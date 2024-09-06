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Наступление ВСУ на Курскую область явно поставило Путина в тупик, - министр обороны Великобритании Гилли

Джон Гілі

Непоколебимая поддержка Украины является "приоритетом номер один" для Великобритании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли, выступая на борту самолета Королевских военно-воздушных сил на пути в Германию, где он примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Я горжусь тем, что Великобритания объединилась в поддержку Украины, и я был решительно настроен, и Кир Стармер был решительно настроен продолжить это с лейбористским правительством", - сказал он.

Гилли "уверен", что лейбористы смогут выполнить обязательства по увеличению расходов на оборону и "принять решения, которые позволят нам разработать долгосрочный план, чтобы сделать наши вооруженные силы лучше оснащенными для ведения боевых действий и сдерживания угроз, с которыми мы сталкиваемся".

Он также отметил, что наступление на Курскую область Российской Федерации "явно поставило Путина в тупик, поскольку он оставил части своей границы беззащитными, и он все еще решает, что делать в ответ, в то время, как Украина удерживает свои позиции в этой области".

Помощники Гилли заявили, что его амбиции заключаются в том, чтобы его считали "мистером Украина" британского правительства - роль, которую до недавнего времени выполнял его предшественник-консерватор Бен Уоллес, получивший признание союзников за свою непоколебимую приверженность Украине и которого в свое время рассматривали как претендента на должность генерального секретаря НАТО.

Напомним, правительство Великобритании заказало и до конца года начнет поставлять Украине партию из 650 легких многоцелевых ракет стоимостью 162 миллиона фунтов (213 млн долларов США).

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Топ комментарии
+5
ху@ло дуже не париться. Працює по давно відпрацьованій схемі. Просто об'явив на тих територіях КТО, як робив раніше в Дагестані, Чечні.
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06.09.2024 12:36
+4
тим більше Зеля сам сказав, що окупувати і засиджуватися там не збирається.
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06.09.2024 12:39
+4
Не зовсім. Збентежив, але нікуя не поставив. Невже ніхто не бачить і не розуміє, що тому насрати на свій народ, скільки там переб'ють і все інше. Там переселенцям з того Курська по 3.000грн пообіцяв, але мало хто навіть цього не домігся. Йому насрати, а його шлюха симонян завжди обґрунтує народу, чому подане гівно потрібно вважати вінегретом, а хто не згоден, той йде ...
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06.09.2024 12:39
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ху@ло дуже не париться. Працює по давно відпрацьованій схемі. Просто об'явив на тих територіях КТО, як робив раніше в Дагестані, Чечні.
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06.09.2024 12:36 Ответить
тим більше Зеля сам сказав, що окупувати і засиджуватися там не збирається.
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06.09.2024 12:39 Ответить
Точніше, у глухий кут і раком!!
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06.09.2024 12:38 Ответить
Тільки не потрібно займатись шапкозакидатством ,йому похрін ці два сільські райони і п"ятитисячна Суджа ,наші як прийшли .так і підуть.
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06.09.2024 12:52 Ответить
Не зовсім. Збентежив, але нікуя не поставив. Невже ніхто не бачить і не розуміє, що тому насрати на свій народ, скільки там переб'ють і все інше. Там переселенцям з того Курська по 3.000грн пообіцяв, але мало хто навіть цього не домігся. Йому насрати, а його шлюха симонян завжди обґрунтує народу, чому подане гівно потрібно вважати вінегретом, а хто не згоден, той йде ...
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06.09.2024 12:39 Ответить
Якщо йому насрати, тоді який висновок? Чи не варто було лізти в цю Курську область чи що?
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06.09.2024 12:50 Ответить
У будь-якому разі відвернули частину армії і плюс до цього зараз кацапня буде змушена і по інших областях зміцнювати позицію і зберігати там особовий склад. Тут як і з ударами по Криму, начебто і нафуй потрібно, але кацапня змушена тримати там сили і ППО, щоб відбити ці удари.
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06.09.2024 13:15 Ответить
Зрозуміло, Кринки теж відтягували десь свого часу. Нині про них і не згадують.
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06.09.2024 13:47 Ответить
Кринки були прикладом долбебізму командувачів, тому й не згадують. Стільки людей покласти ні за що
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06.09.2024 13:54 Ответить
скоро стане раком старий під орас
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06.09.2024 12:43 Ответить
)(уйлу насрати не те що на частину курської обл. а і на цілу...і не тільки на неї а і інші області.)(уйло в цей час їздив яблука нюхати,до Дона їздив..в Монголію метнувся,чим і показав ,пох***. Чудово розуміє ,що ЗСУ тимчасово зайняли курщину,тим більше ,що про це повідомила наша влада.То чого )(уйлу перейматись ? він же "геостратєх"...Записав в свою конституцію 4 обл.України..
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06.09.2024 12:46 Ответить
Профессиональный шулер з замашками президента ядерной страны, где ему подыгрывает почти весь его такой же бомонд... Бабла много, идет из земли и есть, что пилить... Большое бабло, порождает у шулера успех и уважение стоящих рядом... При этом наши партнеры не верят в свою силу и удачу....
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06.09.2024 12:58 Ответить
Ось тільки отой ''глухий кут'' не заважає *уйлу просуватися по Донбасі.
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06.09.2024 13:14 Ответить
Може замість прокладання доріг перед наступом кацапів варто було вкладати гроші у свої ракети?
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06.09.2024 13:16 Ответить
У тому, що " об'єдналася на підтримку України, і я був рішуче налаштований, і Кір Стармер був рішуче налаштований продовжити це з лейбористським урядом" є заслуга й посла України В.Залужного. Хоч тут можна бути впевненим, що дипломати працюють, а не показово збирають безглузді меморандуми про подальші дипконсультації, просираючи бюджетні кошти.
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06.09.2024 13:38 Ответить
 
 