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Великобритания (4718) Зеленский (19029) оружие (10028) ракеты (3470)

Зеленский упрекнул Великобританию в промедлении с новыми отправками ракет Storm Shadow, - The Telegraph

Зеленський дорікнув Британії за Storm Shadow

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка западных союзников начала ослабевать и упрекнул власти Великобритании в замедлении поставок ракет дальнего радиуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Зеленский также обратился к Лондону и Вашингтону с просьбой ослабить ограничения на использование оружия для нанесения ударов вглубь России.

"И это (ограничение на использование оружия, - ред.) касается даже нашей территории, которая оккупирована Россией, включая Крым. Мы считаем, что это неправильно, что есть такие шаги", - сообщил Зеленский.

Украина неоднократно обращалась к Великобритании, США и Франции с просьбой разрешить использовать поставляемые Западом ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по аэродромам, пусковым установкам, складам боеприпасов и горючего, а также командным и контрольным пунктам на российской территории.

Напомним, почти 60 евродепутатов призвали снять ограничения на использование Украиной западного оружия.

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Топ комментарии
+22
справжній Президент України - а не клоун, ******* на роялі - не дорікав би публічно своїм союзникам (щоб, принаймі, не давати приводві ворогу злословити).
Справжній Президент - вирішив би непублічно всі ці проблеми і з вчасною допомогою, і з дозволом бити по касапам на їх території, і з дипломатичною підтримкою, і з найбільшими санкціями на ворога за розвязану ним війну (якщо вже її неможливо було б уникнути - а так уникав би всіма доступними способами, в т.ч. відповідним озброєнням ЗСУ); і взагалі - не допустив би окупації стільки багато території своєї держави.

Але "справжній президент" - це не про ЕрЗе.
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07.09.2024 14:24
+21
Зате в нього є офігезний талант - пересратися зі всіма..
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07.09.2024 14:26
+17
The Telegraph зводить наклепи на нашого президента,він не дорікнув британцям,як пише видання,а застовуав до Великобританії комунікаційні норми всесвітньо відомої школи Криворіжської дипломатії
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07.09.2024 14:29
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В цих ракетах є деталі з США - от вони и кивають один на одного
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07.09.2024 14:16 Ответить
США могли б подарувати свої ракети, але це "дивна війна", вона ведеться не для перемоги.
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07.09.2024 14:22 Ответить
Період «Дивної війни» повною мірою було використано німецьким командуванням як стратегічну паузу. Це дозволило https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третьому Рейху успішно завершити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_(1939) Польську кампанію , реалізувати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B3%C2%BB план окупації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данії і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F Норвегії , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%C2%BB підготувати вторгнення до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Французької республіки .
https://uk.wikipedia.org/wiki/Дивна_війна
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07.09.2024 14:24 Ответить
"могли б подарувати свої ракети" - вони і так нам дають їх ДАРОМ, якщо ви не знаєте. А ще - ми могли б виробляти свої і не канючити у інших, бо ще в 19-му оце ЗЕбуїнство просто...закрило ВСІ ракетні і збройні програми та скоротило армію, паралельно відводячи війська і проводячи активно розмінування небезпечних напрямків та мостів.
Але ж для вас це "дивна війна", бо ви й сама тут...дивна.
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07.09.2024 15:56 Ответить
почати з того, що вони у нас ДАРОМ забрали 3ій потенціал зброї в світі за пусті обіцянки, а потім злилися
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07.09.2024 17:10 Ответить
" вони у нас ДАРОМ забрали 3ій потенціал зброї в світі за пусті обіцянки" - це ти щось берега перепутав, бо "забрали 3-й потенціал" у нас не Штати, а...кацапи, якщо тобі ще не доложили. Вчи "матчасть" неуч. Просто ти тоді, мабуть, ще під стіл пішки ходив або....так сказано в методичці.
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08.09.2024 11:31 Ответить
неуч. Тупоголові штати дозволили це забрати рашці. Ніхто їй нічого не віддав би, якщо б вони не перетерли це питання з сша. Учи матчасть і вийди з-під стола.
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08.09.2024 21:25 Ответить
Ну, шо ж, ти сам вніс ясність в питання "хто ти" - провокатор з методичкою.
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09.09.2024 11:13 Ответить
Ну то зроби сам такі ракети не можеш тоді не дорікай
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07.09.2024 14:22 Ответить
справжній Президент України - а не клоун, ******* на роялі - не дорікав би публічно своїм союзникам (щоб, принаймі, не давати приводві ворогу злословити).
Справжній Президент - вирішив би непублічно всі ці проблеми і з вчасною допомогою, і з дозволом бити по касапам на їх території, і з дипломатичною підтримкою, і з найбільшими санкціями на ворога за розвязану ним війну (якщо вже її неможливо було б уникнути - а так уникав би всіма доступними способами, в т.ч. відповідним озброєнням ЗСУ); і взагалі - не допустив би окупації стільки багато території своєї держави.

