В США считают, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной крушения F-16, - NYT
Два военных чиновника США заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной катастрофы F-16. Рассматриваются такие версии, в частности, как техническая неисправность или ошибка пилота.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом изданию New York Times рассказали неназванные американские чиновники.
Как напоминает издание, президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательное расследование инцидента, включая высказанную в пятницу одним из западных чиновников версию о том, что он стал результатом дружественного огня из ракетной батареи Patriot.
Однако в субботу два высокопоставленных военных чиновника США заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной катастрофы F-16.
По их словам, американские и украинские следователи рассматривают целый ряд версий, в частности, техническая неисправность или ошибка пилота.
Напомним, вечером 29 августа в Генеральном штабе Украины подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.
Перед этим стало известно, что 26 августа во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь.
Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.
В пятницу, 30 августа, президент Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ.
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Зе-мразь брехата вже знайшла "стрілочника" та звільнила його.
Ящо пілот буквально перед катастрофою збив дві ракети , а десь поряд летіла третя , ( він це стверджує) , то у нових роашистських ракет є при зміні траєкторії під час ухиляння від ППО , є пристрій теплового захисту, котрий викидає типу завісу пекельних кульок, й літак міг потрапити в це поле , втративши управління після того .
Орки останнім часом пускають їх на висоті що недосяжна для мобільних груп... та і от в моїй області як був туман весною то пропустили
Вертольотів міг24 не думаю що багато лишилось, їх витратили на пускання в поле нурсів....
До міг29 немає ракет хоча оборонпром колись випускав та продавав по всьому світу
То що їх не збивати тепер нехай знищують цілі як от хімпідприємство в Тернополі
Треба тільки добре потрясти приватні контори та власників.
Ставиш підвісні кулемети під крила, щоб не заморочуватися синхронизатором гвинта - і вуаля. 450-500 км/год достатньо, щоб за шахедами гонятися.
У наших вітчизняних нуворішей є і гелікоптери, і приватні літаки будь-яких розмірів та характеристик від тихоходних Цесн до реактивних Ембраерів та Бомбардьє.
А так то да - гуляти днюху Єрмака гелікоптери знайшлися, я збивати Шахеди нема чим.
Бо все, що конфіскують у Медведчука, досить швидко стає власністю ефективних менеджерів ЗЄ. Або чекає на такого власника типу під арештом.
Згадай, як броньоване авто Медвечука дивним чином з'явилося у Єрмака.
Чекають на повернення хазяїна. Це одна із умов майбутнього "справєдлівава міра".
Залишається спортивна авіація і я думаю що якби держава оплачувала їм ремонт і пальне то вони б збивали ну принаймі по розмовам готові це робити
Але тоді мобільні групи треба прибрати з якихось районів де буде працювати авіація
І що робити з дружнім вогнем ППО
https://x.com/i/status/1829510607143313897
А ще після катастрофи від уламків шахеда, почали говорити що це небезпечно , тому що міг не може вище цілі стріляти так як його радар не бачить ціль на фоні землі і також що є ймовірність дружнього вогня ППО
Щоб посіяти сумнів у здатності наших партнерів з Нідерландів та Швеції надійно обслуговувати, а наших пілотів - управляти F-16?
При такий щільності повітряної атаки мабуть імовірні вибухові ураження від ворожих БПЛА та КР/АКР.
Хіба ворог, який полює за нашими F-16 не здатний придумати бортові засоби підриву б/ч при розпізнаванні сигнатури нашого літака поблизу?
Не технічна несправність і не помилка пілота .А можливо, несправний і з великими проблемами Ф-16 надіслали. Ось це був би вчинок справжніх чоловіків.
А судячи з того що їх мали списати в утиль в 28 році, то там багато де могли виникнути проблеми
Але найбільша проблема що звідти познімали натівські IFF системи... і з Патріота скоріше також... тому якщо цей літак і не збили то всерівно існує серйозна проблема взаємодії
Була б добра наука подоляківським та єрмаківським "блогерам".
а шо ж тоді мали би зробити з самим Найвеличнівшивим Вироком-2019 мільйони обдурених, вбитих, поранених, зкалічених, збіднілих, безхатьків, втративших усе, емігрантів Українців з цим випадковим чудом природи, йуристом-аніматором, піаністом з Кривого Рогу за усі його "прикольні приколи", системну брехню, порушення Конституції-законів, експерименти з цілою Державою?...
і чи є ще наспрАвді ті дебіли, що й досі закохані у криворожене НІЩО, яке хвилею зеленого жлобського лайна винесло на саму гору, до Банкового Олімпу?
і, схоже, за УСЕ скоєне воно та його банда ефективних мародерів відповідати не збираються...
Згідно "соцопоросам" порозумнішало не більше 10% виборців "Зє"... 😢
Вже модна видавати багатотомник пройобаних особистих контролей ЗЄ.
Если исключить FF и ошибку пилота, то получается, что в самолёте сломалось всё: и управление и катапультирование.
На такие выводы не согласится никто
А в такій бойовій ситуації рахунок йде на секунди! Дуже багато шахедів і ракет в одному місці дійсно можуть створити проблему - поки літак, приміром женеться і атакує крилату ракету , десь поруч з'являється балістична чи ще одна коилата і по ній працює ПВО. Якщо це стара ракета, то вона в кінці сама вибирає ціль головкою самонаведення, її складно вести в реальному часі зі старою апаратурою.
Також літак банально міг не встигнути відвернути і впилятись в БПЛ яких до біса