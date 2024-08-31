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Президент Финляндии Стубб призвал снять для Украины ограничения на удары вглубь РФ: Они абсурдны

Президент Фінляндії Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб назвал ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по территории России "абсурдными" и призвал партнеров снять их.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил во время международной конференции Globsec Forum, которая проходит в Праге.

"Необходимо снять все ограничения на то, что украинцы могут делать. Они абсурдны. Россия ведет незаконную агрессивную войну, она нарушает все международные нормы, не только с точки зрения нарушения суверенитета, она совершает серьезные военные преступления", - сказал Стубб.

По его словам, он хотел бы позвонить в Вашингтон и попросить США снять все ограничения на использование оружия по территории РФ, а также в Китай и попросить Си Цзиньпина, чтобы тот сказал Путину: "Хватит уже". Он убежден, если бы это произошло, это могло бы изменить ситуацию.

Читайте также: Британия в ООН: Международное право разрешает Украине удары по территории России

Как отметил Стубб, в краткосрочной перспективе партнеры должны помогать Украине финансами, оружием, боеприпасами, чтобы она была в состоянии стратегически и военно победить на поле боя. Финский лидер сообщил, что его страна занимает 6 место по объему оказания помощи Украине в расчете на собственный ВВП.

Президент Финляндии призвал также за сложностью ситуации на фронте не терять основной фокус: "Самая большая битва - это битва за независимость, суверенитет и законное место Украины на Западе; и эту битву Украина уже выиграла. Украина станет членом ЕС, и она станет членом НАТО".

По его мнению, первой целью Путина было "русифицировать" Украину, второй - не допустить приближения НАТО к границам РФ, третьей - расколоть евроатлантическое сообщество, и в конце концов, он потерпел полный провал всех трех целей.

Стубб считает, что теперь надо доказать Москве и тем странам, которые склонны ее поддерживать, что вести агрессию слишком дорого.

Читайте также: Лучший способ достичь мира – поставлять Украине оружие, - президент Финляндии Стубб

Автор: 

россия (95454) Финляндия (958) Стубб Александр (80)


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Топ комментарии
+8
Ну так - скандинави ж .!! В їхніх жилах тече кров вікінгів .
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31.08.2024 22:04
+7
уже те, що пішли такі прямі заяви - і та ж Данія , та Норвегія...,це вже добре....
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31.08.2024 21:59
+7
В мережах жартують що адміністрація Білого Дому на сьогодні є - найефективнішою ППО кацапів .
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31.08.2024 22:06
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Правила форума Совет форумчан
Це до США
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31.08.2024 21:46 Ответить
Всі закликають , і ніхто не хоче зрозуміти , що у ссикливих штатів америки є речі більш актуальні - вибори .
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31.08.2024 21:46 Ответить
якась блд видумала ці обмеження, і ми знаємо хто ці сцикуни
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31.08.2024 21:47 Ответить
Прізвище того муділи починається на букву - С . І закінчується на букву - Н .
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31.08.2024 22:01 Ответить
С.......н, відкривайте букви
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31.08.2024 22:12 Ответить
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31.08.2024 22:14 Ответить
а я подумав Сі Цзіньпін
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31.08.2024 22:22 Ответить
..Не все одразу . Даю підказку -
..
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31.08.2024 22:29 Ответить
?

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31.08.2024 22:12 Ответить
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31.08.2024 22:24 Ответить
Салливан икотой извелся.
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31.08.2024 22:38 Ответить
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31.08.2024 22:03 Ответить
В мережах жартують що адміністрація Білого Дому на сьогодні є - найефективнішою ППО кацапів .
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31.08.2024 22:06 Ответить
То він прилюдно пукнув, а потім почав сміятися. Старий пердун. )))
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31.08.2024 22:49 Ответить
Фіни хлопаки реальні...довели вже якось...от би дожить і побачити у ділі ще і їх...знову. А московити мріють про те ж саме, цікаво ?
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31.08.2024 21:48 Ответить
уже те, що пішли такі прямі заяви - і та ж Данія , та Норвегія...,це вже добре....
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31.08.2024 21:59 Ответить
Ну так - скандинави ж .!! В їхніх жилах тече кров вікінгів .
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31.08.2024 22:04 Ответить
вша начхати. Вони союзник росії
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01.09.2024 01:54 Ответить
Не многие знают, но у финнов почти 1000 км границы с кацапами. Там отлично знают с кем мы имеем дело.
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31.08.2024 22:11 Ответить
Здоб ши Стубб...
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31.08.2024 22:12 Ответить
рубльовку!
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31.08.2024 22:53 Ответить
Нужно делать как Израиль, когда Бидон не хотел давать ему оружие для ударов по Гезе. Если не даете нам высокоточное оружие то будем бить тем что есть. Только все побочные ефекты будут на совести Байдена и ООН.
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31.08.2024 22:59 Ответить
а що в нас є?
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01.09.2024 02:08 Ответить
Є СС-18 "Сатана".
Є Ан-26,начинений вибухівкою....
Тощо...
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01.09.2024 08:33 Ответить
 
 