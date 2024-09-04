Кулеба после ударов РФ по Львову и Кривому Рогу обратился к партнерам: Сбивание кусков смертоносного металла в воздухе не является участием в войне

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров осудить сегодняшние российские обстрелы Львова и Кривого Рога и положить конец российскому террору, в частности позволить соседним странам сбивать ракеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в соцсети X.

"Этой ночью Россия осуществила очередной жестокий удар по жилым кварталам двух крупных городов - Львова и Кривого Рога. Есть раненые и убитые мирные жители, в том числе дети. Россия использовала ракеты и беспилотники, чтобы атаковать людей в их домах, когда они спали ночью. Также пострадали обычные дома, школы и больницы. Во львовской охранной зоне ЮНЕСКО пострадали памятники. Я призываю все столицы, министров, международные организации и других решительно осудить военное преступление России против мирного населения. Ваши заявления и действия нам нужны прямо сейчас", - написал он.

Также Кулеба призвал партнеров положить конец этому террору, отметив, что они должны оперативно поставить обещанные системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также усилить обороноспособность Украины и позволить наносить дальние удары по всем законным военным целям на территории России.

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"Партнерская противовоздушная оборона может и должна быть использована для защиты мирного населения в Украине. Сбивание кусков смертоносного металла в воздухе не является участием страны в войне. Простой акт спасения человеческих жизней нельзя считать эскалацией. Нужно наконец принять решение о разрешении соседним странам использовать системы ПВО. Россия понимает только один язык: язык силы. Мы все должны предпринять решительные действия, продемонстрировать лидерство и быть смелыми, чтобы справедливо положить конец российской войне и террору", - призвал Кулеба.

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Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.