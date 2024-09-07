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MI6 (17) Бернс (51) Курск (841)

Главы разведок США и Британии о Курской операции: "Это вызвало вопрос у всей российской элиты"

Курська область

Руководители разведывательных служб США и Британии Билл Бернс и Ричард Мур считают, что операция украинских Вооруженных сил в Курской области РФ посеяла сомнения у российской элиты.

С соответствующим заявлением они выступили на мероприятии, организованном Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В частности, директор американского ЦРУ Бернс сказал, что Курская операция была "значительным тактическим достижением", которое подняло боевой дух украинцев и обнажило слабые стороны России.

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"Это вызвало вопросы......у всей российской элиты о том, к чему все это приведет", - сказал он.

В свою очередь глава британской Mи-6 Мур сказал, что это был "типично дерзкий и смелый шаг со стороны украинцев...чтобы попытаться изменить ход игры".
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Топ комментарии
+13
Ті хто каже що замість того треба було все кинути на донбас - ІДІОТИ. в РФ безкінечно тушок - лоб в лоб, розмін життів на життів ЦЕ САМЕ ТЕ ЩО ДЛЯ НИХ ІДЕАЛЬНО. Вони готові втратити 5 млн - ми при втратах в 1 млн уже програємо.
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07.09.2024 20:07
+8
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07.09.2024 20:08
+7
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07.09.2024 20:23
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Ті хто каже що замість того треба було все кинути на донбас - ІДІОТИ. в РФ безкінечно тушок - лоб в лоб, розмін життів на життів ЦЕ САМЕ ТЕ ЩО ДЛЯ НИХ ІДЕАЛЬНО. Вони готові втратити 5 млн - ми при втратах в 1 млн уже програємо.
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07.09.2024 20:07 Ответить
Ідіоти, це всі хто не думає як ти ? Та невже?
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07.09.2024 20:35 Ответить
Це нелогічно. Якщо у кацапів "безкінечно" тушок, навіщо направляти обмежені українські ресурси на прискорений розмін в Курськ, який Зеленський "не збирається захоплювати". Щоб диванних порадувати?
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07.09.2024 20:38 Ответить
У вас что то с логикой, ибо если верить статье, при прочих равных (уничтожение поголовья орков как и на других участках фронта, прочее) этой операцией дополнительно добились:

1. Посеяли сомнения в росылитах
2. Подняли боевой дух у пересичних украинцев и военных
3. Переломали на время западный дискурс что ВСУ уже все и пора идти на переговоры
4. Показали в очередной раз, что кремлевские коричневые линии блеф
5. Воевать аля Харьковское наступление у нас получается лучше чем в обороне под кабами
6. Перенос хотя бы части войны на территорию врага (это должен быть первый пункт)

И это так на вскидку, если хорошенько подумать еще парочка пунктов наберется.
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07.09.2024 21:13 Ответить
такі собі пункти
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08.09.2024 00:49 Ответить
Ну не знаю, да же по отдельности половина из них достаточно весомые, а уж вместе... да и выбор у нас был не велик, не в лоб же снова пытаться разбивать оборону врага как в прошлом году или бросать в контратаку под Покровск, где враг на своем приоритетном направлении сосредоточил и сконцентрировал много сил: пуш. мясо, арту, кабы, дроны, и похоже наладил неплохое взаимодействие. На оборону Покровска и в случае неожиданного прорыва думаю силы есть, на Суджу не могли послать последние резервы, ну а то что понемногу теряем территории, ну так если воюешь с более сильным (количественно) противником и при этом ты не Спарта, Ю. Цезарь, Вермахт, то твоя стратегия и тактика сводится в основном к активной обороне, где ты размениваешь свои территории на время и потери врага в выгодном для тебя соотношении, и лишь иногда при подходящих условиях наступаешь. Когда условия не подходящие получаем Роботино, а когда подходящие Харьков, Херсон и Суджа.
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08.09.2024 08:13 Ответить
Але Зеленський знайшов геніальне рішення - великий наступ на Суджу.
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07.09.2024 20:38 Ответить
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07.09.2024 20:08 Ответить
Та ну нах))) хахаха!! Трамп не проросійський, дебіли. У вас державою керує російський агент Єрмак з кодлою, а ви на Цензорі дурнуваті карикатури постите.
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07.09.2024 20:24 Ответить
Согласен, трамп обычный популист, желающий избежать правосудия. Но не украинцам судить, а американскому суду.
Однако мнение Украинцев - это их конституционное право. Ваше же право иметь свое мнение. А вот оскорблять человека за его мнение - это признак олигофрении, так что я не буду спорить с вашим мнением.
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07.09.2024 20:31 Ответить
Да как раз быдлу мирославу надо отвечать на достпном для него быдялцком языке. Эти быдлы по-другому не понимают.
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07.09.2024 20:45 Ответить
Я по профессии врач и потому, по привычке, избегаю бессмысленных споров по темам и с собеседниками, которые мне не интересны.
Поэтому мне нечего ему написать, кроме моего мнения о грубости к окружающим. Я понимаю, что на сайте много ботов, но и много обычных читателей и мне не нравится когда человека оскорбляют за его мнение, я считаю это не правильным.
Но хамить в ответ в интернете - это не моё)
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07.09.2024 20:58 Ответить
Вчора Трамп пообіцяв зняти санкції з русні. Так який він, якщо не "проросійський"?
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07.09.2024 21:06 Ответить
Вуйку, Трамп не проросійський - він просто кацапоагент. Пйонтковскій Андрєй Андрєєвіч може тобі більше про це розказати.
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07.09.2024 22:19 Ответить
і санкції він з росії і ірана зняти зібрався. Бо аж ніяк не проросійський
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08.09.2024 00:50 Ответить
Как это соотносится с новостью? Вы имеете право голоса в США?
Сомневаюсь...
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07.09.2024 20:35 Ответить
Вчора Трамп пообіцяв зняти санкції з русні. Так який він, якщо не "проросійський"?(Как это соотносится с правом голоса в США?)
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07.09.2024 21:27 Ответить
Я не писал ничего о трампе, хотя отношусь к нему однозначно отрицательно. Я задал вопрос: какое отношение имеет к новости данный пост?
Я слежу за выборами в США (иногда), но я задал совершенно другой вопрос.
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07.09.2024 21:44 Ответить
Повинна була викликати питання. Але нічого не викликала. Абсолютно безглузда вийшла операція. Як зазвичай у зеленої влади. Чисто піар на крові воїнів.
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07.09.2024 20:12 Ответить
Це вас так в сколково
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07.09.2024 20:25 Ответить
ясна річ.
цю ж операцію, особисто, таємно, готовив потужний зе!гундос.

