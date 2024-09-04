Швейцария продлила защиту для украинских беженцев до марта 2026 года

Правительство Швейцарии решило не отменять до 4 марта 2026 года временный статус защиты для украинцев, которые выехали из Украины из-за войны.

Об этом сообщили в Федеральном совете Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Ожидается, что ситуация в Украине не изменится в обозримом будущем. Поэтому на заседании 4 сентября Федеральный совет решил не отменять статус защиты S для украинских беженцев до 4 марта 2026 года и продолжить до этого времени меры поддержки этой группы лиц", - говорится в заявлении.

Как отмечается, это решение вносит ясность не только для украинских беженцев, но и для кантонов, общин и работодателей на следующие 18 месяцев.

"Учитывая членство Швейцарии в Шенгенской зоне Федеральный совет считает жизненно важной тесную координацию с ЕС, который 13 июня решил продлить временную защиту украинских беженцев до 4 марта 2026 года", - говорится в сообщении.

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В связи с войной России против Украины Федеральный совет Швейцарии решил предоставить украинским беженцам статус защиты S с 12 марта 2022 года. Он предоставляется, пока людям угрожает серьезная общая опасность. По состоянию на конец августа около 66 тысяч украинцев имеют статус защиты S в Швейцарии.