Враг за сутки обстрелял 10 населенных пунктов Запорожской области

В течение 6 сентября военные российской армии нанесли 265 ударов из различного вида вооружения по 10 городам и селам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Оккупационная армия 6 сентября нанесла авиационный удар по Малой Токмачке и шесть раз обстреляла из реактивных систем залпового огня Гуляйполе, Новоданиловку и Полтавку.

Не прекращает враг и массированные атаки беспилотниками. Вчера 113 раза атаковал ими Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Полтавку, Работино, Малую Токмачку и Малиновку.

Под вражеским артиллерийским огнем в пятницу были Степногорск, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевка, Работино, Малая Токмачка, Малиновка, Новоданиловка, Полтавка и Зеленое. По этим населенным пунктам было нанесено 145 артударов.

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