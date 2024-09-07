В первый год полномасштабного вторжения был риск применения Россией ядерного оружия, - директор ЦРУ Бернс
Директор ЦРУ США Уильямс Бернс сказал, что в первый год полномасштабного российского вторжения в Украину был реальный риск применения Россией тактического ядерного оружия. По его словам, это было осенью 2022 года.
Во время FT Weekend Festival он сообщил, что Россию дипломатическим путем убеждали воздержаться от ядерного удара. Бернс сказал, что сам говорил с российским коллегой Нарышкиным в конце 2022-го, объясняя ему последствия "такого рода эскалации", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.
Первая за полномасштабную войну встреча Бернса и Нарышкина состоялась в Турции. В опубликованном по ее результатам заявлении Белый дом тогда упоминал предупреждение о последствиях использования Россией ядерного оружия.
В то же время Бернс добавил, что всерьез перспектива применения ядерного оружия пугать не должна, и что Путин время от времени будет бряцать оружием.
Глава британской службы МИ6 Ричард Мур, комментируя на этом мероприятии возможность ядерных ударов, сказал, что о ядерной эскалации говорит только одна сторона - и это Владимир Путин. По его словам, никого на Западе эти разговоры запугать не способны.
Бернс добавил, что его организация вместе с МИ6 предоставила "достоверное, раннее, точное предупреждение" о плане России вторгнуться в Украину, отметив, что многие другие западные спецслужбы отвергли предупреждение о российском нападении, считая это блефом.
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А взагалі я вважаю що в раші керує група олігархів а не ***** який ще хто знає чи живий враховуючи скільки в нього двійників
звідси диряві санкції та крапельне постачання озброєння що не нанести оркам сильного урону і не призвести до зупинки експорту ресурсів
Їпанашкі куколди... в 2014 вже пугали іржавими рос-ракетами і шо? Типу зброї не дамо, не ескаліровать....
Зараз мені цікаво, чому Герої 2019 року тікають від ТЦК?