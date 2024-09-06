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Германия не изменила отношения к украинским ударам по объектам в России, - Писториус

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Позиция немецкого руководства относительно разрешения Украине использовать западное оружие по объектам вглубь российской территории не претерпела изменений.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус по результатам встречи участников в формате "Рамштайн" 6 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Неизменна", - заявил Писториус в ответ на вопрос, какова сейчас позиция правительства в этом вопросе. Он добавил, что "это вопрос, по которому все уже сказано".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с Писториусом: Обсудили ситуацию на поле боя, обстрелы энергетической инфраструктуры и график поставок Украине оборонной помощи

В то же время политик ответил отрицательно на вопрос, может ли привести к снижению объемов военной помощи тот факт, что на недавних выборах в двух немецких федеральных землях огромную поддержку получили популистские партии, выступающие за полное прекращение такой помощи Украине.

"Необходимо защищать свободу, независимость и территориальную целостность суверенных государств от таких агрессоров, как Россия. В конце концов, мы делаем это также исходя из наших собственных интересов", - подчеркнул глава немецкого Минобороны и пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Писториус подтвердил, что все 4 млрд евро, которые заложены на военную помощь Украине в проекте бюджета ФРГ на 2025 год, уже "расписаны". В то же время он ожидает, что Киев сможет заказывать и покупать вооружение за счет кредита в 50 млрд долларов, который планируется предоставить Украине до конца года, а погашать за счет замороженных российских активов центробанка.
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Топ комментарии
+7
Це говорить про те ...шо 🤡 кажуть відкритим текстом ...не розкрадай Україну ...а роби свою дальнобійну зброю ...те шо ти 🤡 вмієш грати х...м на фортопіане ...не значить шо всі українці такі як ти ...а дехто кораблі військові та ракети , космічні двигуни , будувати вміють !!!
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06.09.2024 17:04
+5
Як би цей Боневтік Херпіду не закрив у 2019 році всі ракетні програми, в нас би вже були б своі дальнобійні ракети а не закатані в асфальт понад 40 мільярдів $ з нульовим зиском.....
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06.09.2024 17:14
+5
Єрмак забовʼязан тепер піти у відставку,а потім під арешт,голобородько наступний
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06.09.2024 17:21
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Це говорить про те ...шо 🤡 кажуть відкритим текстом ...не розкрадай Україну ...а роби свою дальнобійну зброю ...те шо ти 🤡 вмієш грати х...м на фортопіане ...не значить шо всі українці такі як ти ...а дехто кораблі військові та ракети , космічні двигуни , будувати вміють !!!
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06.09.2024 17:04 Ответить
трохи Late..
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06.09.2024 17:07 Ответить
Я стояла перед телевізором і слухала,що усе надане Україні може використовуватися по потребам ЗСУ, а не те ,що знову тут
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06.09.2024 17:48 Ответить
Дай Боже...бо шось наші медія, відзвучують якусь маніпуляцію ...добре якшо інфу маскують ...а як народ, роблять лохами та Воїнів ,то це катастрофа ...
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06.09.2024 19:36 Ответить
У якому маренні ви фашистів побачили?
Що у вас взагалі з логікою та елементарними знаннями?
Що вас спонукало висратися під цією новиною?

Для довбнів: Німеччина підтримує удари України по військових об'єктах на росії, та дозволяє використовувати зброю німецького походження на території Мордору.
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06.09.2024 17:19 Ответить
Нам дозволяють тільки прикриватись від ударів. Ніяких ударів у відповідь. Якби це був якийсь спорт, то можна було б його назвати, наприклад, стійкість. Судді б фіксували кількість пропусків і кількість захистів від ударів. Але ми не на арені. Це війна. І коли одна країна має всі засоби для вбивств та руйнувань та використовує їх, іншій дозволяють тільки захист парасолькою. Що це, курва, за виверти?
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06.09.2024 17:11 Ответить
Треба додати, ще дірявою парасолькою...
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06.09.2024 17:22 Ответить
Чорти б вже їх вхопили!
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06.09.2024 17:12 Ответить
You may really like someone while knowing that, at the end day of the day, they are expendable. You may also really detest someone and be aware that they are essential. Happens all the time in everyday life and in big politics.
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06.09.2024 17:14 Ответить
Як би цей Боневтік Херпіду не закрив у 2019 році всі ракетні програми, в нас би вже були б своі дальнобійні ракети а не закатані в асфальт понад 40 мільярдів $ з нульовим зиском.....
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06.09.2024 17:14 Ответить
Кулеба не справився з роботою, не "вибив" ракети з наших партнерів, - Кулебу звільнили.
Зеленський теж не справився, "позиція німецького керівництва не зазнала змін"...
І що тепер?
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06.09.2024 17:16 Ответить
Єрмак забовʼязан тепер піти у відставку,а потім під арешт,голобородько наступний
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06.09.2024 17:21 Ответить
Шольц як завжди на шпагаті
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06.09.2024 17:29 Ответить
нащадки німецьких фашистів, тим самим допомагають рашистам знищувати Україну і вбивати українців .потрвори...
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06.09.2024 17:38 Ответить
Особливо фашизтами є мабуть Гепарди, які знищують ВСІ крилаті ракети та дрони в радіусі кількох кілометрів від себе. Та інша колосальна допомога теж £ашизм?
При тому що "діюча влада" зробила рівно велике нігуя порівняно з добровольними пожертвами Європейців
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06.09.2024 18:16 Ответить
Особлива допомога рашистам, фашистами це їх відмова Україні в прийняті її в НАТО і не надання Україні далекобійних ракет для нанесення ударів по війскових обєктах в глибині 3,14дерації з котрих в Україну прилітає рашистська смерть вбиває український народ і руйнує Україну.
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06.09.2024 21:52 Ответить
треба самым робити ракети а не соплі жувати
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06.09.2024 19:06 Ответить
Тобто удари по цивільних об'єктах України Шольцпісторіус сприймають як належне, а ось удари в відповідь по військовим та стратегічним об'єктам расії то для них
"Нихт!! Нихт!! ЕСКАЛАЦЬОН!!!"
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06.09.2024 19:32 Ответить
Гандоніус.
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06.09.2024 21:05 Ответить
 
 