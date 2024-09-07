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Киев (24765) Минобороны (9033) ТЦК (394)

Неизвестные пытались незаконно проникнуть на территорию объекта Минобороны в Киеве, - городской ТЦК

Невідомі намагалися незаконно проникнути на територію об'єкта Міноборони

Сегодня утром, 6 сентября, на сборном пункте Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестные лица попытались незаконно проникнуть на территорию объекта Министерства обороны Украины, находящегося под охраной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Киевском городском ТЦК и СП.

Как отмечается, те же лица пытались также препятствовать выезду военной автомобильной техники с территории сборного пункта.

"Действуя в пределах своих служебных обязанностей и пытаясь избежать серьезных последствий, военнослужащие Киевского МТЦК и СП, применяя физическое воздействие в пределах служебных полномочий, остановили неизвестных лиц и не дали им противозаконно попасть на военный объект, находящийся под охраной", - говорится в сообщении.

По данному факту назначено служебное расследование.

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Также в ТЦК отметили, что во время действия правового режима военного положения препятствование действиям подразделений ВСУ может наказываться в соответствии с Уголовным Кодексом Украины.

"Руководство Киевского городского ТЦК и СП обращается к обществу не поддаваться на провокации и не распространять не проверенную информацию. Это может играть на пользу противнику и становиться основой для враждебной пропаганды", - добавили в ТКЦ.

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Топ комментарии
+30
Шо це за ідіотські фомулювання??? "Невідомі особи", "зупинили невідомих осіб ", "не дали їм протизаконно потрапити на військовий об'єкт". Ніби це якісь шпигуни або диверсанти. Ясно ж, що це родичі тих, кого туди силоміць затягнули і кого хотіли звідти вивезти до навчального центру. А перші намагалися цьому завадити.
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07.09.2024 16:52
+25
Що це за абстакціонізьм? Якісь невідомі проникають на військовий об"єкт,перешкоджають виїзду техніки і це все під час війни.....а військовослужбовці з фізичним впливом зупинили невідомих і т.п. Що за маячня? Під час війни в таких випадках негайно знищують нападників,а тут в межах повноважень невідомих осіб зупинили...Хто ці невідомі особи: росДРГ,алкаші з сусідніх дворів,баби мобілізованих? НХ не зрозуміло....
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07.09.2024 16:52
+16
Ви вже визначтесь. То ви невідомих відловлюєте, то коли вони до вас поза чергою лізуть ви їх ганяєте. Як дівчата прям, вітер в голові.
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07.09.2024 16:59
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Перепутали забор ТЦК с берегом Тисы.
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07.09.2024 16:50 Ответить
В Тису попадають ті хто під час мобілізації випадково втратив життя. Не всі можуть пережити ВЛК.
Он у 20 річного студента спитай.
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07.09.2024 21:06 Ответить
С каких пор 20-летних у нас мобилизуют?
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07.09.2024 21:54 Ответить
За дідов. Бєй тецека - спасай расію...
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07.09.2024 16:52 Ответить
Тут найбільша небезпека в тому, що в такий спосіб можна врятувати Україну.
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07.09.2024 17:01 Ответить
А коли тцк б'є людей, то кого воно спасає? Теж расію, виходить
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07.09.2024 18:35 Ответить
Що це за абстакціонізьм? Якісь невідомі проникають на військовий об"єкт,перешкоджають виїзду техніки і це все під час війни.....а військовослужбовці з фізичним впливом зупинили невідомих і т.п. Що за маячня? Під час війни в таких випадках негайно знищують нападників,а тут в межах повноважень невідомих осіб зупинили...Хто ці невідомі особи: росДРГ,алкаші з сусідніх дворів,баби мобілізованих? НХ не зрозуміло....
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07.09.2024 16:52 Ответить
Ну чого ж.
Якби зупинили як треба то тут було б маса сльзогонних відосіків як злі тецека побили мирно йдучих мимо перехожих. Ще й стріляли по жінках з дітьми...
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07.09.2024 17:03 Ответить
Довго думав, поки таку маячню написати? Чи в тебе методичка?
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07.09.2024 18:36 Ответить
Методичка в тебе , кремлівська
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07.09.2024 20:20 Ответить
Що ваші збирається робити, коли жіночі бунти почнуться? Чоловіки вже в стані Slave, а от з жінками буде складно.
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07.09.2024 20:53 Ответить
Просто тупа постанова, розрахована на зебілів.
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07.09.2024 17:05 Ответить
Шо це за ідіотські фомулювання??? "Невідомі особи", "зупинили невідомих осіб ", "не дали їм протизаконно потрапити на військовий об'єкт". Ніби це якісь шпигуни або диверсанти. Ясно ж, що це родичі тих, кого туди силоміць затягнули і кого хотіли звідти вивезти до навчального центру. А перші намагалися цьому завадити.
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07.09.2024 16:52 Ответить
Стандартна ментовська " фєня"
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07.09.2024 17:21 Ответить
На видео там и показаны женщины. Но доблестное тцк просто выполняет свою работу, кому-то же нужно выпонять😉, божества во плоти, наши защитники и герои🥴, куда бы мы без таких доблестных неподкупных воинов, где бы мы сейчас были😀
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07.09.2024 17:47 Ответить
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07.09.2024 16:56 Ответить
То ж напевне добровольці на фронт просилися.
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07.09.2024 16:58 Ответить
По-любому ці "невідомі" - мерзота.
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07.09.2024 16:58 Ответить
По любому ***** мерзота
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07.09.2024 18:37 Ответить
А ти хуже мерзоти.
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07.09.2024 19:44 Ответить
Ви вже визначтесь. То ви невідомих відловлюєте, то коли вони до вас поза чергою лізуть ви їх ганяєте. Як дівчата прям, вітер в голові.
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07.09.2024 16:59 Ответить
Вогонь на ураження і більш ніяка холера не полізе!!
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07.09.2024 16:59 Ответить
Не зрозумів, - пропонуєте ваідкривати вогонь по ТЦК? Чи навпаки?

