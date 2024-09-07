Главы разведок США и Британии о Курской операции: "Это вызвало вопрос у всей российской элиты"
Руководители разведывательных служб США и Британии Билл Бернс и Ричард Мур считают, что операция украинских Вооруженных сил в Курской области РФ посеяла сомнения у российской элиты.
С соответствующим заявлением они выступили на мероприятии, организованном Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В частности, директор американского ЦРУ Бернс сказал, что Курская операция была "значительным тактическим достижением", которое подняло боевой дух украинцев и обнажило слабые стороны России.
"Это вызвало вопросы......у всей российской элиты о том, к чему все это приведет", - сказал он.
В свою очередь глава британской Mи-6 Мур сказал, что это был "типично дерзкий и смелый шаг со стороны украинцев...чтобы попытаться изменить ход игры".
Пожалуйста, подождите...
1. Посеяли сомнения в росылитах
2. Подняли боевой дух у пересичних украинцев и военных
3. Переломали на время западный дискурс что ВСУ уже все и пора идти на переговоры
4. Показали в очередной раз, что кремлевские коричневые линии блеф
5. Воевать аля Харьковское наступление у нас получается лучше чем в обороне под кабами
6. Перенос хотя бы части войны на территорию врага (это должен быть первый пункт)
И это так на вскидку, если хорошенько подумать еще парочка пунктов наберется.
Однако мнение Украинцев - это их конституционное право. Ваше же право иметь свое мнение. А вот оскорблять человека за его мнение - это признак олигофрении, так что я не буду спорить с вашим мнением.
Поэтому мне нечего ему написать, кроме моего мнения о грубости к окружающим. Я понимаю, что на сайте много ботов, но и много обычных читателей и мне не нравится когда человека оскорбляют за его мнение, я считаю это не правильным.
Но хамить в ответ в интернете - это не моё)
Сомневаюсь...
Я слежу за выборами в США (иногда), но я задал совершенно другой вопрос.
цю ж операцію, особисто, таємно, готовив потужний зе!гундос.
у мене інше питання: скільки ще, буде забиватися інфополе, курськом?
вже місяць, як пройшов!
С соответствующим заявлением они выступили на мероприятии, организованном Financial Times, сообщает Источник: