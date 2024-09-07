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армия РФ (18030) Беларусь (7767) Госпогранслужба (6136) Демченко Андрей (256)

В Беларуси больше нет многотысячных подразделений России: старые вывела, новые не завела, - Госпогранслужба

Кордон із Білоруссю

В 2023 году Россия удерживала в Беларуси свои войска численностью до 12 000 человек, однако сейчас таких не фиксируется - остались разве что логистические подразделения РФ, которые не несут угрозы для Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, сейчас на территории Беларуси нет российских подразделений, которые представляли бы угрозу Украине. Еще в прошлом году под видом учений Россия держала там свои подразделения численностью около 10 000 - 12 000 человек, однако постепенно выводила их на свою территорию, а новых в рамках ротации не завела.

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Представитель ГПСУ отметил, что для нагнетания ситуации вглубь территории Беларуси есть перемещение и техники, и личного состава, однако их количество пока не несет существенной угрозы.

Комментируя военные учения Беларуси у границ Польши и Литвы, которые начались 3 сентября и продлятся до конца месяца, Демченко сказал, что "не стоит удивляться", ведь такие учения проводятся постоянно и на разных направлениях. Делается это для того, чтобы нагнетать ситуацию и "показывать, что они являются сильными".

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Топ комментарии
+5
Перед початком війни теж багато чого не бачили
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07.09.2024 18:39
+3
Під мішки з картоплею?
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07.09.2024 19:34
+2
Забудьте про ту бвлокацапію.
Все, що є в кацапів - під Покровськом та Вугледаром. Далі нічого...
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07.09.2024 18:33
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А може замаскувалися...?
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07.09.2024 18:32 Ответить
Під мішки з картоплею?
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07.09.2024 19:34 Ответить
Вони до нас поїхали
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07.09.2024 19:57 Ответить
ще з початку літа писали повідомлення про відновлення регулярних рейсів мі ж обласними центрами білорусі і більшими бмістами росії...тіпа гродно- нижній новгород чи брест-саратов...за цей час можна завезти не один десяток тисяч війська...техніку завезли раніше чи залишили після військвих навчань
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07.09.2024 20:12 Ответить
Забудьте про ту бвлокацапію.
Все, що є в кацапів - під Покровськом та Вугледаром. Далі нічого...
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07.09.2024 18:33 Ответить
10 в 5 ЗСУ саме то кордон з беларусь - 1084,2 км
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07.09.2024 18:53 Ответить
А що скаже бАданов?
Невже святкує і нічого не бачить?
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07.09.2024 18:38 Ответить
Перед початком війни теж багато чого не бачили
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07.09.2024 18:39 Ответить
перед початком війни був Майдан, не до того було.
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07.09.2024 19:54 Ответить
То може пора повторити как в Курську? Є шанс затрофеїти іскандер.
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07.09.2024 18:44 Ответить
тільки не заспокоюйтесь, Чонгару 2 не повинно бути
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07.09.2024 18:45 Ответить
війниа - брехня, брехня та ще раз брехня.
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07.09.2024 18:55 Ответить
Ага. Ви абсолютно праві. І саме в цій новині ми бачимо найбільшу брехню засрашки: про нескінченість ресурсів та особового складу. Якби там реально було достатньо ваньок-смертників, то засрашинські війська сиділи б в тій бєларусії не в обсязі 10к, а в обсязі 300к.

Але правда в тому, що засрашка реально має особового складу тільки для наступу на 1.5 напрямках (Покровсько-Курахівський). І лише в тактичному масштабі (називати операцію, яка за 10 місяців безперервних атак ледь-ледь подолала 30км в найбільшому просуванні, оперативним масштабом - це тільки в дебілоїдів язик повернеться). Як ми бачимо - 2й (куп'янський) та 3й (харківський) напрямки - значно менш активні зараз, ніж ще 2 місяці тому.
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07.09.2024 19:43 Ответить
Додому, на Курськ!
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08.09.2024 09:11 Ответить
 
 