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Пентагон не комментирует возможную передачу Украине дальнобойных ракет F-16

У Пентагоні не коментують передачу ракет JASSM Україні

В Минобороны США не комментируют информацию о передаче дальнобойных ракет JASSM Украине.

Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Мне нечего сказать. Я видел сообщения в прессе. У меня нет ничего, чтобы сказать об этом. Опять же, никаких объявлений", - отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достигать глубины РФ. Однако Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку Штаты решают технические проблемы перед любой поставкой.

Также читайте: Политика США по поражению Украиной целей в России пока не изменилась, - спикер Пентагона Райдер

Автор: 

Пентагон (1451) ракеты (3567) США (26583)


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Так 🤡 з намах*ною ОПою , буде розказувати з кулебою ...шо ось ось ...і все "будем їз бамбіть "
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04.09.2024 08:40 Ответить
Все так тільки з новою "кулебою"
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04.09.2024 09:01 Ответить
стару кулебу хоч Тоні Блінкін знав і працював із нею плотно, а нова - кіт в мішку, та ще й підозрюю паскудний, бо із ОПи

ЗЄльоні кретіни !
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04.09.2024 22:15 Ответить
Як можна коментувати те чого немає, і невідомо чи буде.
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04.09.2024 09:03 Ответить
Доя партнерів ця інформація має статус таємно. Для України це рознести по усьому світу з прив'язкою до локації, а потім звинувачувати ЗСУ
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04.09.2024 09:17 Ответить
...і Байдена ! 😕
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04.09.2024 22:16 Ответить
Значить скоро буде чм вже є. Бо коли ні, то вони про це одразу кажуть.
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04.09.2024 09:05 Ответить
 
 