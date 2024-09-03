Перемещение военной техники в Беларуси вблизи украинской границы не фиксируется, - Госпогранслужба

Перемещение техники или личного состава подразделений армии Беларуси в непосредственной близости к украинской границе пока не фиксируется.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на брифинге рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко.

"Мы не фиксируем каких-то нестандартных ситуаций непосредственно на границе, или каких-то провокационных действий. Кроме того, мы не фиксируем, чтобы в непосредственной близости к нашей границе осуществлялись перемещения техники или личного состава подразделений армии Беларуси", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что все составляющие Сил обороны Украины полностью контролируют государственную границу.

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Однако, по словам Демченко, это направление по-прежнему остается угрожающим для Украины. Он напомнил заявления белорусской стороны о том, что якобы Украина накапливает свои силы на границе, отметив, что "это перекладывание ответственности". В ведомстве подчеркнули, что Беларусь "остается в орбите влияния РФ".

"За тем, что происходит в глубине территории Беларуси, следят подразделения разведки, Минобороны, Госпогранслужбы, чтобы понимать, насколько сильно ситуация угрожающая и как она может меняться, чтобы мы вовремя могли на это реагировать. Перемещение вглубь территории Беларуси определенным образом могу отметить, это и техника, и личный состав. Но существенного наращивания мы не фиксируем", - пояснил Демченко.

Также он отметил, что и раньше Беларусь держала подразделения на направлении границы с Украиной, но близко к границе они не перемещались.

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Ранее сообщалось, что после начала операции ВСУ в Курской области России Беларусь перебросила по меньшей мере тысячу своих военных в Гомельскую область, которая граничит с Украиной.

25 августа в МИД Украины опубликовали заявление и призыв к Вооруженным силам Беларуси отвести войска от границы с Украиной на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в РБ систем огня.

В свою очередь, представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Минск не получал "официальных обращений" от Украины с требованием отвести войска от общей границы.