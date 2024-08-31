Минобороны работает над возможностью продления обновления данных в "Резерв+" для тех, кто не успел до 16 июля

В Министерстве обороны хотят, чтобы возможность обновления данных через приложение "Резерв +" продолжалась.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Заместитель министра отметила, что согласно закону, украинцы имели 60 дней, чтобы успеть обновить свои данные.

Однако Черногоренко отметила, что в Минобороны очень хотят, чтобы возможность обновления данных через "Резерв +" продолжалась и наращивалась уже после 60 дней, которые прошли с момента вступления в силу закона о мобилизации.

"Мы бы очень хотели, чтобы возможность обновления данных продолжалась, наращивалась, и пользователи имели возможность сделать это в "законном поле". Будем предлагать, как это организовать, как это сделать", - сказала заместитель министра.

Ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявляла, что Министерство обороны планирует превратить приложение "Резерв+" в онлайн-ТЦК.

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