Умеров обсудил с министрами обороны стран Скандинавии и Балтии совместное производство украинского оружия

Министр обороны Рустем Умеров обсудил с министрами обороны Дании, Норвегии, Нидерландов, Латвии, Литвы и Эстонии новые возможности для совместного производства украинского оружия.

Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На полях "Рамштайна" провел также важную встречу с министрами обороны скандинавских и балтийских стран - Дания, Норвегия, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония.

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Ключевая тема - новые возможности для совместного производства украинского оружия. Обратился к партнерам с призывом расширить сотрудничество в этой сфере.

Первый пример уже продемонстрировала Дания, профинансировав прямую закупку украинского оборонного оборудования через Минобороны Украины. Нам нужно больше таких инициатив для укрепления нашей общей обороноспособности.

Украина имеет широкий портфель технологий, который может стать основой для сотрудничества:

Производство украинских ракет. Дроны различного назначения - разведывательные, боевые, дальнобойные. Наземные роботизированные комплексы для поддержки операций на поле боя. Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Надеюсь на поддержку наших партнеров, чтобы вместе создавать новые возможности для защиты наших стран", - рассказал Умеров.