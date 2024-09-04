Пункт пропуска на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспортных средств, - ГПСУ

Пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармации" на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспортных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

По информации с румынской стороны, в связи с аварийной ситуацией на мосту через реку Тиса будут проводиться ремонтные работы. Поэтому пропуск транспортных средств будет остановлен с 10.00 до 15.00 с понедельника по пятницу.

Как отмечается, ограничения продлятся в течение месяца начиная с 5 сентября 2024 года.

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Пешеходное движение в данном пункте пропуска останавливаться не будет. Просим учесть вышеупомянутую информацию при планировании своих поездок.