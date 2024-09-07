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MI6 (17) ядерное оружие (1292) Бернс (51)

В первый год полномасштабного вторжения был риск применения Россией ядерного оружия, - директор ЦРУ Бернс

Директор ЦРУ Вільям Бернс

Директор ЦРУ США Уильямс Бернс сказал, что в первый год полномасштабного российского вторжения в Украину был реальный риск применения Россией тактического ядерного оружия. По его словам, это было осенью 2022 года.

Во время FT Weekend Festival он сообщил, что Россию дипломатическим путем убеждали воздержаться от ядерного удара. Бернс сказал, что сам говорил с российским коллегой Нарышкиным в конце 2022-го, объясняя ему последствия "такого рода эскалации", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

Первая за полномасштабную войну встреча Бернса и Нарышкина состоялась в Турции. В опубликованном по ее результатам заявлении Белый дом тогда упоминал предупреждение о последствиях использования Россией ядерного оружия.

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В то же время Бернс добавил, что всерьез перспектива применения ядерного оружия пугать не должна, и что Путин время от времени будет бряцать оружием.

Глава британской службы МИ6 Ричард Мур, комментируя на этом мероприятии возможность ядерных ударов, сказал, что о ядерной эскалации говорит только одна сторона - и это Владимир Путин. По его словам, никого на Западе эти разговоры запугать не способны.

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Бернс добавил, что его организация вместе с МИ6 предоставила "достоверное, раннее, точное предупреждение" о плане России вторгнуться в Украину, отметив, что многие другие западные спецслужбы отвергли предупреждение о российском нападении, считая это блефом.
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Топ комментарии
+26
саліван і бернс, саме ті, два утирка, що дико топили за кацапію, проти україни.
і що прикро, що пристаркуватий красень байден, саме до них, прислухався більше.
тільки цікаво, як так, коли крємлєбздун був на такому під'йомі, від своїх перемог, ще й ядеркою погрожував, а зараз, коли україна вистояла і почала навалювати піздюлєй у відповідь, раптом передумав?
навіщо дістали, цю тупу страшилку про плєшивого? і чому, саме зараз?
останній аргумент крємля?
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07.09.2024 21:21
+16
То ви, боягузи лицемірні , нас врятували??! Хто б на рашці вас слухав?! Шпийони хрінові!
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07.09.2024 21:21
+13
Це було восени 2022,зараз восени 2024
. Від вас смердить і досі, містере Бернс!!!
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07.09.2024 21:23
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Пан вірить що ***** сповна розуму?
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07.09.2024 23:19 Ответить
Повторю слова Салівана у випадку програшу в раші можуть відбутись неконтрольовані політичні процеси і до влади прийти неадекватні політики... не я вважаю його адекватним а амери

А взагалі я вважаю що в раші керує група олігархів а не ***** який ще хто знає чи живий враховуючи скільки в нього двійників
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08.09.2024 01:00 Ответить
Війну затіяла не Америка. Не треба російської пропаганди. Чи хочете сказати що цар рф агент США?
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07.09.2024 22:58 Ответить
Я бачу одне що наразі їм вона економічно вигідна...

звідси диряві санкції та крапельне постачання озброєння що не нанести оркам сильного урону і не призвести до зупинки експорту ресурсів
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07.09.2024 23:16 Ответить
О, а росіяни просто жертва? Чи все ж таки ***** косплеював Гітлера і розв'язав загарбницьку війну?
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07.09.2024 23:21 Ответить
йому дали це зробити ті, хто мав не допустити
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08.09.2024 00:46 Ответить
Він розв'язав війну але вони на цьому заробляють тому такі обмеження в допомозі
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08.09.2024 01:01 Ответить
© а то шо?? а то прутін нападе?.

Їпанашкі куколди... в 2014 вже пугали іржавими рос-ракетами і шо? Типу зброї не дамо, не ескаліровать....
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07.09.2024 22:14 Ответить
З 2016 я казав, що всі бажаючі повоювати по справжньому отримають цю можливість. Я казав що буде повномасштабка, з танками, бомбардуванням тилових міст і сотнями тисяч загиблих.
Зараз мені цікаво, чому Герої 2019 року тікають від ТЦК?
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07.09.2024 22:20 Ответить
Для істинних маланців "какая разніца" . Квартал тут заробляє а не будує майбутнє своїх байстрюків
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07.09.2024 22:30 Ответить
В єврея Батьківщина одна- це Ізраїль. Країна в якій народився єврей- то є послана йому Яхве країна для заробляння шекелів, щоб він зміг збагатити свою Батьківщину. Шкода нашого ПреZEдента, що купивши для батьків маєток в Ізраїлі якраз перед повномасштабкою, йому довелося вивезти їх в Італію, якраз перед атакою палестинських бойовиків.
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07.09.2024 22:43 Ответить
Ото не надоело вам, "маланци", ******? Было уже четыре украинца и один полуукраинец полукацап у булавы и что? Это ведь из-за них, крадунов и лицемеров, нарид выбрал себе маланца.
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07.09.2024 23:32 Ответить
Как пагодка в Тюмєні?
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07.09.2024 23:43 Ответить
позвони сестре, она тебе расскажет..
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08.09.2024 00:27 Ответить
Русскіє Амєрікі за Трампа?
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08.09.2024 10:29 Ответить
був ризик обдристати свої шпійонські штани
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08.09.2024 00:02 Ответить
Сцикливі, лицемірні утирки!
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08.09.2024 01:07 Ответить
свидетель коричневых линий
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08.09.2024 02:12 Ответить
От чмо...
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08.09.2024 02:41 Ответить
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