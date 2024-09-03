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Правительство согласовало изъятие участка границы с Беларусью из зоны отчуждения, - МВД

кордон,білорусь

Кабинет Министров согласовал проект Указа Президента об изъятии участка границы с Беларусью из зоны отчуждения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сейчас 50-метровая полоса вдоль украинско-белорусской государственной границы Украины проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения и находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Как отмечают в МВД, реализация акта позволит Государственной пограничной службе обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы и соблюдение ее режима.

Читайте также: Перемещение военной техники в Беларуси вблизи украинской границы не фиксируется, - Госпогранслужба

Автор: 

Беларусь (7889) граница (5264) Зона отчуждения (280)


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Ти диви які швидкі...
А доречі, війна вже йде вдвічі довже ніж т.з. друга світова
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04.09.2024 01:15 Ответить
 
 