Ви, случайно, не родичка Безуглої? "Офіс простих рішень", - стріляй на ураження, а там розберемся, по кому попали. Якби вам хоч раз бахнуло біля вуха, ви б так не розкидалися словами...
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07.09.2024 17:14 Ответить
Пропоную за такі висери, як у тебе, відкивати вогонь.
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07.09.2024 18:24 Ответить
Жаль, що по твоїй рогатій макітрі ніхто не відкрив вогонь на ураження, щоб ти не закликало до вбивств та насилля.
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07.09.2024 18:38 Ответить
Микола Другий був. Так коли жінки вийшли попросити підвищення підвищення зарплат на 8 березня. Він так же розпорядився.
Що тоді було не памятаєш?
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07.09.2024 20:59 Ответить
А кажуть - суцільні ухилянти ... Ось люди так хотіли служити , що аж через паркан полізли ...
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07.09.2024 17:01 Ответить
У чому сенс оприлюднення такої інформації? Захистили обʼєкт - і молодці! Кожен, хто виконує свою роботу повинен світитися в мас-медіа
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07.09.2024 17:02 Ответить
Так ,гвардійці зеленського не пустили народ у концтабір, який вони охороняють.
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07.09.2024 19:23 Ответить
Потрібно виконувати Статут і постріляти підарів к ****...
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07.09.2024 17:12 Ответить
Для бажаючих постріляти зараз є всі можливості втілити свої найзаповітніші мрії, - на передовій.
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07.09.2024 17:18 Ответить
З Фінляндії батьківщину захищаєш? Чи чи на руську скотобазу працюєш, за 30 сребреників? Якщо втік, сиди **** і не давай дебільних порад.
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07.09.2024 17:25 Ответить
Бішмаркль із зеленого цирку обізвався.
Шось тебе тут на сайті раніше не стояло. А тепер диви, розгонорився, гонорейний. )))

