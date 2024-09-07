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МВФ (3281) Счетная палата (169) Высший спецсуд (36) Антикоррупционный суд (1177) Офис Президента (1775) Мудра Ирина (13)

Создание Высшего спецсуда и отбор судей ВАКС: в ОП обсудили с миссией МВФ реформы для получения очередного транша

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра зустрілася з представниками МВФ

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра обсудила с представителями миссии Международного валютного фонда ключевые реформы, необходимые для пятого пересмотра программы финансирования EFF.

Во время встречи основное внимание уделили созданию Высшего специализированного суда для рассмотрения публично-правовых споров против национальных государственных органов, а также продолжению мандата Общественного совета международных экспертов для успешного завершения конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Президента Украины.

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Ирина Мудра заверила представителей миссии, что Украина готова создать Высший специализированный суд. Кандидаты на должности судей пройдут проверку профессиональной компетентности и добропорядочности с участием независимых экспертов с международным опытом.

Также на встрече обсудили усиление независимости и эффективности Счетной палаты Украины для контроля за использованием средств Государственного бюджета.

Стороны договорились продолжать активный диалог для реализации реформ.

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Заместитель главы Офиса Главы государства также отметила, что Украина настроена на сотрудничество и продолжает выполнять все обязательства, предусмотренные Меморандумом с МВФ.
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Топ комментарии
+7
А чому в ОП?

У нас нема НБУ, Мінфіну, Мінекономіки?

Чому фінансові питання вирішує канцелярія клоуна?
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07.09.2024 18:59
+6
Реформы не будет!!! Потому что!!!

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07.09.2024 19:04
+4
***** ще один зеленський суд! Ще одне корито для менеджерів з жінками дочками кацапками.
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07.09.2024 18:47
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***** ще один зеленський суд! Ще одне корито для менеджерів з жінками дочками кацапками.
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07.09.2024 18:47 Ответить
в ОПі? Чи в жОПі?
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07.09.2024 18:47 Ответить
А какая разніца?
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07.09.2024 20:38 Ответить
Зелена струя сечі їм в очі буде, а не відмова Зельоних від узурпації влади
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07.09.2024 18:58 Ответить
А чому в ОП?

У нас нема НБУ, Мінфіну, Мінекономіки?

Чому фінансові питання вирішує канцелярія клоуна?
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07.09.2024 18:59 Ответить
Заждіть, вони ще спецкомісію по створенюю не створили..
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07.09.2024 19:20 Ответить
Там для цього є Татаров.
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07.09.2024 20:39 Ответить
Скільки у Зе дармоїдів зібралось,на халяву.
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07.09.2024 19:03 Ответить
Реформы не будет!!! Потому что!!!

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07.09.2024 19:04 Ответить
Не "потому что", а "патамушта"!
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07.09.2024 20:38 Ответить
А чому ви думаєте що їх це не влаштовує куди втікають всі корупціонер з грошима.... а гроші що захід виділяє на Україну вони в більшій частині в їх економіку повертаються... навіть кредити надані нам
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07.09.2024 19:29 Ответить
И чудесно, что деньги остаются на Западе
Там за деньги сделают оружие
А вот если дадут Зеленскому эти деньги ,то Зеленский их спиз,,.
Непременно спиз....т
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07.09.2024 19:39 Ответить
Ще один спецсуд який буде брати взяти в спецрозмірах, проїдати бюджет який можна потратити на зброю та відмазувати спецчиновників у спецкорита
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07.09.2024 19:27 Ответить
О, д'єрмак ще туди своїх людей встромить. Узурпація влади казна-ким продовжується.
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07.09.2024 19:32 Ответить
З огляду на результати обіцяних антикорупційних реформ, черговий транш буде сувенірними доларами. Лишилось домовитись тільки про місце передачі валіз із траншем.
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07.09.2024 19:33 Ответить
Татаров все зробить найкращим чином.
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07.09.2024 19:34 Ответить
напам'ятаю, отим чиновникам з мвф, що україна, це парламентсько президентська республіка!
не опешна деспотія!
всі, до одного, фінансові питання, вирішує кабінет міністрів, профільне міністерство та особисто, коаліційний прем'єр міністр!
навіть, не президент! і, тим більше, не недержавна структура, як офіс президента!
це, як оті посли, що щось там обговорювали з єрмачиною.
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07.09.2024 20:35 Ответить
+ +
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07.09.2024 20:42 Ответить
А опа взагалі уповноважена розмовляти про такі речі як створення суду, та ще й вищого? Якось то не складається. Той хто має судити незаконне формування, сам обирається незаконним формуванням?
То перше.
І друге: а скільки ще треба створити судів щоб почати саджати крадіїв і виконувати закон. Здається враження, що чим більше стає цих "правохоронців", (СБУ, набу, беб, дбр, сап, ще що?) тим важче стає засудити. Бо обшуків і звільнень переводів було багато, але так щоб за грати і конфіскації, ще не одної.
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07.09.2024 20:48 Ответить
.... ще один суд,для чого?
Для імітації патужної роботи?
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07.09.2024 22:15 Ответить
знову х*нею займаються. Без суддів-іноземців під цілодобовою охороною західних спец. служб діла не буде.
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07.09.2024 23:30 Ответить
 
 