притомна частина польського суспільства... Але у Польщі також є свій... мутрий наріт (), котрий того розуміти чи то не хоче, чи то не може. Бо на то він і "мутрий наріт".
Чи ти то хрюкнуло просто для того, щоб бодай щось хрюкнути і кілька срублів за той хрюк отримати?
Дивись - дохрюкаєшся, ваня...
"цікаві" такі друзі, шо тримають за руки у бійці чи викручують ті самі ж руки у "дружньому" спілкуванні..
Тогда, за такое гнусное предположение, мой коммент почикали, а меня забанили.
А оно вон оно как - первый пошёл
- А ты кто такой, скажи пожалуйста?
- А ты кто такой?
- Нет, кто ты такой, я спрашиваю?!
- А ты кто такой?!
До остаточної ліквідації УПА на своїй території польська влада приступила в квітні 1947 року, створивши для цього оперативну групу «Вісла», яка складалася з п'яти армійських піхотних дивізій (3-я, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а піхотні дивізії війська Польського), 1-й дивізії Корпусу внутрішньої безпеки та двох окремих полків (5-го саперного і 1-го автомобільного). Загальна чисельність задіяного особового складу налічувала до 20 тис. солдатів і офіцерів. Загальне керівництво було покладено на заступника начальника Генерального штабу війська Польського генерала Стефана Моссора.
Восени 1947 року після депортації 160 тис. українців з південно-східних воєводств Польщі ( З БУВШИХ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ)діяльність УПА на Закерзонні стала безперспективною. У результаті незначна частина групи «Сян» пробилася через територію Чехословаччини в Західну Німеччину, інші осередки УПА розбили польські війська»
Українці вкотре це зробили. На початку червня цього року відомі українські політики, в тому числі президенти України Леонід Кравчук і Віктор Ющенко, який був головним ініціатором такого кроку, очільники церков, авторитетні представники інтелектуальної еліти, звернулися з відкритим зверненням до проводу Польської держави, духовних і культурних діячів та всього польського суспільства, в якому засудили польсько-український конфлікт у роки Другої світової війни і попросили прощення за вчинені українцями кривди.
«Просимо прощення і рівною мірою прощаємо злочини і кривди, вчинені щодо нас, - це єдина духовна формула, що повинна бути мотивом кожного українського і польського серця, яке прагне миру й порозуміння. Убивства, катування, національне та релігійне приниження, соціальний визиск і депортації - нашим народам добре знайомі ці слова. Пам'ятаємо кожне з них, - наголошувалося у зверненні. - Доки житимуть наші народи, доти нам болітимуть рани історії. Але житимуть наші народи лише тоді, якщо, попри минуле, навчимося ставитися один до одного як рівні побратими. Найбільшим злом наших відносин була нерівність, що походила від бездержавності України. З приреченою послідовністю катастрофа української державності вела до руїни державності польської. Ця закономірність є трагічною аксіомою відносин України і Польщі. Українській державі ще належить повною мірою сформувати цілісне й гідне ставлення до минулих випробувань, їхніх причин, власної відповідальності за минуле і майбутнє. Польській думці належить повною мірою прийняти самобутність української національної традиції як справедливу і гідну поваги боротьбу за свою державність і незалежність. Приймімо, нарешті, один одного і думкою, і серцем. Найважливішим пам'ятником нашим націям стануть не локальні пантеони, а простягнуті один одному руки».
Автори цього звернення закликали польське державне керівництво та парламентаріїв «зупинити незважену політичну декларацію, схвалення якої не вгамує біль, а лише дозволить нашим спільним ворогам використати його проти Польщі та України». Було запропоновано також разом встановити спільний День пам'яті жертв нашого минулого.
«Марш, марш, Пілсудський, з тобою милість Божа,
Ми побудуємо велику Польщу від моря і до моря »- говорив цей популярний польська пісня на мотив національного гімну «Ще Польска нє згінела». Пілсудський навіть розробив проект величезної польської конфедерації «Міжимор'я», яка б об'єднувала всi країни від Фінляндії до Румунії - тобто Прибалтику, Польщу, Угорщину, Югославію, Чехословаччину і Україну з Білоруссю. Однак націоналісти країн зокрема, Прибалтики, Білорусії і України) вчинили сильний опір. Та і проти нього категорично виступили США, Великобританія і ін., вони аж ніяк не бажали появи в Східній і Центральній Європі сильної слов'янської конфедерації. Тому проект залишився нереалізованим .. А зараз про таку величезну Польщу мабуть знову мріють вже ******* польські націоналісти. Звісно, надіємся що це їх нездійсненна маніакальна мрія.
Країни України може не бути!
Нам потрібно НАТО, і ми там будемо без схвалення Польщі.
шакали Європи, падальщики
І в якому тоні це було висказано!!. Щось подібне я чув від кацапів, цю зверхність, нравоучительность, пиху. Це на часі зараз??! Хай горить у пеклі.