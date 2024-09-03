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Новости Война
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В августе РФ захватила 477 кв.км территории Украины, - AFP

дснс,покровськ

По данным агентства AFP, в августе 2024 года войска РФ захватили 477 кв.км украинской территории, что является самым большим месячным приростом с октября 2022 года. ВСУ в результате наступления на Курщине получили до 1300 кв.км.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

AFP утверждает, что ВСУ в результате наступления в Курской области РФ за две недели получили более 1100 квадратных километров. Поэтому наступление замедлилось и, по подсчетам, сейчас украинская армия удерживает между 1150 и 1300 кв.км Курской области РФ.

В то же время, отмечает AFP, Россия захватила в августе 477 квадратных километров украинской территории, что является самым большим месячным приростом Москвы с октября 2022 года.

"В августе российские войска продвигались в Украине на 15 квадратных километров ежедневно, преимущественно в восточной части Донецкой области. Наибольшее продвижение произошло в направлении логистического узла Покровск, и, по состоянию на конец воскресенья, армия РФ приблизилась к городу не менее,чем на семь километров", - отмечает агентство.

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Также AFP отмечает, что российская армия с начала 2024 года захватила 1730 квадратных километров украинской территории, что втрое больше, чем в 2023 году, когда ее достижения были сведены на нет украинскими контрнаступлениями.

По состоянию на 1 сентября Россия оккупировала 18 процентов территории Украины, посчитали в AFP.

Автор: 

оккупация (10133) Курск (1092)


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Топ комментарии
+13
Бутусов в сьогоднішньому стрімі все чітко пояснив, чому відступаємо на Донбасі.
Висновок такий, що і надалі будемо відступати.
Причин багато, але основне це повна безвідповідальність та дибілізм командування.
Бутусов сказав, що Зеля постійно бреше і хоче чути тільки гарні слова від генералів.
Генерали відповідно, говорять, що все добре на фронті.
Вже багато і командирів бригад, теж брешуть та докладають нагору, що все добре.
Зі слів Бутусова, треба не солдат вчити а генералів, бо вони совкові дибіли і ні на що не здатні, крім брехні, щоб втриматися у своїх кріслах.
Поки існують дебіли на генеральських посадах, відступ та здача территорій ворогу гарантована.
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03.09.2024 00:31
+9
Потужне витіснення війни з України зеленським-сирським.
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03.09.2024 00:15
+8
Цікаво, як там Залужному на острові відпочивається? Сумління його не гризе, що так слухняно пішов та віддав Україну довбоЗЕбам?
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03.09.2024 00:47
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Правила форума Совет форумчан
Потужне витіснення війни з України зеленським-сирським.
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03.09.2024 00:15 Ответить
ща два тижні

Та не прямо "ща", а трохи раніше.
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03.09.2024 00:16 Ответить
Бутусов в сьогоднішньому стрімі все чітко пояснив, чому відступаємо на Донбасі.
Висновок такий, що і надалі будемо відступати.
Причин багато, але основне це повна безвідповідальність та дибілізм командування.
Бутусов сказав, що Зеля постійно бреше і хоче чути тільки гарні слова від генералів.
Генерали відповідно, говорять, що все добре на фронті.
Вже багато і командирів бригад, теж брешуть та докладають нагору, що все добре.
Зі слів Бутусова, треба не солдат вчити а генералів, бо вони совкові дибіли і ні на що не здатні, крім брехні, щоб втриматися у своїх кріслах.
Поки існують дебіли на генеральських посадах, відступ та здача территорій ворогу гарантована.
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03.09.2024 00:31 Ответить
у нього хватить мозку відкрити карту і побачити що йому брешуть. І що тоді?
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03.09.2024 01:53 Ответить
Реальность это то что говорят по телевизору.
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03.09.2024 02:10 Ответить
Цікаво, як там Залужному на острові відпочивається? Сумління його не гризе, що так слухняно пішов та віддав Україну довбоЗЕбам?
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03.09.2024 00:47 Ответить
Я теж про це постійно думаю🙁
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03.09.2024 00:52 Ответить
якби залужний не пішов, то його би "пішли"! ГАРАНТОВАНО!

все дуже просто - або ти з'їдаєш або тебе з'їдають! якщо людина вийшла з диких джунглів десятки тисяч років тому назад ще ні разу не значить, що дикі джунглі вийшли з людини....
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03.09.2024 01:28 Ответить
Сирський просирає території але його не знімають! Все йдє по Оманському плану?
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03.09.2024 02:58 Ответить
Перепрошую за царську, але:
(ниже много матов, детям не читать. Извините по-другому не умею)

слушайте этот "****** на костях" уже изрядно ****** и абсолютно ничего полезного нам не несёт

какие-то войны между непонятными нардепами и военными

там фортификаций нет, здесь бабки опять ********, там ещё что-то

уважаемые, если вы забыли, я напомню какая сейчас у нас ситуация:

- фронт на Донбасе давят конкретно, особенно после последних "успешных" ротаций, когда *** пойми кто на местах настолько грамотно их провёл, что мы ******** несколько взводных и ротных опорных пунктов ;

- помимо Покровска появилась угроза вокруг Угледара, происходят какие-то непонятные перемещения наших войск, и я бы хотел как-то понять что мы делаем, но у меня такого понимания нет ;

- у нас какого-то *** в Раде до сих пор сидят какие-то личности, которые открыто не понимают что происходит, но им виднее как воевать конечно, и они в итоге прямо работают против нашей же страны ;

- весь ****** (а война это тотальный ******) этой войны и наши слуги
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03.09.2024 06:51 Ответить
А ви думали що зрадливий клоун, крадійкуватий безталанний ідіот з враженим самолюбієм принесе нам перемогу? Повірили на мить?
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03.09.2024 07:39 Ответить
Ну непоганий такий "обмін" територіями 1 до 3-х, сподіваюсь що й надалі буде десь так, а хто зна може буде й -3 в рашистів до 10 для українців без будь яких надбань для московських нацистів а лише із втратами для посіпак )(уйла, як було восени 2022-го?! Хто зна, хто зна?!
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03.09.2024 10:38 Ответить
Так так, але ми втрачаємо шахти та землі де повно корисних копалин, а натомість отримуємо болота.
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03.09.2024 10:55 Ответить
Зате Суджа наш)
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03.09.2024 10:54 Ответить
 
 