Украина имеет право поражать военные объекты на территории РФ, - Франция в Совбезе ООН
Франция поддерживает право Украины наносить удары по военным целям на территории РФ.
Об этом в своем выступлении во время заседания Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель Франции Николя де Ривьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия наносит удары по приграничным регионам Украины с военных объектов, расположенных за российской границей. Украинцы должны иметь возможность поражать объекты, с которых Россия осуществляет свою агрессию. Украинцы должны нейтрализовать военные цели, непосредственно вовлеченные в проведение операций против них. Это - использование Украиной своего права на самооборону, которое не ограничивается территорией Украины", - сказал Ривьер.
Он подчеркнул, что Франция "продолжит оказывать Украине военную помощь, необходимую ей для защиты территории и воздушного пространства в соответствии со статьей 15 Устава ООН". "Россия явно понимает только баланс силы", - отметил дипломат.
Напомним, в среду 30 августа Совет Безопасности ООН по запросу России проводил заседание в связи с поставками Украине вооружения странами Запада.
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