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Новости Помощь Украине
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Норвегия выделяет более 48 млн евро на закупку дронов и средств ПВО для Украины

уряд Норвегії

Правительство Норвегии решило выделить дополнительные 570 миллионов норвежских крон (48,28 миллиона евро) на закупку дронов и средств противовоздушной обороны для Украины. Эти средства будут направлены в Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine, IFU).

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на заявление норвежского правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вклад Норвегии, осуществленный в сотрудничестве с Великобританией, Нидерландами и Литвой, будет способствовать защите украинского населения и важной инфраструктуры от российских атак.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам отметил, что Украина остро нуждается в большем количестве военного оборудования, чтобы защитить себя от российской агрессии. Поэтому, по его словам, Норвегия вместе с другими странами сделает все возможное, чтобы сделать свой вклад.

International Fund for Ukraine - это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Британии, в который также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Исландия, Литва и Швеция.

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Норвегия (697) ПВО (2736) помощь (7793) дроны (3887)


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Дякую.
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03.09.2024 18:59 Ответить
Норвегія виділяє понад 48 млн євро

Зате українська влада виділяє смердючий піт, смалець, сечу та кал!
Шо - з'їли?
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03.09.2024 19:01 Ответить
Українська влада спрможна тільки красти і нищити!
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03.09.2024 19:05 Ответить
а далі зеленський, як завжди, скаже що особисто він профінансував закупівлю дронів.
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03.09.2024 19:09 Ответить
Резніков з бананови та Нацбанком, нервово гризуть нігті!
Вони ж знають особисто, про виведені з України, з 2022 року, млрд грн на закупівлю ОЗБРОЄННЯ …
Але, ні грошей, а ні озброєння, немає в Україні, і по сьогодні!!
А так, у цілому, вони ж парядні… Тому і переховує їх єрмак і зеленський, чи живі хоть вони?
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03.09.2024 19:18 Ответить
Якщо потрусити наших можновладців, то можна цілу авіаносну ударну групу купити з всім озброєнням.
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03.09.2024 19:30 Ответить
Подяка Норвегії як державі що зробила черговий внесок в International Fund for Ukraine (IFU), і IFU
(фонду яким керує Мінісрство Оборони Великобританії)
як розпоряднику внесків країн
(Великобританія, Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Литва, Ісландія, Австралія, Нова Зеландія, які роблять ці внески)
, за надання допомоги Україні, ще починаючи з лютого 2023 року.

https://www.gov.uk/guidance/international-fund-for-ukraine-ifu
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03.09.2024 19:35 Ответить
 
 