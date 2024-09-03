Во время удара по Институту связи в Полтаве построения не было, - представитель Минобороны Лазуткин.
Во время российского ракетного удара 3 сентября по Институту связи в Полтаве построение не происходило.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам представителя оборонного ведомства, в образовательном учреждении проходил учебный процесс, когда в 09:08 прозвучал сигнал воздушной тревоги. Все спускались в укрытие, однако уже через несколько минут раздались взрывы.
"Детали трагедии в Полтаве изучаются. Сейчас известно, что никаких построений или других мероприятий в момент удара не происходило", - заявил Лазуткин.
Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по состоянию на 18:00 известно о 51 погибшем человеке и более 200 раненых.
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Бутусов так пише, що було масове зібрання. ну не стояли по стійки смирно, але у кучі були.
Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.
Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться. Джерело:
Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.
Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.
Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.
Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.
Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.
Юрій Бутусов
Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.
Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться. Джерело:
просто факт: коли цитуєш цензор, автоматично кріпеться лінк. що ти ще раз повторюєш, що ти не розумієш тобою прочитане. так однолінійний.
Я привів цитату з Бутусов +, і ти під нею написав, що " і бажано з лінком. таке треба цитувати, а не просто перекопійовувати. " Що геть не в тему зауваження.
На тобі лінк на цей оригінал посту у Бутусова:
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0NWvmUeMfWd5CZTYpFKEMCSSKvwdDhE9pR7aTXm1xdSHUVNtnmTATB1AK55MNtpy5l https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0NWvmUeMfWd5CZTYpFKEMCSSKvwdDhE9pR7aTXm1xdSHUVNtnmTATB1AK55MNtpy5l?__cft__[0]=*******************************-93jqAaKK--HxZkXdnG_mbsrIoxcbqZ8OtZAVl4o0zaejnLAZvvp38gP053mfQ-Q91hl9bP3QHwCwzxTvrzofkM3Kayhn7t21HU0&__tn__=%2CO%2CP-R
або
https://t.me/ButusovPlus/13303
Не Цензором єдиним
Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться. Джерело:
є різниця своєю смертю, чи від дурної голови. згідно твоєму трьопу - твоє друге.
ПС. Але тримати воєнні заклади освіти, так щоб при попадінні було вбито 51 людина, це розгільдяйство і злочин
Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.
Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться. Джерело:
Так само, як ягідне не евакуювали, а потім погреб іноземцям показують. Меморіали не можуть без скандалів збудувати(
Ну а так, звісно, вірю.
Крім того, місце проведення занять потрібно ретельно приховувати від агентури ворога контррозвідувальними заходами, заздалегідь.
Бо ми, нажаль, забуваємо, що Іскандери та Кинджали ворога здатні вразити довільну точку на території України.
багато студентів старших курсів недотримуються тривоги якщо і виходять то залишаються одразу під університетом
треба розпорядження ректорам дати щоб контролювали дотримання безпеки під час тривоги
Впевнений, було наступне: ніхто ні в які укриття навіть не смикнувся, удари "прийняли" сидячи на своїх робочих місцях та в аудиторіях.
Не всі навчальні заклади надійно прикриті Петріотами/SAMP-T від ворожих БР.
Не хочемо думати про малий підльотний час Іскандерів та БР до будинку/аудиторії, де сидимо на заняттях.
Не знаємо достеменно, скільки часу на практиці займе евакуація курсантів у сховище з аудиторії за сигналом повітряної тривоги (якщо його ще почуємо)...
Агенти ворога мабуть доповідають про місця скупчення курсантів, військових, про місця проведення занять... Це ж мабуть не таємниця для ворога, особливо, якщо і в думках немає забезпечити приховування від ворога місць проведення навчання...
Наслідки - ховаємо своїх, кажемо - то війна винна... А чи все необхідне зробили, щоб трагедії не сталося?
так оцей Лазуткін реально не може зібрати у себе в макітрі у кучу під центральне поняття "масові збори"? чи він нас за русских лохів тримає? бо на паРашкі це норма така лапша.