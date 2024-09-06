Германия не изменила отношения к украинским ударам по объектам в России, - Писториус
Позиция немецкого руководства относительно разрешения Украине использовать западное оружие по объектам вглубь российской территории не претерпела изменений.
Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус по результатам встречи участников в формате "Рамштайн" 6 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Неизменна", - заявил Писториус в ответ на вопрос, какова сейчас позиция правительства в этом вопросе. Он добавил, что "это вопрос, по которому все уже сказано".
В то же время политик ответил отрицательно на вопрос, может ли привести к снижению объемов военной помощи тот факт, что на недавних выборах в двух немецких федеральных землях огромную поддержку получили популистские партии, выступающие за полное прекращение такой помощи Украине.
"Необходимо защищать свободу, независимость и территориальную целостность суверенных государств от таких агрессоров, как Россия. В конце концов, мы делаем это также исходя из наших собственных интересов", - подчеркнул глава немецкого Минобороны и пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Писториус подтвердил, что все 4 млрд евро, которые заложены на военную помощь Украине в проекте бюджета ФРГ на 2025 год, уже "расписаны". В то же время он ожидает, что Киев сможет заказывать и покупать вооружение за счет кредита в 50 млрд долларов, который планируется предоставить Украине до конца года, а погашать за счет замороженных российских активов центробанка.
Пожалуйста, подождите...
Що у вас взагалі з логікою та елементарними знаннями?
Що вас спонукало висратися під цією новиною?
Для довбнів: Німеччина підтримує удари України по військових об'єктах на росії, та дозволяє використовувати зброю німецького походження на території Мордору.
Зеленський теж не справився, "позиція німецького керівництва не зазнала змін"...
І що тепер?
При тому що "діюча влада" зробила рівно велике нігуя порівняно з добровольними пожертвами Європейців
"Нихт!! Нихт!! ЕСКАЛАЦЬОН!!!"