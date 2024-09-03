В августе РФ захватила 477 кв.км территории Украины, - AFP

По данным агентства AFP, в августе 2024 года войска РФ захватили 477 кв.км украинской территории, что является самым большим месячным приростом с октября 2022 года. ВСУ в результате наступления на Курщине получили до 1300 кв.км.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

AFP утверждает, что ВСУ в результате наступления в Курской области РФ за две недели получили более 1100 квадратных километров. Поэтому наступление замедлилось и, по подсчетам, сейчас украинская армия удерживает между 1150 и 1300 кв.км Курской области РФ.

В то же время, отмечает AFP, Россия захватила в августе 477 квадратных километров украинской территории, что является самым большим месячным приростом Москвы с октября 2022 года.

"В августе российские войска продвигались в Украине на 15 квадратных километров ежедневно, преимущественно в восточной части Донецкой области. Наибольшее продвижение произошло в направлении логистического узла Покровск, и, по состоянию на конец воскресенья, армия РФ приблизилась к городу не менее,чем на семь километров", - отмечает агентство.

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Также AFP отмечает, что российская армия с начала 2024 года захватила 1730 квадратных километров украинской территории, что втрое больше, чем в 2023 году, когда ее достижения были сведены на нет украинскими контрнаступлениями.

По состоянию на 1 сентября Россия оккупировала 18 процентов территории Украины, посчитали в AFP.