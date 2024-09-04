РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7261 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 443 7

Кулеба после ударов РФ по Львову и Кривому Рогу обратился к партнерам: Сбивание кусков смертоносного металла в воздухе не является участием в войне

кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров осудить сегодняшние российские обстрелы Львова и Кривого Рога и положить конец российскому террору, в частности позволить соседним странам сбивать ракеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в соцсети X.

"Этой ночью Россия осуществила очередной жестокий удар по жилым кварталам двух крупных городов - Львова и Кривого Рога. Есть раненые и убитые мирные жители, в том числе дети. Россия использовала ракеты и беспилотники, чтобы атаковать людей в их домах, когда они спали ночью. Также пострадали обычные дома, школы и больницы. Во львовской охранной зоне ЮНЕСКО пострадали памятники. Я призываю все столицы, министров, международные организации и других решительно осудить военное преступление России против мирного населения. Ваши заявления и действия нам нужны прямо сейчас", - написал он.

Также Кулеба призвал партнеров положить конец этому террору, отметив, что они должны оперативно поставить обещанные системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также усилить обороноспособность Украины и позволить наносить дальние удары по всем законным военным целям на территории России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударе РФ по Львову и Кривому Рогу: Для недопущения таких атак нужно Украине дать больше дальнобойности

"Партнерская противовоздушная оборона может и должна быть использована для защиты мирного населения в Украине. Сбивание кусков смертоносного металла в воздухе не является участием страны в войне. Простой акт спасения человеческих жизней нельзя считать эскалацией. Нужно наконец принять решение о разрешении соседним странам использовать системы ПВО. Россия понимает только один язык: язык силы. Мы все должны предпринять решительные действия, продемонстрировать лидерство и быть смелыми, чтобы справедливо положить конец российской войне и террору", - призвал Кулеба.

Также смотрите: Последствия удара РФ по Кривому Рогу: Повреждены 4 учебных заведения, дома и гостиница. ФОТОрепортаж

Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

Автор: 

Кривой Рог (1403) Львов (4582) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чергова порція озабоченнь та збочень
показать весь комментарий
04.09.2024 13:39 Ответить
Це все марно. Ніхто не почує , допоки ракети не будуть падати їм на голови.
показать весь комментарий
04.09.2024 13:45 Ответить
Так то вже їхня справа ,збивати чи не збивати ,нехай потім самі розбираються з Рашкою.
показать весь комментарий
04.09.2024 14:11 Ответить
А чому наші "стратєгі" не попередили партнерів партнерів ,починаючи Курську авантюру ,про що казав Столтенберг .
показать весь комментарий
04.09.2024 14:08 Ответить
відмова ,свого часу цього зрадника, за голосування таких самих зрадників у ВЗРаді , котрі не голосували,за звернення України до конгресу США про надання Україні статусу основного созника поза НАТО, є їхня співучасть у злочинах куйла проти України і її народу
показать весь комментарий
04.09.2024 15:03 Ответить
Кулебі треба було вигнати рашку з Радбезу ООН, створити трибунал на кшталт Нюрнберга, отримати лендліз, а гавкати в повітря...
показать весь комментарий
04.09.2024 15:05 Ответить
Кулеба ти вже всьо, чи ще ні?
показать весь комментарий
04.09.2024 15:46 Ответить
 
 