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07.09.2024 18:58 Ответить
Все зрозуміло, рашиське біосмітя з фабрики тролів - потомок гебельса. Питань немає з нелюдьми справи не маю.
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07.09.2024 19:12 Ответить
Якщо "питань немає", то "сиди **** і не давай дебільних порад."
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07.09.2024 19:39 Ответить
Ботику, ти бояришника перепив
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07.09.2024 20:23 Ответить
У "kergudu barbambiya" прапорець Фінляндії біля нікнейму, то "kergudu barbambiya"дійсно перебуває зараз в Фінляндії?
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07.09.2024 17:29 Ответить
Так тоді доведеться їхати на фронт, щоб стріляти радарів, а не по Києву кататися
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07.09.2024 18:39 Ответить
По жанкам? Твою маму приведи будьласка, я не проти.
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07.09.2024 21:00 Ответить
Мвбуть чченці. Де там Татаров? Спить?
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07.09.2024 17:32 Ответить
Ви уявляєте якої вони думки про людей якщо рішили вивалити таку .... в ефір... Таке враження що там один автор із Скабеєвою та Соловьовом
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07.09.2024 17:45 Ответить
Ох уж эти дрг в виде сестер, матерей и жен с девушками. Тцкуны бдят!😁
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07.09.2024 17:43 Ответить
Если сестры, матери и жены с девушками будуть работать на врага, вредить ВСУ, то они тоже враги. Врагов нужно уничтожать
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07.09.2024 19:02 Ответить
Убить всех человеков.
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07.09.2024 21:03 Ответить
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07.09.2024 21:16 Ответить
ТЦК та СП - мабуть люди шукали соціальної підтримки? А то одні злюки в коментарях...
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07.09.2024 17:49 Ответить
Ахах... Режимный объект. Я до сих пор не пойму, почему в военкоматах сидят чаще всего "странные люди", а не девушки, аля рецепция в частной клинике. Я получил звание в 2011 и по сей день у меня "тымчасове посвидчення" ибо бланков нет... .
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07.09.2024 17:50 Ответить
Теми важливі для зеленої плісняви одразу видно за кількістю подоляцьких стажорів. Шкода що більшість із них імбецили, але вже на що вистачило грошей
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07.09.2024 17:53 Ответить
Коми вони на ... потрібні. Як невловимий Джо.
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07.09.2024 18:25 Ответить
Коли тецекуни зупиняють транспорт їх також треба бити?На такі брехливі заяви крім зелених тецекунів здатні ще на вонючій кацапєйпі,бо побиття тецекунами цивільних проходило за межами "режимного" об'єкту.
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07.09.2024 18:30 Ответить
Прям перекличка в ольгіно під новиною, ще б шмари кремлівські з під жіночих аккаунтів позаходили щоб гавкати на ЗСУ, але ні
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07.09.2024 20:26 Ответить
На збірному пункті Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки 19 серпня 2024 року під час проведення вечірньої перевірки один із мобілізованих при спробі піднятися з ліжка раптово впав та не проявляв ознак життя. Старший бойовий медик, а згодом і лікар, якого викликали на місце, перевіривши стан особи, почали проводити реанімаційні заходи, непрямий масаж серця та штучну вентиляцію легень.

Екіпаж швидкої медичної допомоги, який прибув орієнтовно через 20 хв. після виклику, констатував біологічну смерть мобілізованого.

Також були проведені слідчо-оперативні дії співробітниками поліції для з'ясування обставин.

Було відмічено посиніння шкіри верхньої половини тулуба мобілізованого, яка, за словами лікарів екіпажу швидкої медичної допомоги, притаманна для випадків смерті людини через «відрив тромбу». Остаточний висновок та оцінку події нададуть фахівці судово-медичної експертизи та правоохоронні органи.

Командування та особовий склад Київського МТЦК висловлює глибокі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті чоловіка.
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07.09.2024 20:55 Ответить
 
 