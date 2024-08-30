В Калининграде семейную пару, говорившую по-украински возле воинской части, обвинили в дискредитации армии РФ
В Калининграде семейную пару обвинили в дискредитации армии РФ, потому что они говорили на украинском языке, проходя мимо воинской части.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.
Россиянин Александр Буров рассказал журналистам, что 17 июля, будучи пьяным, решил "в шутку заговорить на украинском" со своей женой Александрой, проходя мимо части. Это возмутило военных, после чего начался спор. Буровых задержали сотрудники военной полиции.
Позже в отделе полиции, по утверждению Александры, силовики заклеили ей рот скотчем и заставили стоять на коленях.
Женщина получила трое суток ареста по статье о мелком хулиганстве, мужчина - десять. Протоколы о "дискредитации" армии еще не рассмотрены.
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+25 Igor Shevtsov
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На Рутрекері 17 варіантів роздач фільму 1967 року. https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%201967 https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=вий%20ершов%201967
ми вже і на мові спілкуватися не маємо права...
Сотні тисяч "хароших уZZкіх" зараз гастролюють Європою з подібними шоу-програмами, вимагаючі собі житла, бабла, уваги, бо ж вони "жєртви рєжима з-под акупаціі".
На пітьмі мешкає багато українців покоління 50+, і такі випадки дискримінації людей зі сторони рашистської влади за національною і мовною ознакою все більше розпалюють ненависть до неї.
А це значить, що все частіше на пітьмі, на всіх її безкрайніх просторах ставатимуться "хлопки" и "возгорания". І в один прекрасний момент ця хвиля і до ***** добереться.