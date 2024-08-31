В Пентагоне прокомментировали темпы поступлений ЗРК Patriot в Украину

В Пентагоне заявили, что Украина получает регулярные поставки и поддержку в сфере безопасности от США, в том числе и к системам Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Мы продолжаем сотрудничать с Украиной, когда речь идет о предоставлении помощи по безопасности. Patriot - это достаточно большая система, для которой мы собираем различные материалы и комплектующие из других стран, чтобы помочь Украине. Пусть Украина говорит об этом конкретнее, но я могу вам сказать, что они получают регулярные поставки и поддержку в сфере безопасности от США и других партнеров, которые являются частью формата Рамштайн. Я остановлюсь на этом", - заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Представительница Пентагона также добавила, что США ускорили "поставки в Украину не только Patriot, но и других систем и средств", среди них и такие, которые сначала были направлены для других стран.

"Мы поставили Украину в приоритет. Поэтому я бы не согласилась с тем, что мы не поставили Украину в приоритет, как страну, которая больше всего в этом нуждается", - добавила Сингх.

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