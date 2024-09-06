Заместитель госсекретаря США Верма об увольнении главы "Укрэнерго": Корпоративное управление важно для инвесторов

Заместитель госсекретаря США, и.о. специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины Ричард Верма отметил важность для инвесторов независимости корпоративного управления.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, комментируя увольнение председателя правления НЭК "Укрэнерго", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда мы говорим с частным сектором об инвестировании, они рассматривают весь бизнес-климат и нормативную среду. Корпоративное управление и уверенность в нем - одни из тех вещей, на которые смотрят компании", - сказал Верма.

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Он подчеркнул важность соответствия стандартам Организации экономического сотрудничества и развития, назначений, свободных от политического влияния, и уверенности в независимых и прозрачных институтах, включая наблюдательные советы.

"Я думаю, это то, что мы бы рекомендовали", - подчеркнул заместитель госсекретаря.

В свою очередь посол США в Украине Бриджит Бринк добавила: "Публичное доверие к независимым институтам, включая независимый и прозрачный наблюдательный совет, очень важно для США и инвестиций партнеров в энергетический сектор Украины. Это же касается и частного сектора".

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Бринк отметила, что США рекомендуют назначить людей на ныне открытые позиции в наблюдательном совете и избрать нового генерального директора в НЭК "Укрэнерго" в соответствии со стандартами ОЭСР.

Напомним, 2 сентября наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" провел внеочередное заседание по инициативе главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, который представил отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости. После этого наблюдательный совет решил уволить главу компании.

Независимые члены наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Даниэль Доббени и Педер Андреансен подали в отставку, поскольку видят в увольнении Кудрицкого политические мотивы.