у мене інше питання: скільки ще, буде забиватися інфополе, курськом?
вже місяць, як пройшов!
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07.09.2024 20:16 Ответить
Поясни мені, порохоботу, від чого я маю бути задоволений? В чому конкретно успіх?
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07.09.2024 20:24 Ответить
Ну я условно Порохобот. Ребята молодцы, такого ляпаса русня давно не получала
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07.09.2024 20:25 Ответить
Странно, но есть и среди порохоботов адекватные люди. Хотя это редкость.
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07.09.2024 20:47 Ответить
Ну так среди Зебилов адекватных и сроду не было..... Нет, ну говорят что они были.... Но они как вымершие мамонты- говорят что они были, но живыми их никто и никогда не видел......
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07.09.2024 21:02 Ответить
А кто такие зебилы?
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07.09.2024 21:16 Ответить
Вопрос риторический, Но в нем четко прослеживается любимый стиль вашего лидера-
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07.09.2024 21:29 Ответить
в зеркало глянь...
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07.09.2024 21:30 Ответить
Іугєній Іугєнієвітч! У вас ус атклєілся!
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07.09.2024 20:27 Ответить
кацапам насрати , них території багато. А ось здача Донбасу нас порохоботів дуже хвилює. А дивує нас , коли всяка падаляцька шваль.. порівнює патріотів України з кацапами. Хто зараз при владі? Усі прислужники януковича ! А де зараз янукович? в раші. То хто з нас ворог УКРАЇНИ, засранцю ?
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07.09.2024 20:41 Ответить
ага, глубоко обеспокоеньі. не их же рублевка бомбится и грабится.
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07.09.2024 20:17 Ответить
Глави розвідок - уособлення самої мудрості.
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07.09.2024 20:22 Ответить
И тоже посещают марафон
С соответствующим заявлением они выступили на мероприятии, организованном Financial Times, сообщает Источник:
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07.09.2024 20:45 Ответить
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07.09.2024 20:23 Ответить
"еліті" чумаданів не вистачало
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07.09.2024 20:25 Ответить
Питання до самих себе? - ну не до путлєра ж?
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07.09.2024 20:33 Ответить
Там еліти родом з дев'яностих років двадцятого сторіччя. Бандота та чекісти недоучки.Еліти в кацапів це як альфа самці у мавп.
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07.09.2024 20:33 Ответить
Не оскорбляйте обезьянок!!!)
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07.09.2024 20:36 Ответить
Про Курськ тамтешня пропаганда вже тижня зодва як забула. Немає там ніякої еліти, все вирішує одна істота.
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07.09.2024 20:47 Ответить
По-твоему разведки США и Британии лжецы?
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07.09.2024 21:07 Ответить
Брехня, деза, вкиди, хайп - інструменти їх роботи.
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07.09.2024 21:14 Ответить
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07.09.2024 21:28 Ответить
Про що питання -про два сільських райони і п"ятитисячну Суджу ,так "російській еліті " глибоко насрати на цю крихітну ( в масштабах рашки)"Суджанську народну республіку ",яка немає для рашки ніякого стратегічного значення ,і нічого тішити себе ілюзіями ,що цим вони налякали путлєра ,що він втік аж в Монголію
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07.09.2024 21:59 Ответить
 
 