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Новости Помощь Украине
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С февраля 2022 года коалиция выделила более $106 млрд на военную помощь Украине, - Остин

Міністр оборони США Ллойд Остін

Контактная группа по вопросам обороны Украины с февраля 2022 года обеспечила Киеву помощь в сфере безопасности и обороны на более 106 миллиардов долларов.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам 24-й встречи в формате "Рамштайн" в Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С февраля 2022 года эта коалиция выделила более $106 миллиардов на помощь Украине в сфере безопасности", - подчеркнул глава оборонного ведомства США.

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Он добавил, что страны-участницы Контактной группы обеспечивают предоставление Украине средств ПВО, бронетехники, артиллерийских снарядов и самолетов F-16.

Остин подчеркнул, что вклад некоторых стран относительно собственного ВВП был больше, чем Соединенных Штатов. В этой связи он обратил внимание, что продолжается объявление новой помощи Украине.

В частности, глава Пентагона отметил последнее заявление Дании о поддержке Украины в короткой и длительной перспективах. При этом, по его словам, важной является закупка Данией нового оборудования для украинской оборонной индустрии.

Кроме того, Остин упомянул об инициативе Норвегии поддержать технологиями производство 155-миллиметровых снарядов в Украине.

В то же время глава Пентагона также заявил, что Соединенные Штаты гордятся собственным вкладом. Только после последней встречи в формате "Рамштайн", которая состоялась в июне, США выделили на оборонную помощь для Украины более $4 млрд.

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Остин заверил, что США вместе с партнерами по коалиции продолжат сосредотачиваться на насущных потребностях Украины.

"В то время, как Украина будет входить в третью военную зиму, Соединенные Штаты продолжат поддерживать ее и обеспечивать лидерство (в поддержке Украины. - Ред.)", - подчеркнул министр обороны США.
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Топ комментарии
+4
І це потім якась оманська дєрьмача млядіна буде казати що не вистачає снарядів і ракет... Скільки заводів можна було побудувати військових за ці гроші??
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06.09.2024 19:27
+1
Дякуємо, Партнерів та їх Коаліцію, за дієву підтримку та допомогу Українців і України!!
Без їх допомоги, від суверенної України, залишився лише асфальт зеленського та нові табори ГУЛАГУ, з вертухаями із служок та ригоАНАЛІВ, під патронатом отих, сівковичів деркачів клюєвих шуфричів, і т д….
Кучма, з литвином кузьмуком і матюхом, піскуно та рябченком, можуть підтвердити!!
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06.09.2024 19:32
+1
В Афган вкинули 900 млд - як у воду
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06.09.2024 19:35
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Правила форума Совет форумчан
І це потім якась оманська дєрьмача млядіна буде казати що не вистачає снарядів і ракет... Скільки заводів можна було побудувати військових за ці гроші??
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06.09.2024 19:27 Ответить
Дякуємо, Партнерів та їх Коаліцію, за дієву підтримку та допомогу Українців і України!!
Без їх допомоги, від суверенної України, залишився лише асфальт зеленського та нові табори ГУЛАГУ, з вертухаями із служок та ригоАНАЛІВ, під патронатом отих, сівковичів деркачів клюєвих шуфричів, і т д….
Кучма, з литвином кузьмуком і матюхом, піскуно та рябченком, можуть підтвердити!!
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06.09.2024 19:32 Ответить
В Афган вкинули 900 млд - як у воду
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06.09.2024 19:35 Ответить
Повідомляють, що 🇫🇷🇬🇧 Франція та Великобританія дали добро на застосування SCALP та Storm Shadow (крилаті ракети повітряного базування) по об'єктах у глибині рашистської пітьми.
Також ці країни надаватимуть дані супутникової розвідки для ЗСУ.
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06.09.2024 19:45 Ответить
Так ермак не дає добро!...
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06.09.2024 19:47 Ответить
Мене щось сумніви гризуть - невже стільки зброї та техніки?
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06.09.2024 20:09 Ответить
Це разом зі зброєю, яка підлягали списання.
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06.09.2024 20:19 Ответить
Во сколько обходится производство снаряда?

Средняя стоимость производства 155-миллиметрового снаряда, которые выпускают в странах НАТО, составляет около $4000 за единицу, тогда как заявленная себестоимость российского производства - около $1000 за 152-миллиметровый снаряд, который использует российская армия.
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06.09.2024 20:39 Ответить
А можна було вдарити по важливим
цілям ворога десятьма ракетами і всьо..
Гроші були б цілі.І наші бійці не гинули б.
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06.09.2024 20:40 Ответить
Соединенные Штаты, Великобритания и другие европейские страны постепенно наращивают свое производство, но все еще отстают от России. Это одна из причин, почему Россия имеет пятикратное преимущество в снарядах над Украиной. В 2024 году российские заводы смогут произвести или восстановить около 4,5 млн артиллерийских снарядов против 1,3 млн снарядов Запада
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06.09.2024 20:41 Ответить
Россия имеет возможность втрое быстрее производить артиллерийские снаряды по сравнению со странами Запада, обходится производство одного снаряда стране-агрессору в четыре раза дешевле.
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06.09.2024 20:42 Ответить
 
 