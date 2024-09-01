Почти 60% поляков считают, что Польша должна сбивать российские объекты, залетающие в воздушное пространство страны, - опрос

Большинство опрошенных поляков поддерживают сбивание российских дронов и ракет в воздушном пространстве Польши.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром SW Research, которые публикует газета Rzeczpospolita, информирует Цензор.НЕТ.

Респондентов спросили, должна ли, по их мнению, Польша сбивать объекты, пролетающие над территорией страны во время нападения России на Украину, даже если нет уверенности в том, что это за объекты.

58,5% польских граждан ответили, что Польша должна сбивать эти воздушные цели.

Более категоричными оказались женщины: 61% опрошенных - за то, чтобы сбивать любые неопознанные цели над территорией Польши. Среди мужчин процент тех, кто поддерживает сбивание любых воздушных целей над Польшей - 56%.

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Против выступили 22,1% опрошенных. 19,4% пока не определились по этому вопросу.

Ранее польская армия заявила, что "воздушный объект" нарушил воздушное пространство страны во время массированной ракетной атаки России против Украины утром 26 августа.

Однако впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава пока не имеет 100-процентной уверенности, что неизвестный объект нарушил воздушное пространство страны во время массированного российского обстрела Украины 26 августа.

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