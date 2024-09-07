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Новости Помощь Украине
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оружие (10028) Франция (3350) Евросоюз (16684) замороженные активы (233)

Франция получит от ЕС 300 млн евро из российских активов на оружие для Украины

франція

Евросоюз выделит Франции 300 млн евро доходов от замороженных российских активов. Эти средства будут направлены на поставку вооружения Украине.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Франции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Франция примет участие в реализации новой программы поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира. Эта программа предусматривает использование 1,4 миллиарда евро из поступлений от российских активов, чтобы предоставить военное оборудование для Украины.

Европейская Комиссия договорилась с Генеральным директоратом по вопросам вооружений о том, что она будет использовать эти средства для быстрого приобретения у французской промышленности приоритетного оборудования для Украины боеприпасов, артиллерийского и противовоздушного оборудования у французской промышленности на общую сумму 300 миллионов до конца 2024 года.

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"Это возможность продолжить наращивание французской промышленности в поддержку Украины", - добавили в министерстве.

Напомним, что еще 21 мая Еврокомиссия приняла решение о передаче Украине прибыли от российских активов. Согласно заявлению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, 90% поступлений от замороженных активов РФ будет направлено для поставки Украине вооружений. Остальные 10% пойдут на восстановление Украины.
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Головне, грошей зе3.14дарам недавайте!!
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06.09.2024 23:47 Ответить
Українські московські активи, активно заносяться на банкову. Так і живемо...
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06.09.2024 23:51 Ответить
Мля... Там 300 мільярдів активів - це тільки ті що знайдені і доказані, шо рашистівське
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07.09.2024 00:15 Ответить
Украина воюет с рашкой на деньги рашки. Джекпот. Даже Бзежинский бы при*уел.
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07.09.2024 00:29 Ответить
Мы показали всему миру до чего доводит игнорирование национальных интересов. Так что денег нам никто не даст. Дохрена будем должны МВФ. В НАТО не берут. Евросоюз нам и не нужен. Ядерную бомбу надо делать, закрываться и прагматично смотреть на весь мир, высматривая что можно с него поиметь для себя.
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07.09.2024 06:42 Ответить
 
 