Але "справжній президент" - це не про ЕрЗе.
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07.09.2024 14:24 Ответить
Британці відразу назвали Зє "випадковим президентом".
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07.09.2024 15:09 Ответить
А справжній це хто? А то ми тільки при Зеленському взагалі щось маємо від заходу крім шоломів в допомогу
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07.09.2024 18:02 Ответить
Зате в нього є офігезний талант - пересратися зі всіма..
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07.09.2024 14:26 Ответить
Так він складається на 100% з лайна
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07.09.2024 14:42 Ответить
Щеневтік -це ротова щілина зрадника дЄрмака, чим більше таких безглуздих заяв, тим менше допомоги Україні від партнерів. Гра на ворога, одним словом
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07.09.2024 14:48 Ответить
офігезний талант - пересратися зі всіма..друзями України у рашистського фсб."зезедент" в Україні - "манекен -мегафон" в руках фсб .Цей мегафон фсб(агентура з ОП (ОФІСУ ПУТІНА) включає в потрібний момент , щоб звуковими хвилями наробити якнайбільше шкоди Україні і її народу,чим обов'язково скористається куйло
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07.09.2024 17:21 Ответить
Бородатий підліток у недипломатичній формі вимагає допомоги.
При цьому, сам ні до чого не годен. Навіть добитися від підлеглих виконнання власних указів про побудобу оборонних споруд..
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07.09.2024 14:26 Ответить
The Telegraph зводить наклепи на нашого президента,він не дорікнув британцям,як пише видання,а застовуав до Великобританії комунікаційні норми всесвітньо відомої школи Криворіжської дипломатії
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07.09.2024 14:29 Ответить
І повного курсу лекцій трускавецького "Інституту первичної обробки деПутани"
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07.09.2024 15:46 Ответить
Тобі скотиняка українці прямо криком кричать про наші ракети! А ти що зараза робиш, д'єрмаків слухаєш? Дорікає воно..
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07.09.2024 14:29 Ответить
З такою "дипломатією" гаранта, ЗСУ залишається розраховувати тільки на себе, на волонтерів та небайдужих українців.
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07.09.2024 14:31 Ответить
Ось за це всі ЗЕбіли і ненавидять нас, бо це ми не дали і не даємо їм можливості злити Україну, як було домовлено в Омані і Стамбулі.
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07.09.2024 15:48 Ответить
Каціпська маріонетка може ще ставити "палці веєром"-совковий викідиш.
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07.09.2024 14:38 Ответить
це викидиш "нової історичної пари савецького наріда - мамиріммитапаписаші"
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07.09.2024 15:58 Ответить
Якось цей прорашистський зелений говорун вже був дорікнув Англії.Допомога спинилася
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07.09.2024 14:42 Ответить
на англію треба позов до суду подавати, а не дорікати
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07.09.2024 17:12 Ответить
позов до суду,це один з видів прямого дорікання.
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07.09.2024 17:23 Ответить
по вашому, британії немає за що дорікнути?

і звісно не від держави це має бути, а від якоїсь волонтерської чи гомадської організації. Рішення суду також є цілком передбачуваним:
або англія нам має повернути те, що забрала (неможливо), або виконати свою обіцянку (сситься і не хоче), або виплатити компенсацію (дуже дорого, таких грошей в них немає), або дати аналог зброї (саме те, про що говорить Зеленський).
В чому проблема?
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07.09.2024 17:37 Ответить
спочатку Вам варто поспостерігати за діями собаки, котра їстиме хліб з Вашої руки, а після цього можна буде про щось толкувати,Проблема в собаці,котра пробує покусати руку, з котрої їсть хліб (харчується).Дійшло?
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07.09.2024 19:19 Ответить
я десь писав що це треба робити зараз? дійшло?
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07.09.2024 19:29 Ответить
а хіба мова про "зараз" ,чи то "взагалі" про позов ,який вже треба було зробити в минулому " ,а чи в майбутньому"???Таки не дійшло.
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07.09.2024 19:35 Ответить
позов треба зробити в майбутньому. І тоді собака і рука що дає поміняються місцями. Таки не дійшло.
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08.09.2024 00:19 Ответить
За що? Чим не така Британія цьому танцюристу?
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07.09.2024 17:25 Ответить
Подай, розумнику!)
Суб'єкта -Англія немає.
То - не футбол)
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07.09.2024 17:42 Ответить
Сіамці ЕрЗе йорзають пердаком на двох стільцях.
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07.09.2024 14:44 Ответить
А що він на них хрінцем посварився?
Патужний дипломат!
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07.09.2024 14:45 Ответить
Наступного разу з роялем поїде..
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07.09.2024 19:36 Ответить
По Криму ніхто не забороняв бити. Навіщо він бреше.
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07.09.2024 14:51 Ответить
Підозру вислови Бритам та брівки суворо насуп.
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07.09.2024 14:51 Ответить
К концу своего пребывания на посту президента он умудрится поссорится со всеми союзниками с кем только возможно... Уровень Дипломатии зашкаливает...
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07.09.2024 14:52 Ответить
вже, ніхто не бажає, навіть поруч з конченим зе!гандоном, стояти.
і воно робить те, що добре вміє: корчити рожу та хамити зі сцени.
але, зе!гундос, вже не зрозуміє, що зала пуста. всіх, воротить від його вистав.
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07.09.2024 15:00 Ответить
зелена мразота вирішила обрізати Україні військову допомогу від самих надійних наших союзників
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07.09.2024 15:04 Ответить
Все таки з Сунаком та Джонсоном було простіше...
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07.09.2024 15:27 Ответить
Який суворий, всіх вишикує!
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07.09.2024 15:44 Ответить
Був би не здивований, та навіть задоволений, як би нарік всі країни, котри підтримують Україну, так просто, по квненівськи, послав би всіх на хрін. Ну хоче ж. Бо син генерала фсб вже аж на блівотинну зійшов в Америці та посилання йього на туди ж.
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07.09.2024 15:59 Ответить
Одна справа, - вміння просто говорити. Зовсім інша - говорити дипломатично. Для цього треба мати дипломатичні здібності.
Вони - або є, або їх немає...
На жаль, Зеленському їх бракує.
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07.09.2024 16:01 Ответить
Та йому мізків бракує просто нормально розмовляти, а не бикувати.
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07.09.2024 16:32 Ответить
От кому-кому, а Британії я б не дорікав. Якби не Велика Британія, то *** би ти взагалі що від решти отримало бо так би і бзділи.
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07.09.2024 18:09 Ответить
у UK своїх проблем в ВПК по вуха - недофінансування та ін., а тут зєльонка..,
але його тут ******* )
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07.09.2024 18:53 Ответить
Не хочуть щоб цими ракетами татаров нищив чеченців.
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07.09.2024 18:53 Ответить
для цього потрібно позиватися. По нормальному вони ніколи нічого не дадуть
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07.09.2024 18:57 Ответить
Тепер наші літаки проти нас й використовують
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07.09.2024 19:38 Ответить
Ішака не можна випускати без намордника. Це чмо лише шкодить, як паршивий кіт.
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07.09.2024 19:17 Ответить
Ти,покидьок,допи...шся! Заберуть англосакси(путлєр) ключи від лондонської "гостинки"! Лєнка тебе вдавить.
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07.09.2024 20:26 Ответить
А куди хоть одну ракету використали?
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07.09.2024 20:36 Ответить
 
 