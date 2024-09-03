Правительство согласовало изъятие участка границы с Беларусью из зоны отчуждения, - МВД
Кабинет Министров согласовал проект Указа Президента об изъятии участка границы с Беларусью из зоны отчуждения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сейчас 50-метровая полоса вдоль украинско-белорусской государственной границы Украины проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения и находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Как отмечают в МВД, реализация акта позволит Государственной пограничной службе обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы и соблюдение ее режима.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А доречі, війна вже йде вдвічі довже ніж т.з. друга світова