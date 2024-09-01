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Новости
2 012 21

Почти 60% поляков считают, что Польша должна сбивать российские объекты, залетающие в воздушное пространство страны, - опрос

Польський Міг

Большинство опрошенных поляков поддерживают сбивание российских дронов и ракет в воздушном пространстве Польши.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром SW Research, которые публикует газета Rzeczpospolita, информирует Цензор.НЕТ.

Респондентов спросили, должна ли, по их мнению, Польша сбивать объекты, пролетающие над территорией страны во время нападения России на Украину, даже если нет уверенности в том, что это за объекты.

58,5% польских граждан ответили, что Польша должна сбивать эти воздушные цели.

Более категоричными оказались женщины: 61% опрошенных - за то, чтобы сбивать любые неопознанные цели над территорией Польши. Среди мужчин процент тех, кто поддерживает сбивание любых воздушных целей над Польшей - 56%.

Также читайте: Минобороны Польши: Мы не будем сбивать российские ракеты и дроны над Украиной

Против выступили 22,1% опрошенных. 19,4% пока не определились по этому вопросу.

Ранее польская армия заявила, что "воздушный объект" нарушил воздушное пространство страны во время массированной ракетной атаки России против Украины утром 26 августа.

Однако впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава пока не имеет 100-процентной уверенности, что неизвестный объект нарушил воздушное пространство страны во время массированного российского обстрела Украины 26 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока администрация Байдена у власти, США вряд ли позволят Украине бить Storm Shadow по РФ, - The Telegraph

Автор: 

опрос (2824) Польша (8407) ракеты (3566) дроны (3881)


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Топ комментарии
+12
Ідіотізми: лише 60% за те щоб збивати ракети над Батьківщиною.
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01.09.2024 18:42
+11
А 40% будуть мовчки милуватися пролітаючими ракетами?
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01.09.2024 18:44
+10
"Проти виступили 22,1% опитаних"

Мабуть ******* кацапів за Катинь, за вбитих у літаку Качиньського, за серпень 1939, та за всі злочини що робили кацапи за сотні років історії...
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01.09.2024 18:39
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"Проти виступили 22,1% опитаних"

Мабуть ******* кацапів за Катинь, за вбитих у літаку Качиньського, за серпень 1939, та за всі злочини що робили кацапи за сотні років історії...
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01.09.2024 18:39 Ответить
Ідіотізми: лише 60% за те щоб збивати ракети над Батьківщиною.
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01.09.2024 18:42 Ответить
22,1% ждунів? *****, знімай війська, шуруй на Польщу
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01.09.2024 18:42 Ответить
їх більше...Там ще 19,4% невизначених ждунів треба приплюсувати
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01.09.2024 19:20 Ответить
А 40% будуть мовчки милуватися пролітаючими ракетами?
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01.09.2024 18:44 Ответить

А может они на Германию летят?
Пока точно не выясним, не трогать.
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01.09.2024 21:02 Ответить
Підтримую здоровий глузд 60% поляків ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
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01.09.2024 18:51 Ответить
Може їм ракет шкода, вони ж дорогі. І для ППО і для літаків. Всі з Америки.
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01.09.2024 18:54 Ответить
та не факт. просто вони вважають, що ті ракети все одно вийдуть з повітряного простору Польщі і повернуться в Україну. А якщо їх збивати, то уламки можуть впасти у Польщі комусь на голову.
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01.09.2024 20:16 Ответить
Дональд Туск , що Варшава поки що не має 100-відсоткової впевненості, що невідомий об'єкт порушив повітряний простір
====================
Сцикуни! Головне мати впевненість коли українське зерно висипаєш на землю з вагонів та контейнерів.А ракети над своєю територією-то таке....Може то НЛО чи рептилоїди літали а не кацапські ракети
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01.09.2024 19:18 Ответить
Цікаво, а інші 40% вважають ЩО? Часом не почати наступ на Україну?
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01.09.2024 19:23 Ответить
Считают инопланетной НЛХ.
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01.09.2024 19:41 Ответить
що вони вернуться на Україну
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02.09.2024 00:15 Ответить
И 90 процентов немцев так считают.
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01.09.2024 19:32 Ответить
а 40% вважають ха ї..шать німців
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01.09.2024 19:39 Ответить
об'єкти - то все хєрня, головне - ексгумація.
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01.09.2024 20:08 Ответить
****** конечно результат
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01.09.2024 20:39 Ответить
Что за дебильный опрос, кошмар.. Кто его придумал? )
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01.09.2024 20:56 Ответить
це полякі дебільні. Які ждуть що ракети назад на Україну полетять. Покидьки
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02.09.2024 00:16 Ответить
Точно треба збивати? А може, як завжди - висловите занепокоєння, щоб на шкалі стурбометра було 60 Мєркєлєй?
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01.09.2024 20:59 Ответить
Они могут считать что хотят. Но факт в том что Байден бойтся.
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01.09.2024 21:00 Ответить
 
 