Пункт пропуска на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспортных средств, - ГПСУ
Пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармации" на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспортных средств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
По информации с румынской стороны, в связи с аварийной ситуацией на мосту через реку Тиса будут проводиться ремонтные работы. Поэтому пропуск транспортных средств будет остановлен с 10.00 до 15.00 с понедельника по пятницу.
Как отмечается, ограничения продлятся в течение месяца начиная с 5 сентября 2024 года.
Пешеходное движение в данном пункте пропуска останавливаться не будет. Просим учесть вышеупомянутую информацию при планировании своих поездок.
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