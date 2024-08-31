Президент Финляндии Стубб призвал снять для Украины ограничения на удары вглубь РФ: Они абсурдны

Президент Финляндии Александр Стубб назвал ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по территории России "абсурдными" и призвал партнеров снять их.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил во время международной конференции Globsec Forum, которая проходит в Праге.

"Необходимо снять все ограничения на то, что украинцы могут делать. Они абсурдны. Россия ведет незаконную агрессивную войну, она нарушает все международные нормы, не только с точки зрения нарушения суверенитета, она совершает серьезные военные преступления", - сказал Стубб.

По его словам, он хотел бы позвонить в Вашингтон и попросить США снять все ограничения на использование оружия по территории РФ, а также в Китай и попросить Си Цзиньпина, чтобы тот сказал Путину: "Хватит уже". Он убежден, если бы это произошло, это могло бы изменить ситуацию.

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Как отметил Стубб, в краткосрочной перспективе партнеры должны помогать Украине финансами, оружием, боеприпасами, чтобы она была в состоянии стратегически и военно победить на поле боя. Финский лидер сообщил, что его страна занимает 6 место по объему оказания помощи Украине в расчете на собственный ВВП.

Президент Финляндии призвал также за сложностью ситуации на фронте не терять основной фокус: "Самая большая битва - это битва за независимость, суверенитет и законное место Украины на Западе; и эту битву Украина уже выиграла. Украина станет членом ЕС, и она станет членом НАТО".

По его мнению, первой целью Путина было "русифицировать" Украину, второй - не допустить приближения НАТО к границам РФ, третьей - расколоть евроатлантическое сообщество, и в конце концов, он потерпел полный провал всех трех целей.

Стубб считает, что теперь надо доказать Москве и тем странам, которые склонны ее поддерживать, что вести агрессию слишком дорого.

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