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Минобороны работает над возможностью продления обновления данных в "Резерв+" для тех, кто не успел до 16 июля

Міноборони працює над можливістю продовження оновлення даних в

В Министерстве обороны хотят, чтобы возможность обновления данных через приложение "Резерв +" продолжалась.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Заместитель министра отметила, что согласно закону, украинцы имели 60 дней, чтобы успеть обновить свои данные.

Однако Черногоренко отметила, что в Минобороны очень хотят, чтобы возможность обновления данных через "Резерв +" продолжалась и наращивалась уже после 60 дней, которые прошли с момента вступления в силу закона о мобилизации.

"Мы бы очень хотели, чтобы возможность обновления данных продолжалась, наращивалась, и пользователи имели возможность сделать это в "законном поле". Будем предлагать, как это организовать, как это сделать", - сказала заместитель министра.

Ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявляла, что Министерство обороны планирует превратить приложение "Резерв+" в онлайн-ТЦК.

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Автор: 

Минобороны (9312) приложение (170) обновление (15) Черногоренко Екатерина (115)


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Топ комментарии
+34
Поліція буде хоч дітей з дитсадка на влк везти, аби самим на війну не іти. Нащо воно їм? В разі чого просто змінять форму і прапор як було в Криму, Донецьку, Луганську.
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31.08.2024 21:05
+28
А шо таке ? Більшість забила болт на це оновлення мабуть. незважаючі на бадьорі цифри.
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31.08.2024 20:19
+27
З інщої сторони, якщо Верховний головнокомандувач клоун-наркоман, то чому б Міністрерством оборони не керувати є-маляткам...
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31.08.2024 20:26
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Онучечка, дєдушку свого на фронт відправ і ситно харчуйся.
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01.09.2024 14:59 Ответить
Не стоньте, уклонисты. То что сама прога лагает это одно. А вот сходить самому в ТЦК слабо?
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01.09.2024 18:11 Ответить
можливістю продовження оновлення

от вміють же, писати.....
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01.09.2024 19:58 Ответить
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