Литва выделит Украине 10 млн евро на закупку ракет-дронов "Паляница"
Литва выделит 10 млн евро на закупку украинских ракет-дронов "Паляниця".
Об этом сообщил экс-глава Минстратегпрома Александр Камышин, который вместе с украинской делегацией участвовал в заседании "Рамштайна", передает Цензор.НЕТ.
"Презентовали производственные возможности нашей оборонки, попросили партнеров закупать больше вооружения именно у наших, украинских производителей", - отметил Камышин.
"Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы о выделении €10 млн ($11,083 млн. - Ред.) на закупку украинской ракеты-дрона Паляниця! Скоро еще больше российских городов будут изучать такие благозвучные украинские слова!" - рассказал он.
Напомним, глава Минцифры Михаил Федоров сообщал, что одна "Паляниця" дешевле $1 млн.
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двигун - пульсуючий прямоточний реактивний(ПуПРД), єдина деталь, яка крутилась - заслонка забору повітря !!!
Вибір цього типу двигуна був продиктований, головним чином, простотою конструкції і, як наслідок, малими трудовитратами на виготовлення, що було виправдано при масовому виробництві крилатих ракет.
Максимальна швидкість польоту: 656 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83 км/год (0,53https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М ); швидкість збільшувалася у міру полегшення апарату (з витратою палива) - до 800 км/год (бл. 0,65https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М ).
Максимальна дальність польоту, км: 286 км
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F Маса бойової частини, кг: 700-1000 кг !!!!!!,
Вартість ракети (проєктна), рейхсмарок: 10 тис. (Фольксваген-Жук коштував 999 рейхсмарок)
тобто ракета коштувала як 10 автівок !!!!
виготовлено 25 000 штук !!! сама масова крилата ракета в історії - тому що дешева !!!
лягайте спати і най Вам
не насниться та Сарочку, яку Ви згадали проти ночі