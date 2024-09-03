Норвегия выделяет более 48 млн евро на закупку дронов и средств ПВО для Украины

Правительство Норвегии решило выделить дополнительные 570 миллионов норвежских крон (48,28 миллиона евро) на закупку дронов и средств противовоздушной обороны для Украины. Эти средства будут направлены в Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine, IFU).

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на заявление норвежского правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вклад Норвегии, осуществленный в сотрудничестве с Великобританией, Нидерландами и Литвой, будет способствовать защите украинского населения и важной инфраструктуры от российских атак.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам отметил, что Украина остро нуждается в большем количестве военного оборудования, чтобы защитить себя от российской агрессии. Поэтому, по его словам, Норвегия вместе с другими странами сделает все возможное, чтобы сделать свой вклад.

International Fund for Ukraine - это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Британии, в который также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Исландия, Литва и Швеция.

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