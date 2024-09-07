Спецпредставитель США по восстановлению Украины Верма будет работать по модели Прицкер: Ее план из пяти пунктов является правильным

Заместитель госсекретаря США Ричард Верма как и. о. специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины будет придерживаться модели, которую ввела его предшественница Пенни Прицкер.

Об этом Верма заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я большой поклонник Пенни Прицкер. Работа, которую она проводила в течение последнего года, действительно была эффективной... Я хочу продолжать внедренную ею модель, включающую приоритеты в инвестициях. Ее план из пяти пунктов является правильным. Секторы, на которых она сосредотачивалась - энергетика, технологии, сельское хозяйство, важные полезные ископаемые, оборона, транспорт и материально-техническое обеспечение, - все это правильно", - сказал он.

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Заместитель госсекретаря отметил, что продолжит убеждать частные компании и конгрессменов в важности инвестирования в Украину, а также укажет главе Госдепа Энтони Блинкену на неотложность поддержки Киева.

"Мы должны двигаться быстро, как и украинское правительство. Мы видим это обязательство. И должны работать дальше", - отметил он.

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