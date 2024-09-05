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Порошенко (19477) Залужный (633) Офис Президента (1774)

Офис Президента возмутил пост Залужного с благодарностью волонтерскому фонду, связанному с Порошенко, – экс-советник

зеленський,залужний

Офис Президента критиковал экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в 2022 году из-за поста с благодарностью волонтерскому фонду, связанному с Петром Порошенко.

Об этом в интервью УП рассказала экс-советник главкома Залужного по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас (на странице главнокомандующего ВСУ. - Ред.) был ряд постов благодарности волонтерам. Один из них касался фонда, который работает с 2014 года и активно помогал ряду подразделений. Валерий Федорович меня встретил и говорит: "Немедленно убирай этот пост", - потому что ему позвонили сверху и были очень недовольны.

Я не могла понять, в чем дело, но позже поняла, что там увидели в фонде, о котором мы написали, какую-то, якобы, "политическую заангажированность предыдущим президентом Украины". Хотя по сути он - незаангажированный. Потому что как может быть волонтерский фонд политическим?" - рассказала бывший советник Залужного.

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В то же время, по словам Долгоновской, Офис президента не устанавливал для главкома Залужного никаких ограничений или запретов относительно его публичной коммуникации.
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Топ комментарии
+92
Як же зелених крючить від Гетьмана )))
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05.09.2024 18:10
+59
Якось глибоко пох всім адекватним людям, що там обурило немиту жОПу найтупішого в історії *********** (((
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05.09.2024 18:09
+53
Зелені бояться і тіні і духу ''пороха''. Ось тільки ''Порох'' занадто толерантний. Ота толерантність в свій час і зіграла з ним ''злий жарт''.
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05.09.2024 18:13
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"Негайно прибирай пост, бо згори подзвонили і були дуже незадоволені". Оце все, що треба знати про Залужного.
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05.09.2024 19:21 Ответить
Менi це теж не сподобалось...🙄
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05.09.2024 19:31 Ответить
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05.09.2024 19:23 Ответить
Порошенко!
Це викликає гарчаня у Вови ху,та істеріку з діареєю у Вови зє!
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05.09.2024 19:26 Ответить
https://t.me/Omelyan_News/14848 Порошенка гаряче привітали у Берліні .

 Він приїхав до столиці Німеччини на переговори з урядовцями та депутатами про посилення військових спроможностей Збройних сил України.
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05.09.2024 19:26 Ответить
Понавибирали, д.б. Смєтуни, що з їб@лом?
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05.09.2024 19:33 Ответить
ШВИДШЕ Б ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ ТА ПЕРЕОБРАТИ ЦЮ ЗЛОДЖЕНУ НЕ КОМПЕТЕНТНУ ВЛАДУ!
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05.09.2024 19:38 Ответить
Та переобрати Зєлю на Арестовича.
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05.09.2024 19:46 Ответить
У нас в Дніпрі місця для тебе не має. А вот в Харкові крематорій є. (сміття по вітру - послуга безкоштовна).
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05.09.2024 19:49 Ответить
шо, страшно ?

ото ж !
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05.09.2024 21:43 Ответить
Если так, то прискорбно. Но думаю - это фуфло!
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05.09.2024 19:46 Ответить
Спасибо, по твоему IP мы знаем твой адрес (если понимаешь, что это значит). Будь добр, выйди на Укр-сдачу. Интернет поможет. Либо, - земля стекловатой.
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05.09.2024 19:53 Ответить
чи можуть "свідки Зеленського" пояснити його панічний страх перед Порошенком?
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05.09.2024 20:19 Ответить
Геть ішака!
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05.09.2024 20:19 Ответить
Маленький зеленый человечек с низкой самооценкой бегает за порохом и везде гадит😀
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05.09.2024 20:26 Ответить
Не смію запитати, фонд зелепуги існує і скільки він забашляв? Ну, окрім пізд...жа.
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05.09.2024 20:28 Ответить
ці підараси всі бігборди справи громад зривають.на власні очі бачив,отакі суки гнилі.
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05.09.2024 20:50 Ответить
KievskiyLev

Хм ... когось мені нагадують ці два додіка. 🤔

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05.09.2024 20:55 Ответить
Та шо вона меле. Ларьочник і Хрипатий на шестах перед х.,.викручувались і клятвєнно обіцяли, що розберуться із Гетьманом та Генералом раз і назавжди. Але до сих пір обсираються і сходять жовччю.
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05.09.2024 21:22 Ответить
Залужний не хоче маратися об брудні парашенкіські цукерки. Браво!
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06.09.2024 00:58 Ответить
Порошенко допустив знищення всіх великих складів снарядів до артилерії, танків, мінометів, реактивних систем залпового вогню, мін та іншого. Тобто, обезброїв Україну. На початок вторгнення Путін знав, що в Україні вже немає чим відстрілюватись.
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06.09.2024 06:14 Ответить
Зелених жаба задушила!!!😂
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06.09.2024 08:01 Ответить
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