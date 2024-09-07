Зеленский упрекнул Великобританию в промедлении с новыми отправками ракет Storm Shadow, - The Telegraph
Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка западных союзников начала ослабевать и упрекнул власти Великобритании в замедлении поставок ракет дальнего радиуса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
Зеленский также обратился к Лондону и Вашингтону с просьбой ослабить ограничения на использование оружия для нанесения ударов вглубь России.
"И это (ограничение на использование оружия, - ред.) касается даже нашей территории, которая оккупирована Россией, включая Крым. Мы считаем, что это неправильно, что есть такие шаги", - сообщил Зеленский.
Украина неоднократно обращалась к Великобритании, США и Франции с просьбой разрешить использовать поставляемые Западом ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по аэродромам, пусковым установкам, складам боеприпасов и горючего, а также командным и контрольным пунктам на российской территории.
Напомним, почти 60 евродепутатов призвали снять ограничения на использование Украиной западного оружия.
Пожалуйста, подождите...
https://uk.wikipedia.org/wiki/Дивна_війна
Але ж для вас це "дивна війна", бо ви й сама тут...дивна.
Справжній Президент - вирішив би непублічно всі ці проблеми і з вчасною допомогою, і з дозволом бити по касапам на їх території, і з дипломатичною підтримкою, і з найбільшими санкціями на ворога за розвязану ним війну (якщо вже її неможливо було б уникнути - а так уникав би всіма доступними способами, в т.ч. відповідним озброєнням ЗСУ); і взагалі - не допустив би окупації стільки багато території своєї держави.
Але "справжній президент" - це не про ЕрЗе.
При цьому, сам ні до чого не годен. Навіть добитися від підлеглих виконнання власних указів про побудобу оборонних споруд..
і звісно не від держави це має бути, а від якоїсь волонтерської чи гомадської організації. Рішення суду також є цілком передбачуваним:
або англія нам має повернути те, що забрала (неможливо), або виконати свою обіцянку (сситься і не хоче), або виплатити компенсацію (дуже дорого, таких грошей в них немає), або дати аналог зброї (саме те, про що говорить Зеленський).
В чому проблема?
Суб'єкта -Англія немає.
То - не футбол)
Патужний дипломат!
і воно робить те, що добре вміє: корчити рожу та хамити зі сцени.
але, зе!гундос, вже не зрозуміє, що зала пуста. всіх, воротить від його вистав.
Вони - або є, або їх немає...
На жаль, Зеленському їх бракує.
але його тут ******* )