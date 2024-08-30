Украине нужно урегулировать проблемные исторические вопросы с Польшей для членства в ЕС, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не станет членом ЕС без урегулирования спорных исторических вопросов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отвечая на вопрос о словах вице-премьер-министра, главы Министерства обороны Владислава Косиняка-Камыша, который в июле заявил, что Украина не может быть принята в Европейский Союз, пока Варшава и Киев не решат вопрос Волынской трагедии, Туск сказал, что он был прав, но при этом "не открыл Америку".

"Украина не будет членом Европейского Союза без согласия Польши. Украина должна соответствовать стандартам, а они разнообразны - это не только вопрос границы, торговли, правовых и экономических стандартов. Это также вопрос, я бы сказал, культурно-политических стандартов", - отметил он.

По его словам, Евросоюз не был бы создан без примирения между немцами и французами или немцами и поляками. "Украинцы должны понимать, что вступление в Союз означает вхождение в сферу стандартов, которые касаются политической и исторической культуры", - подчеркнул он.

В то же время глава польского правительства анонсировал, что будет "все четче и четче" объяснять, особенно во время польского председательства в Совете ЕС (в первой половине 2025 года), что в интересах Киева является урегулирование польско-украинских отношений. "Итак, эта история должна быть похоронена, если мы хотим строить хорошее будущее", - подытожил Туск.

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Туск отметил, что он очень хотел бы, чтобы "то, что является спорным, когда речь идет о польско-украинских отношениях", не было алиби для тех, кто имеет "пророссийские тенденции", - хотя они являются "маргинальными" в Польше.

Украина, добавил он, в любом случае должна будет "оправдать польские ожидания с точки зрения не столько захоронения истории, сколько обустройства наших отношений на основе правды об этой истории".

"Ведь я знаю, что эта правда не является черно-белой, что с польской стороны есть только ангелы, а с украинской - преступления, но тем более важна правда, эксгумация и достоверная оценка того, что происходило во время и после Второй мировой войны - это те элементы, которые необходимы для налаживания хороших польско-украинских отношений", - сказал он.

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