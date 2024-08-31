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Новости Помощь Украине
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В Пентагоне прокомментировали темпы поступлений ЗРК Patriot в Украину

patriot

В Пентагоне заявили, что Украина получает регулярные поставки и поддержку в сфере безопасности от США, в том числе и к системам Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Мы продолжаем сотрудничать с Украиной, когда речь идет о предоставлении помощи по безопасности. Patriot - это достаточно большая система, для которой мы собираем различные материалы и комплектующие из других стран, чтобы помочь Украине. Пусть Украина говорит об этом конкретнее, но я могу вам сказать, что они получают регулярные поставки и поддержку в сфере безопасности от США и других партнеров, которые являются частью формата Рамштайн. Я остановлюсь на этом", - заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Представительница Пентагона также добавила, что США ускорили "поставки в Украину не только Patriot, но и других систем и средств", среди них и такие, которые сначала были направлены для других стран.

"Мы поставили Украину в приоритет. Поэтому я бы не согласилась с тем, что мы не поставили Украину в приоритет, как страну, которая больше всего в этом нуждается", - добавила Сингх.

Также читайте: Призываю страны, обещавшие Patriot, наконец-то передать их Украине, - Кулеба

Автор: 

Пентагон (1449) США (26528) Patriot (270)


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Ми наразi в "авторiтете" прiорiтете.
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31.08.2024 00:24 Ответить
Поставити все на ППО для України це повна дурня , у раші є всяких ракет , бомб, КАБ-ів, снарядів скільки ,що ніякого , зібраного зі всього Світу не достатньо щоб їх зупинити?! Вдовбають Україну в кам'яний Вік, в темінь, в мерзлоту! А мільйони українців посунуть на Євросоюз, Америку?! Тільки адекватна Біблейська відповідь:" Око за око зуб за зуб " їх зупинить! Дайте зброю і ДОЗВІЛ !!!
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05.09.2024 10:00 Ответить
Брехня
Порівняння PDA допомоги за серпень по рокам
2022рік - 2.3млрд
2023рік - 450млн, маючи 6.2млрд знайдені аудитом на той час
2024рік - 250млн, маючи право PDA на 6.1млрд до 1 жовтня
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31.08.2024 01:46 Ответить
.....брехня собача і відмаZка .....якби все так було , як брешуть наші партнери - в нас не гинули б цивільні від руснявого варварства - ні в Харкові , ні в Херсоні , ні в Кр . Розі ....... досить брехати !......І частіше міняйте свої памперси .
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31.08.2024 02:14 Ответить
Якби були нормальні поставки то хлопці б уже пили шампанське під кремлем, все діло в їхньому бажанні чи небажанні а так ми ж незалежні.
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31.08.2024 05:36 Ответить
Ви справді вірите в цю ***** про кремль, яку тут написали? Ми реально воюємо з другою армією світу. І не факт, що її розбила б "перша" армія.
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31.08.2024 10:38 Ответить
Знову виліз брехливий трампіст , і безсоромно бреше прямо в цифрах.
Бреше, хоча є блогери, які ведуть підрахунок допомоги США Україні.
Зокрема, якщо говорити про програму PDA, то в 22-му році Україна отримала від США $12,8млрд; в 23-му - $13,0, за 7 місяців ц.р. - $2,8млрд. Але ж допомога безпосередньо від президентської PDA Україні не обмежується. По іншим програмам (USAI та FMF) також йшла допомога, і вся допомога склала відповідно 21,2; 25,0 та 14,5 мільярдів баксів (за 8 місяців цифри от-от мають з'явитися).
Ці підрахунки веде відомий блогер Роман Шрайк - https://t.me/s/ShrikeNews
Підрахунки станом на 31/07 ц.р. в нього зкопіював Олег Пономарь: https://www.ponomaroleg.com/obnovlennyj-log-*******-pomoshhi-ssha-ukraine-30-07-2024/
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31.08.2024 08:37 Ответить
Кожен може перевірити PDA за серпень місяць по роках, на https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ офіційному сайті
та впевнетись, що стало менше "негайної" допомоги


Коли копіюеш чужі дані, то треба правильно вказувати
1. Пентагон рахує кошти по фінроках з жовтня по жовтень, а в блогера по календарних роках
2. Аудит вибірково перевірив зброю тільки перших 37ми із 64х пакетів, та знайшов завищення цін на 8.1млрд, це зменшує тільки PDA 2022-2023 років.

Замість "якщо говорити про програму PDA, то в 22-му році Україна отримала від США $12,8млрд; в 23-му - $13,0, за 7 місяців ц.р. - $2,8млрд." на суму 28.6млрд

потрібно писати правду 12.8+13.0+2.8-8.1 = 20.5млрд

3. По USAI потрібно вказувати, що це не негайна допомога, а в майбутньому через 3-5 років
По USAI фактично поставлено десь 2млрд, в роботі 13млрд, та 28млрд обіцянки, що в майбутньому заключать контракти на виготовлення

Тому, якщо рахувати що реально поставлено зараз, то це
20.5 PDA + 2 USAI + 3.7 FMF = 26.2млрд

На прикладі Ізраїля, котрий має обіцянку про допомогу на 3.9млрд в рік, впродовж 10 років
"Ліваки" би сказали, що отримав допомоги на 39млрд, забувши сказати що це буде через 10 років
Проте зброя потрібна не через 10 років, а зараз, тому в 2024 році https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text виділено за всіма програмами 10+млрд
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31.08.2024 11:39 Ответить
 
 