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В Калининграде семейную пару, говорившую по-украински возле воинской части, обвинили в дискредитации армии РФ

калінінград

В Калининграде семейную пару обвинили в дискредитации армии РФ, потому что они говорили на украинском языке, проходя мимо воинской части.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Россиянин Александр Буров рассказал журналистам, что 17 июля, будучи пьяным, решил "в шутку заговорить на украинском" со своей женой Александрой, проходя мимо части. Это возмутило военных, после чего начался спор. Буровых задержали сотрудники военной полиции.

Позже в отделе полиции, по утверждению Александры, силовики заклеили ей рот скотчем и заставили стоять на коленях.

Женщина получила трое суток ареста по статье о мелком хулиганстве, мужчина - десять. Протоколы о "дискредитации" армии еще не рассмотрены.

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Автор: 

репрессии (2766) россия (95441)


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Топ комментарии
+25
типовий фашизм.
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30.08.2024 21:39
+24
правильно, скоро вони обсератися будуть, коли українську почують
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30.08.2024 21:42
+24
Корчить русню від мови. Корчить рашизм від вільної та співучою... Корчить, як чорта на хресту.
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30.08.2024 21:45
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типовий фашизм.
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30.08.2024 21:39 Ответить
Скорее сталинизм.
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31.08.2024 08:07 Ответить
правильно, скоро вони обсератися будуть, коли українську почують
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30.08.2024 21:42 Ответить
Не думаю. Они первым начнут говорить по-украински. Кацапы же царю без вазелина лезут в дупу.
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30.08.2024 21:45 Ответить
Корчить русню від мови. Корчить рашизм від вільної та співучою... Корчить, як чорта на хресту.
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30.08.2024 21:45 Ответить
І до речі, ні на одному торренті не можу знайти фільм ВІЙ 1996 року. Може у кого є посилання? Чи є більш кращий варіант. Буду щиро вдячний.
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30.08.2024 22:01 Ответить
https://rezka-ua.tv/cartoons/fantasy/46292-viy-1996.html
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30.08.2024 22:22 Ответить
Дяка. Шукаю ще 1967 року. Але вже знайшов.
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30.08.2024 22:24 Ответить
https://kinozal.tv/details.php?id=721457 Прокацапське . Але наші там дають під хвоста оркозалежним користувачам.
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30.08.2024 22:36 Ответить
Дякую!
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30.08.2024 22:38 Ответить
Прикро, що на https://toloka.to/ Гутром немає.
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30.08.2024 22:39 Ответить
Власне... Насамперед туди заглянув, але нема...
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30.08.2024 22:44 Ответить
Зайшов на роздачу з https://kinozal.me/details.php?id=721457 дзеркала - усе є.
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30.08.2024 22:45 Ответить
І на https://www.youtube.com/watch?v=Amh3uudVMBo&t=8s тюбікі є. Не дякуйте.
Будьмо!!!
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30.08.2024 22:54 Ответить
З російською мовою на Гуртом не викладають.

На Рутрекері 17 варіантів роздач фільму 1967 року. https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%201967 https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=вий%20ершов%201967

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30.08.2024 22:57 Ответить
Це мультфільм, а не фільм. https://toloka.to/t10461

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30.08.2024 22:24 Ответить
Так. Фільм 1967 року, з Варлей та Куравльовим. Знайшов. Репліка 2014 вже далеко не та.
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30.08.2024 22:27 Ответить
На Ютубі теж є цей мульт. https://www.youtube.com/watch?v=I-nKaqr3yqo
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30.08.2024 22:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=I-nKaqr3yqo Тут на нашій солов"їній!
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30.08.2024 22:34 Ответить
какаразницы одноклеточные имени Зеленскага, и кто там утверждал, что мова не имеет значения?
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30.08.2024 21:45 Ответить
"Ми пабрежнєму щітаєм укрАінцов брацкім наротам!"
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30.08.2024 21:59 Ответить
Кацапи як й завжди самі роблять те у чому брехливо звинувачують інших. Зокрема переслідують за мову.
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30.08.2024 21:46 Ответить
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30.08.2024 21:50 Ответить
а нацисти то саме українці, яких кацапня хапає за мову...
ми вже і на мові спілкуватися не маємо права...
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30.08.2024 21:51 Ответить
Я хочу такого ж рівня толераніі до московської церкви і нарєчія в Україні до москворотих
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30.08.2024 21:52 Ответить
Зате в нас ''какая разніца''. І покійну ''фаріоншу'' посилали за вимогу дотримуватися законів.
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30.08.2024 21:54 Ответить
а, як щоб, на польські?
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30.08.2024 21:56 Ответить
Жартома..будучи бухим..пожартував..якщо придушать у камері - дружина жартівниця зможе подати документи на премію Дарвіна..якщо виживе..
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30.08.2024 21:59 Ответить
Ані павєрілі прапаґаньдє пра дрючьбу народав в мноґа-наці-анальнам гасударстве!
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30.08.2024 22:05 Ответить
Насилу прочитала
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30.08.2024 23:38 Ответить
На парускам єзике как слишица так і пішица!
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31.08.2024 12:37 Ответить
Очі випали..
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31.08.2024 13:03 Ответить
Черговий лібєрастичний цирк.
Сотні тисяч "хароших уZZкіх" зараз гастролюють Європою з подібними шоу-програмами, вимагаючі собі житла, бабла, уваги, бо ж вони "жєртви рєжима з-под акупаціі".
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30.08.2024 22:01 Ответить
Нужно, чтобы в pozzии из каждого утюга звучала українська мова. Это будет отличный троллинг.
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30.08.2024 22:02 Ответить
скрепночелюстні - а паляниця завжди була і буде паляницею!
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30.08.2024 22:07 Ответить
Це і є рашиська тюрма народів і огидний нациський "русский мир".
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30.08.2024 22:10 Ответить
То що підароязикі язик має значення??
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30.08.2024 22:14 Ответить
так це самі ці двоє блогеру Очаків розказували.
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30.08.2024 22:19 Ответить
ці тварі мені вже і мову забороняють яке перше слово я від мами почюв - синку...
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30.08.2024 22:19 Ответить
а чи не пора закінчювати з полоном тих кацапських звірів?
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30.08.2024 22:31 Ответить
Нічого дивного, бо як це не банально, але "Мова - це зброя!".
На пітьмі мешкає багато українців покоління 50+, і такі випадки дискримінації людей зі сторони рашистської влади за національною і мовною ознакою все більше розпалюють ненависть до неї.
А це значить, що все частіше на пітьмі, на всіх її безкрайніх просторах ставатимуться "хлопки" и "возгорания". І в один прекрасний момент ця хвиля і до ***** добереться.
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30.08.2024 23:17 Ответить
Им на швабру захотелось. Не могут сруцкие без набутыливаний. Скрепы. Бьет - значит любит. Ну и на бдительность проверить надо. Получилось.
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31.08.2024 03:14 Ответить
A в нaс нa покійну пaні Фaріон обрушилося пів Укрaїни, бо вонa піддaлa критиці військових, які до цього дня розмовляють російською.
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31.08.2024 11:45 Ответить
 
 