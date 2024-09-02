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Заявление Сикорского о необходимости сбивания Польшей российских ракет - личное мнение министра, - МИД страны

сікорський,радислав

Заявление Радослава Сикорского относительно сбивания Польшей российских ракет над территорией Украины - личное мнение министра.

Об этом заявил представитель МИД Польши Павел Вронский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Однако представитель внешнеполитического ведомства предостерег, что возможность сбивания российских ракет и дронов на значительной высоте в воздушном пространстве Украины должна быть "элементом оценки польскими военными, и это касается каждого конкретного случая".

"Если есть такая возможность и Украина на это соглашается, то мы должны ею воспользоваться. Но это - личное мнение министра", - резюмировал представитель МИД Польши.

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Ранее Радослав Сикорский в интервью Financial Times высказал мнение, что Польша должна сбивать российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины, если есть такая возможность.

Автор: 

Польша (8407) ракеты (3566) Сикорский Радослав (406)


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Топ комментарии
+13
"Особиста думка" пана Сікорського є далекоглядною, адекватною та викликає надію і повагу
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02.09.2024 15:12
+8
Простими словами - МЗС Польщі схвалює ракетні удари по Україні
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02.09.2024 15:12
+5
цікаві відносини;: міністерство НЕ схвалює заяви міністра.
хто є вищий за міністра у міністерстві ?

тут або пану міністру треба звільнятись, або міністерство розстріляти
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02.09.2024 15:16
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Простими словами - МЗС Польщі схвалює ракетні удари по Україні
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02.09.2024 15:12 Ответить
Мені цікаво - а що МЗС Польщі скаже - коли кацапська ракета впаде на голови їх громадян? Кого тоді "зроблять крайнім"?!!!
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02.09.2024 16:15 Ответить
"Особиста думка" пана Сікорського є далекоглядною, адекватною та викликає надію і повагу
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02.09.2024 15:12 Ответить
ну да, такий же безпідставний трьоп, як і про ексгумацію.
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02.09.2024 15:16 Ответить
цікаві відносини;: міністерство НЕ схвалює заяви міністра.
хто є вищий за міністра у міністерстві ?

тут або пану міністру треба звільнятись, або міністерство розстріляти
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02.09.2024 15:16 Ответить
Дипломатия - це поєднання натиску (де можливо) та поступок (де потрібно) (С).
Дипломатія - це мистецтво повторювати "Гарненький песику!", допоки рука не намацає гарненьку каменюку (С).
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02.09.2024 15:22 Ответить
врємя пострілять между намі пальба папапапапападаіш в сердці астайошся тааам любімкааа
пау пау пау пау пау 💃
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02.09.2024 15:17 Ответить
Польський сором. Зрозуміло що ніхто не збирався щось збивати, але хоча б інформаційну повістку узгодьте. А то вкраїнчики встигли зрадіти, ніби поляки за нас уже точно вписались з ракетами

"Особиста думка міністра" - це новий термін в міжнародних відносинах? Потужно.
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02.09.2024 15:25 Ответить
Це добре, бо коли дівчина каже "можливо" це означає "ні", коли дипломат каже "можливо" це означає "так".
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02.09.2024 15:33 Ответить
а що скаже кінь Шрьодінгера? чи вже не ірже?
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02.09.2024 15:35 Ответить
+++
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02.09.2024 15:45 Ответить
Схоже до МЗС Польши добралися наші зелені покидьки. Ржака!
Заяву очільника МЗС, який є керівником Міністерства іноземних справ спростовують підлеглі.
==================
Заява посадової особи є офіційною позицією держави дот, поки ця заява не буде спростована вищим керівництвом країни
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02.09.2024 15:37 Ответить
Вказана особиста думка міністра дуже погіршує погодні умови для польських Сил Поветржне.

Настільки погіршує, що унеможливлює знищення ракет та БЛА у повітряному просторі Польщі.

"Заява Сікорського про необхідність збиття Польщею російських ракет - особиста думка міністра, - МЗС країни" Джерело:
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02.09.2024 15:40 Ответить
Та не обсирайтеся,пшеки. Ніхто ваше балабольства всерйоз вже не сприймає.
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02.09.2024 15:41 Ответить
Нам потрібно захищати братів- поляків. Збивати повітряні цілі в повітряному просторі Польщі щоби убезпечити їхню цивільну інфраструктуру та цивільне населення Польщі.
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02.09.2024 16:11 Ответить
Наша бойова авіація та сили ППО закриють небо над братньою Польщею за будь-яких погодних умов!
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02.09.2024 16:53 Ответить
 
 