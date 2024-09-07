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Новости Помощь Украине
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Пентагон (1413) США (24820)

Пентагон об остатках средств для помощи Украине: Собираемся использовать все, что у нас есть

пентагон

Министерство обороны США намерено использовать остатки средств на помощь Украине, которые доступны до конца сентября.

Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Таким образом она ответила на вопрос о том, что произойдет с доступными средствами для поддержки Украины после конца фискального года в сентябре.

"Как вы знаете, мы очень упорно работали с Конгрессом, чтобы получить эту дополнительную сумму и распределить эти деньги для Украины в пакетах PDA и USAI", - сказала представитель Пентагона.

Сингх не стала делать предположений относительно судьбы остатков средств, но указала на то, что США объявляют пакеты помощи Украине "почти каждую неделю".

"Мы продолжаем делать это на постоянной основе. Я не сомневаюсь, что мы собираемся использовать все, что у нас есть, чтобы обеспечить в дальнейшем предоставление Украине всего, что ей нужно, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе", - заявила пресс-секретарь минобороны США.

Она добавила, что США планируют использовать остаточные средства "любым возможным способом".

На днях несколько общественных организаций США обратились в Госдепартамент с просьбой не упустить возможность использовать для помощи Украине оставшиеся 6,2 миллиарда долларов, которые все еще доступны в рамках президентских полномочий. Время истекает 30 сентября, когда закрывают бюджетный год.
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https://www.holosameryky.com/a/v-pentagoni-poyasny-ly-shho-bude-z-koshtamy-na-pidtry-mku-********-pislya-veresnya-video/7774360.html Брифінг
- я не маю інформації що це означає по залишкам
- я не сумніваюся, що використаємо
- виділяемо майже щотижня. по правді 2 рази в місяць

немає ніякої конкретики
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07.09.2024 01:43 Ответить
Улюблена манера бідоновських спікерів - починати зі слів "як ви знаєте". Особливо це притаманно блінекену. Він просто віртуоз нагромадження словесних конструкцій, за якими нічого не стоїть. Така собі ходяча декларація намірів та занепокоєння.

Отже, щойно пролунало "як ви знаєте", конкретики не буде.
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07.09.2024 06:51 Ответить
Невже до Нового року використовують хоча б 30 млрд ? Шось дають дуже потроху.
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07.09.2024 02:59 Ответить
Вони повинні використати не до нового року ,
а до 1-ого жовтня ,інакше вони пропадуть .
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07.09.2024 07:09 Ответить
Що???? вже 60 млрд використали????
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07.09.2024 04:14 Ответить
Здається нам не виділяли 60 млрд а лише 30 млрд ,
та навідь з них 6,2 млрд ще не використані и можуть
пропасти .
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07.09.2024 07:12 Ответить
Так що, на 23.8 млрд вже надали допомоги???
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07.09.2024 09:36 Ответить
Можливо частина цих коштів залишилася в США для
промислово-оборонного комплексу на виготовлення
зброї для України .
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07.09.2024 17:49 Ответить
 
 