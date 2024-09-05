Офис Президента возмутил пост Залужного с благодарностью волонтерскому фонду, связанному с Порошенко, – экс-советник

Офис Президента критиковал экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в 2022 году из-за поста с благодарностью волонтерскому фонду, связанному с Петром Порошенко.

Об этом в интервью УП рассказала экс-советник главкома Залужного по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас (на странице главнокомандующего ВСУ. - Ред.) был ряд постов благодарности волонтерам. Один из них касался фонда, который работает с 2014 года и активно помогал ряду подразделений. Валерий Федорович меня встретил и говорит: "Немедленно убирай этот пост", - потому что ему позвонили сверху и были очень недовольны.

Я не могла понять, в чем дело, но позже поняла, что там увидели в фонде, о котором мы написали, какую-то, якобы, "политическую заангажированность предыдущим президентом Украины". Хотя по сути он - незаангажированный. Потому что как может быть волонтерский фонд политическим?" - рассказала бывший советник Залужного.

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В то же время, по словам Долгоновской, Офис президента не устанавливал для главкома Залужного никаких ограничений или запретов относительно его публичной коммуникации.