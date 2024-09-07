Создание Высшего спецсуда и отбор судей ВАКС: в ОП обсудили с миссией МВФ реформы для получения очередного транша
Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра обсудила с представителями миссии Международного валютного фонда ключевые реформы, необходимые для пятого пересмотра программы финансирования EFF.
Во время встречи основное внимание уделили созданию Высшего специализированного суда для рассмотрения публично-правовых споров против национальных государственных органов, а также продолжению мандата Общественного совета международных экспертов для успешного завершения конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Президента Украины.
Ирина Мудра заверила представителей миссии, что Украина готова создать Высший специализированный суд. Кандидаты на должности судей пройдут проверку профессиональной компетентности и добропорядочности с участием независимых экспертов с международным опытом.
Также на встрече обсудили усиление независимости и эффективности Счетной палаты Украины для контроля за использованием средств Государственного бюджета.
Стороны договорились продолжать активный диалог для реализации реформ.
Заместитель главы Офиса Главы государства также отметила, что Украина настроена на сотрудничество и продолжает выполнять все обязательства, предусмотренные Меморандумом с МВФ.
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жОПі?
У нас нема НБУ, Мінфіну, Мінекономіки?
Чому фінансові питання вирішує канцелярія клоуна?
Там за деньги сделают оружие
А вот если дадут Зеленскому эти деньги ,то Зеленский их спиз,,.
Непременно спиз....т
не опешна деспотія!
всі, до одного, фінансові питання, вирішує кабінет міністрів, профільне міністерство та особисто, коаліційний прем'єр міністр!
навіть, не президент! і, тим більше, не недержавна структура, як офіс президента!
це, як оті посли, що щось там обговорювали з єрмачиною.
То перше.
І друге: а скільки ще треба створити судів щоб почати саджати крадіїв і виконувати закон. Здається враження, що чим більше стає цих "правохоронців", (СБУ, набу, беб, дбр, сап, ще що?) тим важче стає засудити. Бо обшуків і
звільненьпереводів було багато, але так щоб за грати і конфіскації, ще не одної.
Для імітації патужної роботи?