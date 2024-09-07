В Беларуси больше нет многотысячных подразделений России: старые вывела, новые не завела, - Госпогранслужба
В 2023 году Россия удерживала в Беларуси свои войска численностью до 12 000 человек, однако сейчас таких не фиксируется - остались разве что логистические подразделения РФ, которые не несут угрозы для Украины.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, сейчас на территории Беларуси нет российских подразделений, которые представляли бы угрозу Украине. Еще в прошлом году под видом учений Россия держала там свои подразделения численностью около 10 000 - 12 000 человек, однако постепенно выводила их на свою территорию, а новых в рамках ротации не завела.
Представитель ГПСУ отметил, что для нагнетания ситуации вглубь территории Беларуси есть перемещение и техники, и личного состава, однако их количество пока не несет существенной угрозы.
Комментируя военные учения Беларуси у границ Польши и Литвы, которые начались 3 сентября и продлятся до конца месяца, Демченко сказал, что "не стоит удивляться", ведь такие учения проводятся постоянно и на разных направлениях. Делается это для того, чтобы нагнетать ситуацию и "показывать, что они являются сильными".
Пожалуйста, подождите...
Все, що є в кацапів - під Покровськом та Вугледаром. Далі нічого...
Невже святкує і нічого не бачить?
Але правда в тому, що засрашка реально має особового складу тільки для наступу на 1.5 напрямках (Покровсько-Курахівський). І лише в тактичному масштабі (називати операцію, яка за 10 місяців безперервних атак ледь-ледь подолала 30км в найбільшому просуванні, оперативним масштабом - це тільки в дебілоїдів язик повернеться). Як ми бачимо - 2й (куп'янський) та 3й (харківський) напрямки - значно менш активні зараз, ніж ще 2 місяці тому.