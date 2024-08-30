В Калининграде семейную пару, говорившую по-украински возле воинской части, обвинили в дискредитации армии РФ

В Калининграде семейную пару обвинили в дискредитации армии РФ, потому что они говорили на украинском языке, проходя мимо воинской части.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Россиянин Александр Буров рассказал журналистам, что 17 июля, будучи пьяным, решил "в шутку заговорить на украинском" со своей женой Александрой, проходя мимо части. Это возмутило военных, после чего начался спор. Буровых задержали сотрудники военной полиции.

Позже в отделе полиции, по утверждению Александры, силовики заклеили ей рот скотчем и заставили стоять на коленях.

Женщина получила трое суток ареста по статье о мелком хулиганстве, мужчина - десять. Протоколы о "дискредитации" армии еще не рассмотрены.

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