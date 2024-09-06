С февраля 2022 года коалиция выделила более $106 млрд на военную помощь Украине, - Остин

Контактная группа по вопросам обороны Украины с февраля 2022 года обеспечила Киеву помощь в сфере безопасности и обороны на более 106 миллиардов долларов.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам 24-й встречи в формате "Рамштайн" в Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С февраля 2022 года эта коалиция выделила более $106 миллиардов на помощь Украине в сфере безопасности", - подчеркнул глава оборонного ведомства США.

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Он добавил, что страны-участницы Контактной группы обеспечивают предоставление Украине средств ПВО, бронетехники, артиллерийских снарядов и самолетов F-16.

Остин подчеркнул, что вклад некоторых стран относительно собственного ВВП был больше, чем Соединенных Штатов. В этой связи он обратил внимание, что продолжается объявление новой помощи Украине.

В частности, глава Пентагона отметил последнее заявление Дании о поддержке Украины в короткой и длительной перспективах. При этом, по его словам, важной является закупка Данией нового оборудования для украинской оборонной индустрии.

Кроме того, Остин упомянул об инициативе Норвегии поддержать технологиями производство 155-миллиметровых снарядов в Украине.

В то же время глава Пентагона также заявил, что Соединенные Штаты гордятся собственным вкладом. Только после последней встречи в формате "Рамштайн", которая состоялась в июне, США выделили на оборонную помощь для Украины более $4 млрд.

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Остин заверил, что США вместе с партнерами по коалиции продолжат сосредотачиваться на насущных потребностях Украины.

"В то время, как Украина будет входить в третью военную зиму, Соединенные Штаты продолжат поддерживать ее и обеспечивать лидерство (в поддержке Украины. - Ред.)", - подчеркнул министр обороны США.