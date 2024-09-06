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Госдепартамент США (1790) наблюдательный совет (100) Укрэнерго (640) Кудрицкий Владимир (76) Бринк (174)

Заместитель госсекретаря США Верма об увольнении главы "Укрэнерго": Корпоративное управление важно для инвесторов

Заступник держсекретаря США Річард Верма

Заместитель госсекретаря США, и.о. специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины Ричард Верма отметил важность для инвесторов независимости корпоративного управления.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, комментируя увольнение председателя правления НЭК "Укрэнерго", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда мы говорим с частным сектором об инвестировании, они рассматривают весь бизнес-климат и нормативную среду. Корпоративное управление и уверенность в нем - одни из тех вещей, на которые смотрят компании", - сказал Верма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое членов наблюдательного совета "Укрэнерго", которые были против снятия Кудрицкого, подали заявления об увольнении

Он подчеркнул важность соответствия стандартам Организации экономического сотрудничества и развития, назначений, свободных от политического влияния, и уверенности в независимых и прозрачных институтах, включая наблюдательные советы.

"Я думаю, это то, что мы бы рекомендовали", - подчеркнул заместитель госсекретаря.

В свою очередь посол США в Украине Бриджит Бринк добавила: "Публичное доверие к независимым институтам, включая независимый и прозрачный наблюдательный совет, очень важно для США и инвестиций партнеров в энергетический сектор Украины. Это же касается и частного сектора".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киев прибыл заместитель госсекретаря США Ричард Верма. ФОТО

Бринк отметила, что США рекомендуют назначить людей на ныне открытые позиции в наблюдательном совете и избрать нового генерального директора в НЭК "Укрэнерго" в соответствии со стандартами ОЭСР.

Напомним, 2 сентября наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" провел внеочередное заседание по инициативе главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, который представил отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости. После этого наблюдательный совет решил уволить главу компании.

Независимые члены наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Даниэль Доббени и Педер Андреансен подали в отставку, поскольку видят в увольнении Кудрицкого политические мотивы.
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Для "інвесторів" в першу чергу має бути важливим перемога України у війні, для якої необхідний в тому числі дозвіл застосовувати західну зброю без всяких обмежень.
Про "економічне співробітництво", а по факту - про солодкі зарплати іноземним членам наглядових рад державних українських підприємств - поговоримо потім.
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06.09.2024 21:08 Ответить
Єдиний, хто робив укриття. Але розповів про "Міністерство Деркача", і співпрацю людей Деркача ОПою. Тому до сраки Зе-владі, що там бажають інвестори.
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06.09.2024 21:12 Ответить
серйозні дядьки приїхали втлумачити зеленоштанцям що так не робиться..
яке позорисько
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06.09.2024 21:14 Ответить
Заступник держсекретаря заявив про повну деградацію США. Дуже цінна заява для людей із вадами зору та обмеженими розумовими здібностями.
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06.09.2024 21:21 Ответить
Кудрицький і креатура КГБ-шніка Деркача Галущенко персони несумісні.
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06.09.2024 21:49 Ответить
Зеленский и его мафия поимели Запад по полной
Я хочу знать - когда Запад врубится?
И пошлет нас далеко ....
Я этого сильно хочу
Именно это заставит народ Украины оторвать задницы от диванов
И выйти на Майданы
А пока Запад будет тупо давать мафии Зеленского деньги
Мафия будет править...
И смеяться над Западом
И всеми нами...
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06.09.2024 23:35 Ответить
 
 