Во время удара по Институту связи в Полтаве построения не было, - представитель Минобороны Лазуткин.

Во время российского ракетного удара 3 сентября по Институту связи в Полтаве построение не происходило.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам представителя оборонного ведомства, в образовательном учреждении проходил учебный процесс, когда в 09:08 прозвучал сигнал воздушной тревоги. Все спускались в укрытие, однако уже через несколько минут раздались взрывы.

"Детали трагедии в Полтаве изучаются. Сейчас известно, что никаких построений или других мероприятий в момент удара не происходило", - заявил Лазуткин.

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по состоянию на 18:00 известно о 51 погибшем человеке и более 200 раненых.

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