Норвегия выделяет более 48 млн евро на закупку дронов и средств ПВО для Украины
Правительство Норвегии решило выделить дополнительные 570 миллионов норвежских крон (48,28 миллиона евро) на закупку дронов и средств противовоздушной обороны для Украины. Эти средства будут направлены в Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine, IFU).
Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на заявление норвежского правительства, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что вклад Норвегии, осуществленный в сотрудничестве с Великобританией, Нидерландами и Литвой, будет способствовать защите украинского населения и важной инфраструктуры от российских атак.
Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам отметил, что Украина остро нуждается в большем количестве военного оборудования, чтобы защитить себя от российской агрессии. Поэтому, по его словам, Норвегия вместе с другими странами сделает все возможное, чтобы сделать свой вклад.
International Fund for Ukraine - это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Британии, в который также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Исландия, Литва и Швеция.
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Зате українська влада виділяє смердючий піт, смалець, сечу та кал!
Шо - з'їли?
Вони ж знають особисто, про виведені з України, з 2022 року, млрд грн на закупівлю ОЗБРОЄННЯ …
Але, ні грошей, а ні озброєння, немає в Україні, і по сьогодні!!
А так, у цілому, вони ж парядні… Тому і переховує їх єрмак і зеленський, чи живі хоть вони?
(фонду яким керує Мінісрство Оборони Великобританії)
як розпоряднику внесків країн
(Великобританія, Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Литва, Ісландія, Австралія, Нова Зеландія, які роблять ці внески)
, за надання допомоги Україні, ще починаючи з лютого 2023 року.
https://www.gov.uk/guidance/international-fund-for-ukraine-ifu