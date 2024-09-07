РФ использует "Калибры" преимущественно только во время комбинированных атак на Украину, - Плетенчук

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне используют ракеты "Калибр" преимущественно только во время комбинированных атак по территории Украины, потому что их эффективность даже у оккупантов вызывает "ряд вопросов".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом Плетенчук заявил в эфире на телеканале Киев в субботу, 7 сентября.

Плетенчук отметил, что "Калибры" были "более эффективными" в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

"Сейчас они [ракеты] используются в основном только во время комбинированных ракетных атак и только для того, чтобы нагрузить украинскую ПВО. Во время последней такой атаки было задействовано четыре носителя, 28 ракет, 100% уничтожили...", - заявил представитель ВМС.

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Ранее сообщалось, что во время массированной атаки 26 августа россияне впервые использовали кассетный "Калибр". Его использовали для удара по гражданскому промышленному объекту в Харьковской области.