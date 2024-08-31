86 детей эвакуировали за три дня из Константиновки и района

В Константиновской громаде Донецкой области продолжается обязательная эвакуация семей с детьми. Из населенных пунктов, расположенных менее чем в 10 км от фронта, детей и родителей вывозят на бронетранспорте.

Об этом сообщили в Нацполиции передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска ежедневно атакуют Константиновку из артиллерии, дронов и тому подобное. За неделю в городе - один погибший и 11 раненых. Из-за близости фронта жители начали выезжать в более безопасные регионы, однако многие семьи с детьми еще остаются. До начала эвакуации на территории громады проживало 2129 детей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в мероприятиях эвакуации задействованы максимальные силы полиции. Совместно с ГСЧС созданы три группы оповещения, которые объезжают улицы и предупреждают о необходимости эвакуации. Пешие патрули обходят адреса, где живут семьи с детьми, и предлагают помощь в выезде.

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В селах, приближенных к зоне боев, работают 5 экипажей на бронекапсулах. Детей эвакуируют только вместе с родителями или лицами, которые их заменяют. Для каждого ребенка заготовлены защитные комплекты - бронежилеты и каски.

Сообщается, что с начала эвакуационных мероприятий из Константиновки и района уже выехали 86 детей.

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