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Литва выделит Украине 10 млн евро на закупку ракет-дронов "Паляница"

Рустем Умєров та Олександр Камишін

Литва выделит 10 млн евро на закупку украинских ракет-дронов "Паляниця".

Об этом сообщил экс-глава Минстратегпрома Александр Камышин, который вместе с украинской делегацией участвовал в заседании "Рамштайна", передает Цензор.НЕТ.

"Презентовали производственные возможности нашей оборонки, попросили партнеров закупать больше вооружения именно у наших, украинских производителей", - отметил Камышин.

Читайте: Умеров обсудил с министрами обороны стран Скандинавии и Балтии совместное производство украинского оружия

"Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы о выделении €10 млн ($11,083 млн. - Ред.) на закупку украинской ракеты-дрона Паляниця! Скоро еще больше российских городов будут изучать такие благозвучные украинские слова!" - рассказал он.

Напомним, глава Минцифры Михаил Федоров сообщал, что одна "Паляниця" дешевле $1 млн.

Олександр Камишін про Паляниці
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Топ комментарии
+10
Фау-1- проста, дешева і потужна !!!!! Що вам ще треба ? Зробіть копію !!!

двигун - пульсуючий прямоточний реактивний(ПуПРД), єдина деталь, яка крутилась - заслонка забору повітря !!!
Вибір цього типу двигуна був продиктований, головним чином, простотою конструкції і, як наслідок, малими трудовитратами на виготовлення, що було виправдано при масовому виробництві крилатих ракет.
Максимальна швидкість польоту: 656 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83 км/год (0,53https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М ); швидкість збільшувалася у міру полегшення апарату (з витратою палива) - до 800 км/год (бл. 0,65https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М ).
Максимальна дальність польоту, км: 286 км
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F Маса бойової частини, кг: 700-1000 кг !!!!!!,
Вартість ракети (проєктна), рейхсмарок: 10 тис. (Фольксваген-Жук коштував 999 рейхсмарок)
тобто ракета коштувала як 10 автівок !!!!

виготовлено 25 000 штук !!! сама масова крилата ракета в історії - тому що дешева !!!
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06.09.2024 23:25
+4
одна "Паляниця" дешевша $1 млн. - дорогувато буде
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06.09.2024 23:09
+4
а це до чого ? наснилась Сарочка Бі-Бі ? співчуваю !!!

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06.09.2024 23:30
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Правила форума Совет форумчан
одна "Паляниця" дешевша $1 млн. - дорогувато буде
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06.09.2024 23:09 Ответить
Фау-1- проста, дешева і потужна !!!!! Що вам ще треба ? Зробіть копію !!!

двигун - пульсуючий прямоточний реактивний(ПуПРД), єдина деталь, яка крутилась - заслонка забору повітря !!!
Вибір цього типу двигуна був продиктований, головним чином, простотою конструкції і, як наслідок, малими трудовитратами на виготовлення, що було виправдано при масовому виробництві крилатих ракет.
Максимальна швидкість польоту: 656 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83 км/год (0,53https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М ); швидкість збільшувалася у міру полегшення апарату (з витратою палива) - до 800 км/год (бл. 0,65https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М ).
Максимальна дальність польоту, км: 286 км
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F Маса бойової частини, кг: 700-1000 кг !!!!!!,
Вартість ракети (проєктна), рейхсмарок: 10 тис. (Фольксваген-Жук коштував 999 рейхсмарок)
тобто ракета коштувала як 10 автівок !!!!

виготовлено 25 000 штук !!! сама масова крилата ракета в історії - тому що дешева !!!
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06.09.2024 23:25 Ответить
І який у неї був розліт?
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07.09.2024 09:03 Ответить
Паляниця...Дружина Нетаньягу кинула на землю хліб-сіль, яку їй запропонували в київському аеропорту
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06.09.2024 23:10 Ответить
а це до чого ? наснилась Сарочка Бі-Бі ? співчуваю !!!

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06.09.2024 23:30 Ответить
Там паляниця, тут паляниця...
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06.09.2024 23:33 Ответить
я б сказав Вам Хведорович у рифму, але забанять

лягайте спати і най Вам
не насниться та Сарочку, яку Ви згадали проти ночі
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06.09.2024 23:42 Ответить
Давно вже цікавить питання: чому Бєня - то ігор коломойський, а не беньямін нетаньягу?
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07.09.2024 05:13 Ответить
І чому коломойський не Вальцман...
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07.09.2024 08:25 Ответить
2019 рік, при богдані ще було
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07.09.2024 00:19 Ответить
 
 