Враг привел в повышенную боевую готовность передовые подразделения в районе Глубокого, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении остается без изменений. Силы обороны Украины продолжают решительно противодействовать попыткам российских оккупантов продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения захватчиками планов наступления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".
Как отмечается, в районе населенного пункта Глубокое противник привел передовые подразделения в повышенную боевую готовность, сосредоточил основное внимание на отслеживании и попытках поражения БпЛА Сил обороны Украины.
Вблизи Лукьянцев в связи с пожаром на позициях противника осложнилось проведение мероприятий логистического обеспечения и эвакуации потерь. В подразделениях 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса продолжают происходить случаи отказов личного состава от выполнения задач.
В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Ведет воздушную разведку, налаживает систему связи.
В ОТГ "Харьков" сообщают, что за прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения. Российские оккупанты также нанесли 5 авиационных ударов с использованием двух КАБов, и нанесли 21 удар дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 372 раза.
Также с начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.
"Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Потери армии РФ
Потери врага за минувшие сутки составляют 74 человека, из них безвозвратные - 33, санитарные - 44. Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 84 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 4 артиллерийские системы,
- 4 автомобиля,
- 2 единицы специальной техники,
- 74 БпЛА.
Уничтожено также 57 укрытий для личного состава, 3 места хранения боеприпасов.
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Виходить до цього противник типу загорав на сонці. Виникає питання а наші там десь були в той час.