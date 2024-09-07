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Спецпредставитель США по восстановлению Украины Верма будет работать по модели Прицкер: Ее план из пяти пунктов является правильным

Заступник держсекретаря США Річард Верма

Заместитель госсекретаря США Ричард Верма как и. о. специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины будет придерживаться модели, которую ввела его предшественница Пенни Прицкер.

Об этом Верма заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я большой поклонник Пенни Прицкер. Работа, которую она проводила в течение последнего года, действительно была эффективной... Я хочу продолжать внедренную ею модель, включающую приоритеты в инвестициях. Ее план из пяти пунктов является правильным. Секторы, на которых она сосредотачивалась - энергетика, технологии, сельское хозяйство, важные полезные ископаемые, оборона, транспорт и материально-техническое обеспечение, - все это правильно", - сказал он.

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Заместитель госсекретаря отметил, что продолжит убеждать частные компании и конгрессменов в важности инвестирования в Украину, а также укажет главе Госдепа Энтони Блинкену на неотложность поддержки Киева.

"Мы должны двигаться быстро, как и украинское правительство. Мы видим это обязательство. И должны работать дальше", - отметил он.

Также смотрите: В Киев прибыл заместитель госсекретаря США Ричард Верма. ФОТО
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Помню,как я смеялась ,когда узнала новость
Про миллионы долларов ,собранные Камиллой Харрис!
Да у нас такие суммы у простой чиновницы в багажнике автомобиля валяются
Смешные эти американцы, ей Богу!
Их опять разведут как котят...
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06.09.2024 23:56 Ответить
Якщо так, то чому вона звільнилася? Не змогла відповісти на просте запитання потужних клепто-менеджерів: «Да! крали, крадемо і будем красти! І що ви нам зробите?».
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07.09.2024 00:13 Ответить
А что война уже закончилась что уже стройками и дербанами занялись? Или для рашистов стараетесь как когда то строительством дорог и мостов на дамбасе
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07.09.2024 00:14 Ответить
В плані Пліцкер ще був пункт про боротьбу з корупцією і судову реформу. Чого наші пабліки такі речі зазвичай замовчують.
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07.09.2024 00:39 Ответить
Бо сонцесяйний зє вже давно очолив корупцію!
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07.09.2024 00:44 Ответить
Теж відвертий порохобот!
Не щастить зє з НАТО!
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07.09.2024 00:43 Ответить
 
 