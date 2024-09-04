Пентагон не комментирует возможную передачу Украине дальнобойных ракет F-16
В Минобороны США не комментируют информацию о передаче дальнобойных ракет JASSM Украине.
Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Мне нечего сказать. Я видел сообщения в прессе. У меня нет ничего, чтобы сказать об этом. Опять же, никаких объявлений", - отметил он.
Ранее СМИ сообщали, что США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достигать глубины РФ. Однако Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку Штаты решают технические проблемы перед любой поставкой.
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