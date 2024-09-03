В августе РФ захватила 477 кв.км территории Украины, - AFP
По данным агентства AFP, в августе 2024 года войска РФ захватили 477 кв.км украинской территории, что является самым большим месячным приростом с октября 2022 года. ВСУ в результате наступления на Курщине получили до 1300 кв.км.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
AFP утверждает, что ВСУ в результате наступления в Курской области РФ за две недели получили более 1100 квадратных километров. Поэтому наступление замедлилось и, по подсчетам, сейчас украинская армия удерживает между 1150 и 1300 кв.км Курской области РФ.
В то же время, отмечает AFP, Россия захватила в августе 477 квадратных километров украинской территории, что является самым большим месячным приростом Москвы с октября 2022 года.
"В августе российские войска продвигались в Украине на 15 квадратных километров ежедневно, преимущественно в восточной части Донецкой области. Наибольшее продвижение произошло в направлении логистического узла Покровск, и, по состоянию на конец воскресенья, армия РФ приблизилась к городу не менее,чем на семь километров", - отмечает агентство.
Также AFP отмечает, что российская армия с начала 2024 года захватила 1730 квадратных километров украинской территории, что втрое больше, чем в 2023 году, когда ее достижения были сведены на нет украинскими контрнаступлениями.
По состоянию на 1 сентября Россия оккупировала 18 процентов территории Украины, посчитали в AFP.
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Та не прямо "ща", а трохи раніше.
Висновок такий, що і надалі будемо відступати.
Причин багато, але основне це повна безвідповідальність та дибілізм командування.
Бутусов сказав, що Зеля постійно бреше і хоче чути тільки гарні слова від генералів.
Генерали відповідно, говорять, що все добре на фронті.
Вже багато і командирів бригад, теж брешуть та докладають нагору, що все добре.
Зі слів Бутусова, треба не солдат вчити а генералів, бо вони совкові дибіли і ні на що не здатні, крім брехні, щоб втриматися у своїх кріслах.
Поки існують дебіли на генеральських посадах, відступ та здача территорій ворогу гарантована.
все дуже просто - або ти з'їдаєш або тебе з'їдають! якщо людина вийшла з диких джунглів десятки тисяч років тому назад ще ні разу не значить, що дикі джунглі вийшли з людини....
(ниже много матов, детям не читать. Извините по-другому не умею)
слушайте этот "****** на костях" уже изрядно ****** и абсолютно ничего полезного нам не несёт
какие-то войны между непонятными нардепами и военными
там фортификаций нет, здесь бабки опять ********, там ещё что-то
уважаемые, если вы забыли, я напомню какая сейчас у нас ситуация:
- фронт на Донбасе давят конкретно, особенно после последних "успешных" ротаций, когда *** пойми кто на местах настолько грамотно их провёл, что мы ******** несколько взводных и ротных опорных пунктов ;
- помимо Покровска появилась угроза вокруг Угледара, происходят какие-то непонятные перемещения наших войск, и я бы хотел как-то понять что мы делаем, но у меня такого понимания нет ;
- у нас какого-то *** в Раде до сих пор сидят какие-то личности, которые открыто не понимают что происходит, но им виднее как воевать конечно, и они в итоге прямо работают против нашей же страны ;
- весь ****** (а война это тотальный ******) этой войны и наши слуги