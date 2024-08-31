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Новости Война
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Украина имеет право поражать военные объекты на территории РФ, - Франция в Совбезе ООН

оон,радбез

Франция поддерживает право Украины наносить удары по военным целям на территории РФ.

Об этом в своем выступлении во время заседания Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель Франции Николя де Ривьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия наносит удары по приграничным регионам Украины с военных объектов, расположенных за российской границей. Украинцы должны иметь возможность поражать объекты, с которых Россия осуществляет свою агрессию. Украинцы должны нейтрализовать военные цели, непосредственно вовлеченные в проведение операций против них. Это - использование Украиной своего права на самооборону, которое не ограничивается территорией Украины", - сказал Ривьер.

Он подчеркнул, что Франция "продолжит оказывать Украине военную помощь, необходимую ей для защиты территории и воздушного пространства в соответствии со статьей 15 Устава ООН". "Россия явно понимает только баланс силы", - отметил дипломат.

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Напомним, в среду 30 августа Совет Безопасности ООН по запросу России проводил заседание в связи с поставками Украине вооружения странами Запада.

Автор: 

Франция (3500) Совбез ООН (1106)


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Топ комментарии
+2
В одних джерелах пишуть Франція в інших Британія, але ні та ні інша не дає дозвіл бити ракетами по території ворога. Лицеміри, та й це заява не ООН а тільки одної країни і не слід це видавати за значущу подію.
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31.08.2024 05:30
+1
💛💙
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31.08.2024 01:34
+1
Все це не має значення. Довбаний саліван гальмує усе.
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31.08.2024 03:39
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31.08.2024 01:23 Ответить
Франція хоче встигнути побачити перемогу над рашкою ДО МОЖЛИВОГО ПРИХОДУ ТРАМПА ? Та вже не одна країна Євросоюзу про це сказала
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31.08.2024 01:29 Ответить
💛💙
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31.08.2024 01:34 Ответить
Все це не має значення. Довбаний саліван гальмує усе.
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31.08.2024 03:39 Ответить
Це якраз і має значення, тому що це тиск на США.
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31.08.2024 13:14 Ответить
В одних джерелах пишуть Франція в інших Британія, але ні та ні інша не дає дозвіл бити ракетами по території ворога. Лицеміри, та й це заява не ООН а тільки одної країни і не слід це видавати за значущу подію.
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31.08.2024 05:30 Ответить
В чому ж затримка? Всі все дозволяють, тільки Баба Яга, себто Америка, проти? Звісно, я маю на увазі байденівську адміністрацію.
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31.08.2024 07:45 Ответить
Никто им не запрещает разрешать. Они как обычно прячутся за спиной США.
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31.08.2024 09:25 Ответить
Не все так просто. В цьому дозволі є один нюанс. Для завдання ударів зброєю якоїсь країни члена НАТО потрібно крім власне самого завдання удару щє використовувати інтеграції з системами і інтернаціональними обслуговуючими командами консультантів, які побудовані із використанням технологій і людей з багатьох країн НАТО. Відсоток технологій США у спільно керованому обладнанні скоріш за все як і у більшості обладнання в світі найбільший.

Тому тут потрібна колективна згода, а дозволи окремих країн насправді є політичним тиском на США розблокувати це питання, а
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31.08.2024 13:22 Ответить
51 стаття Статуту, а не 15, це ж треба так дзеркально перекладати(
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31.08.2024 07:49 Ответить
Воистину, аминь
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31.08.2024 08:11 Ответить
Франція, Німеччина та ще багато хто так сміливо стали виступати останнім часом, бо впевнилися, що їх завжди пістрахують Угорщина, Сербія... І надалі будуть сміливо заявляти... а потім розводити руками: - Ну шо ж, ми старалися, але ж ви ж бачите? Нічого не можемо зробити... (
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31.08.2024 09:37 Ответить
на сербію всьому світові начхати, якщо чесно)
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31.08.2024 13:12 Ответить
Хоть хтось там притомний
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31.08.2024 10:35 Ответить
Може, але зброї ми не дамо.
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31.08.2024 10:43 Ответить
Якщо писати як ви, про абстрактну зброю, то її вже дали і вона вже використовується на території рашки.
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31.08.2024 13:26 Ответить
Але не маємо дозволу бити дальнобійною зброєю, не маємо Таурусів та інших засобів щоб гатити по рашц
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31.08.2024 13:49 Ответить
 
 