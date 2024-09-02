Заявление Сикорского о необходимости сбивания Польшей российских ракет - личное мнение министра, - МИД страны
Заявление Радослава Сикорского относительно сбивания Польшей российских ракет над территорией Украины - личное мнение министра.
Об этом заявил представитель МИД Польши Павел Вронский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Однако представитель внешнеполитического ведомства предостерег, что возможность сбивания российских ракет и дронов на значительной высоте в воздушном пространстве Украины должна быть "элементом оценки польскими военными, и это касается каждого конкретного случая".
"Если есть такая возможность и Украина на это соглашается, то мы должны ею воспользоваться. Но это - личное мнение министра", - резюмировал представитель МИД Польши.
Ранее Радослав Сикорский в интервью Financial Times высказал мнение, что Польша должна сбивать российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины, если есть такая возможность.
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хто є вищий за міністра у міністерстві ?
тут або пану міністру треба звільнятись, або міністерство розстріляти
Дипломатія - це мистецтво повторювати "Гарненький песику!", допоки рука не намацає гарненьку каменюку (С).
пау пау пау пау пау 💃
"Особиста думка міністра" - це новий термін в міжнародних відносинах? Потужно.
Заяву очільника МЗС, який є керівником Міністерства іноземних справ спростовують підлеглі.
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Заява посадової особи є офіційною позицією держави дот, поки ця заява не буде спростована вищим керівництвом країни
Настільки погіршує, що унеможливлює знищення ракет та БЛА у повітряному просторі Польщі.
"Заява Сікорського про необхідність збиття Польщею російських ракет - особиста думка міністра, - МЗС країни" Джерело: