Неизвестные пытались незаконно проникнуть на территорию объекта Минобороны в Киеве, - городской ТЦК

Сегодня утром, 6 сентября, на сборном пункте Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестные лица попытались незаконно проникнуть на территорию объекта Министерства обороны Украины, находящегося под охраной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Киевском городском ТЦК и СП.

Как отмечается, те же лица пытались также препятствовать выезду военной автомобильной техники с территории сборного пункта.

"Действуя в пределах своих служебных обязанностей и пытаясь избежать серьезных последствий, военнослужащие Киевского МТЦК и СП, применяя физическое воздействие в пределах служебных полномочий, остановили неизвестных лиц и не дали им противозаконно попасть на военный объект, находящийся под охраной", - говорится в сообщении.

По данному факту назначено служебное расследование.

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Также в ТЦК отметили, что во время действия правового режима военного положения препятствование действиям подразделений ВСУ может наказываться в соответствии с Уголовным Кодексом Украины.

"Руководство Киевского городского ТЦК и СП обращается к обществу не поддаваться на провокации и не распространять не проверенную информацию. Это может играть на пользу противнику и становиться основой для враждебной пропаганды", - добавили в ТКЦ.

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