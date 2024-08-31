Глава Минобороны Литвы Кащюнас призывает ЕС разрешить Украине бить по России западным оружием: Мы должны разрешить украинцам достичь полной боеспособности

В Литве призывают руководство ЕС разрешить Украине наносить удары по целям на территории России западным оружием.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас на неформальной встрече министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе, сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы.

"Мы должны позволить украинцам достичь полной боеспособности против России. ЕС и его страны-члены должны четко дать понять, что нет никаких ограничений на использование предоставленного оружия, включая системы дальнего радиуса действия, ракеты или беспилотники", - сказал Кащюнас.

Кроме того, по его оценке, "действия украинских войск в Курской области России изменили ход войны и обнажили уязвимость российской армии. Очевидно, что украинцы знают, как эффективно бороться с силами агрессора".

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Как отмечается, министры обороны стран ЕС также обсудили способы эффективного и быстрого удовлетворения потребностей Украины путем закупки вооружений в Украине или в третьих странах и их передачи Украине. Одним из способов является использование прибыли от замороженных российских активов. Также обсуждалось сотрудничество с НАТО и вопросы, связанные с миссией ЕС по оказанию военной помощи Украине.

Кащюнас напомнил, что в июне совет обороны Литвы принял решение в течение трех лет предоставить Украине военную поддержку в размере не менее 0,25% от ВВП страны, предложив другим странам Евросоюза пойти по этому пути.

Кроме этого, он призвал Еврокомиссию принять совместные оборонные меры на уровне Евросоюза, которые защитили бы восточные границы с Россией и Беларусью.

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