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Пункт пропуска на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспортных средств, - ГПСУ

кордон

Пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармации" на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспортных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

По информации с румынской стороны, в связи с аварийной ситуацией на мосту через реку Тиса будут проводиться ремонтные работы. Поэтому пропуск транспортных средств будет остановлен с 10.00 до 15.00 с понедельника по пятницу.

Как отмечается, ограничения продлятся в течение месяца начиная с 5 сентября 2024 года.

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Пешеходное движение в данном пункте пропуска останавливаться не будет. Просим учесть вышеупомянутую информацию при планировании своих поездок.

Автор: 

Госпогранслужба (6416) Румыния (1089) пункт пропуска (676)


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будуть пропускати тілько
депутатів-ухилянтів
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04.09.2024 15:04 Ответить
Депутати - ухилянти то проблема України .
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04.09.2024 17:39 Ответить
До увазі - у ЕС ВСТУПИЛО правило що авто будуть впускати тількі з довідкою з техосмотра.
хто збирається їхати - поцікавтесь
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04.09.2024 15:50 Ответить
 
 