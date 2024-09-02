Заявление Сикорского о необходимости сбивания Польшей российских ракет - личное мнение министра, - МИД страны

Заявление Радослава Сикорского относительно сбивания Польшей российских ракет над территорией Украины - личное мнение министра.

Об этом заявил представитель МИД Польши Павел Вронский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Однако представитель внешнеполитического ведомства предостерег, что возможность сбивания российских ракет и дронов на значительной высоте в воздушном пространстве Украины должна быть "элементом оценки польскими военными, и это касается каждого конкретного случая".

"Если есть такая возможность и Украина на это соглашается, то мы должны ею воспользоваться. Но это - личное мнение министра", - резюмировал представитель МИД Польши.

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Ранее Радослав Сикорский в интервью Financial Times высказал мнение, что Польша должна сбивать российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины, если есть такая возможность.