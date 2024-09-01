В США считают, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной крушения F-16, - NYT

Два военных чиновника США заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной катастрофы F-16. Рассматриваются такие версии, в частности, как техническая неисправность или ошибка пилота.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом изданию New York Times рассказали неназванные американские чиновники.

Как напоминает издание, президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательное расследование инцидента, включая высказанную в пятницу одним из западных чиновников версию о том, что он стал результатом дружественного огня из ракетной батареи Patriot.

Однако в субботу два высокопоставленных военных чиновника США заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной катастрофы F-16.

По их словам, американские и украинские следователи рассматривают целый ряд версий, в частности, техническая неисправность или ошибка пилота.

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Напомним, вечером 29 августа в Генеральном штабе Украины подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Перед этим стало известно, что 26 августа во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

В пятницу, 30 августа, президент Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ.