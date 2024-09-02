С января 2025 года на ВОТ будет усилено давление на граждан, не получивших паспорт РФ, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях с января 2025 года россияне планируют усилить давление на граждан, которые не получили паспорт РФ.
Об этом пишет Центр национального спорта, передает Цензор.НЕТ.
По информации украинского подполья, в оккупационные администрации спустились первые устные указания по реализации объектов "специального инфраструктурного проекта".
"Именно так россияне завуалировали создание и развитие концентрационных лагерей для нелояльного населения", - отмечают в ЦНС.
В июле-августе 2024 года, под руководством заместителя главы правительства РФ Марата Хуснуллина, рабочая группа завершила первый этап наработки предложений по строительству новых и реконструкции существующих "центров временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства" на ВОТ Украины.
Как пишут в ЦНС, данные центры были созданы с началом полномасштабного вторжения на ВОТ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Сперва россияне помещали туда людей, которые не прошли "фильтрационные меры".
После проведения ряда псевдовыборных процессов их переименовали и стали использовать для "перевоспитания" лиц, не желающих получать российский паспорт. Кремль определил крайний срок получения российских документов 31 декабря 2024 года.
"Ожидается, что с января 2025 года будет усилено давление на граждан, которые не получили паспорт РФ или не оформили вид на жительство или статус беженца. Путем "административного задержания" оккупационной полицией и решением местных судов лиц без российского паспорта будут помещать в указанные центры. Также сообщать о таких гражданах оккупационные органы обязали работодателей", - говорится в сообщении Центра нацсопротивления.
Официально оккупанты заявляют, что в отношении нелояльных к кремлю граждан они применят процедуру "административного выдворения" (депортации) за пределы ВОТ.
В то же время россияне заблокировали единственный в регионе гуманитарный коридор через КПП "Васильевка" еще в декабре 2022 года. "А зафиксированные на камеру инсценировки "выдворения" оказались исключительно материалами с пропагандистской целью".
По информации от украинского подполья людей после таких сюжетов снова помещали эти так называемые "центры временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства" где их подвергают трудовой эксплуатации.
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усилено давление на граждан, которые не получили паспорт РФ или не оформили вид на жительство или статус беженца. Источник:
Это то же самое что жить в Киеве только на основании наличия паспорта Белиза.
Да, заранее (я вас знаю) Путин - *****.