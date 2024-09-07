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Новости Война
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ВСУ (6271) дроны (3558) огнемет (21)

Украинцы используют на поле боя "беспилотники-драконы" с расплавленным металлом, - CNN

Дрон-вогнемет

По данным CNN, украинские военные используют против оккупантов на поле боя огнеметные "беспилотники-драконы" с расплавленным металлом.

Как говорится в материале CNN, Украина, похоже, использует в войне с российскими захватчиками флот огнеметных "дронов-драконов", современный вариант боеприпасов, которые имели ужасный эффект в обеих мировых войнах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

На видео, размещенных в соцсетях Министерства обороны Украины, видно, как низколетящие беспилотники сбрасывают потоки огня - фактически расплавленного металла - на удерживаемые россиянами позиции в лесополосах, пишет CNN.

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Раскаленная смесь алюминиевого порошка и оксида железа, называемая термитом, горит при температуре до 2200 градусов по Цельсию. Падая с беспилотника, термит напоминает огонь, вырывающийся из пасти мифического дракона, из-за чего дроны и получили свое название.

"Ударные дроны - это наши крылья мести, которые несут огонь прямо с неба! Они становятся настоящей угрозой для врага, сжигая его позиции с точностью, которой не может достичь ни одно другое оружие", - говорится в сообщении 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook. Там также обнародовано видео.

Аналитик оборонной промышленности, специализирующийся на наземных войнах и бывший офицер британской армии Николас Драммонд в комментарии CNN отметил, что использование термита с беспилотника "является достаточно инновационным".

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"Но если его использовать таким образом, эффект будет больше психологическим, чем физическим", - сказал он.

Драммонд не считает, что использование таких беспилотников может изменить ход боевых действий. Но термит дает российским войскам еще одну причину опасаться украинских беспилотников, сказал он.

Термит может легко прожечь почти все, включая металл, поэтому от него мало что можно защитить, пишет CNN. Он был открыт немецким химиком в 1890-х годах и изначально использовался для сварки железнодорожных путей. Но вскоре стала очевидной его военная эффективность: немцы сбрасывали его над Британией во время Первой мировой войны. И Германия, и союзники использовали термитные авиабомбы во Второй мировой войне.

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По данным британской антивоенной правозащитной группы Action on Armed Violence (AOAV), Украина уже использовала термит, сброшенный с беспилотников, чтобы вывести из строя российские танки.

Термит - это лишь один из видов зажигательного оружия, среди других - напалм и белый фосфор. Управление ООН по вопросам разоружения заявляет, что зажигательное оружие может вызвать массовые разрушения и нанести вред окружающей среде.

Согласно международному праву, термит не запрещен для использования в военных действиях, но его использование на гражданских объектах запрещено из-за ужасных последствий, которые он может иметь для человеческого организма, пишет CNN.

Отмечается, что Украина обвиняла оккупантов в использовании зажигательных боеприпасов против гражданских объектов в начале полномасштабной войны, в том числе против села Черкасские Тишки на Харьковщине в мае 2022 года.

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Украинские военные также обвинили Россию в использовании зажигательных веществ во время нападения на Бахмут в прошлом году.
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Топ комментарии
+18
Я гадаю, що ми, читатчі новин, про це дізналися останніми. Таку інформацію приховати неможливо
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07.09.2024 22:26
+15
Честно говоря я не понимаю для чего наши это показывают на видео.
Для обучения орков?
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07.09.2024 22:17
+14
Ось зараз повилазять різні ''гамнесті'' і почнуть розказувати про правила війни.
Хоча на порушення з боку кацапів якась млява реакція, або взагалі нічого не бачать.
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07.09.2024 22:21
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Правила форума Совет форумчан
Честно говоря я не понимаю для чего наши это показывают на видео.
Для обучения орков?
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07.09.2024 22:17 Ответить
Я гадаю, що ми, читатчі новин, про це дізналися останніми. Таку інформацію приховати неможливо
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07.09.2024 22:26 Ответить
оркі вже сами бачили та знімали відео роботи цих дронів та їх наслідки
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07.09.2024 22:40 Ответить
кацапи ж тупіє, не мають своїх безпілотників та "очевидців" на землі...
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07.09.2024 22:41 Ответить
звісно, орки ж не знають що це їх палить. Думали справді дракони))))
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07.09.2024 22:44 Ответить
Точно, вирішили шо новий сезон Гри престолів знімають
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08.09.2024 07:25 Ответить
Це має більше - психологічний ефект .! Цьому аспекту мало приділяють уваги , але - зламати ворога психологічно не менш важливо ніж фізично . Русня повинна боятися . Постійно !! Тому й викладають ці відео .
Того самого прагнуть і кацапи коли викладають відео з розстрілом наших полонених .
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07.09.2024 23:27 Ответить
ну, як психологічний... коли шматок терматної суміші падає на метал, і горить хоча би тридцять секунд, то з того кулемету чи миномету вже не вистрелиш. Я вже не кажу про єфект, коли це попадає на будь-яке б\к, або крізь маскувальну сітку прямо в окоп на ногу чи жопу.
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08.09.2024 00:02 Ответить
Да ладно. Сурик с серебрянкой, из которого мы в детстве делали взрывпакеты и салютики?

Так мы и поверили.
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07.09.2024 22:18 Ответить
Не совсем
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07.09.2024 22:28 Ответить
же ж написано - оксид заліза
до чого тут оксид свинцю?
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07.09.2024 22:45 Ответить
А оксид железа это по-вашему что?

Свинцовый сурик - оранжевого цвета. Железный сурик - коричневого
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08.09.2024 01:31 Ответить
взривпакети із свинцевого
терміт із залізного

ще на протікання процесу дуже впливає фракція компонентів
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08.09.2024 07:02 Ответить
Термі́тна су́міш або термі́т (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Thermit® від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. therme - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C жар , тепло) - порошкувата https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%96%D1%88_(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F) суміш https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9 алюмінію (рідше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D0%B9 магнію ) з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4 оксидами деяких https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB металів (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE заліза , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C нікелю тощо).

При займанні суміш інтенсивно згоряє з виділенням великої кількості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE тепла (температура горіння становить 2300-2700 °C). Суміш підпалюють спеціальним запалом (суміш https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8E&action=edit&redlink=1 пероксиду барію , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D0%B9 магнію і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9 натрію )
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08.09.2024 06:00 Ответить
Это я в курсе. Пилили напильником и магний и люмуний, смешивали и с одним суриком, и с другим, и с марганцовкой.

Но в военном деле эта штука неэффективна, потому что ни фугасна толком, ни бризантна. В отличие от полноценных ВВ, ее можно применять только аккуратно и предельно точно. Ну например закрепить бутылёк на вражеском самолете, и прожечь в нем дыру. Ее фишка - именно температура горения.

В остальных случаях, когда нужно взорвать или поджечь руске орке - лучше использовать более энергоемкие вещества, например порох. Или тротил.
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08.09.2024 06:34 Ответить
Ти про "Библию терориста. Русская кухня" що-небудь чув? У мене на диску десь в архіві валяється Не показую нікому Там є таке - що тобі й не снилося Все що можна гиготовить в побутових умовах : Отруйні речовини Вибухові Запалювальні Детонатори Наркотики! СРСР цю справу колись поставив за основу в боротьбі проти Заходу (Колись на закритому засіданні "верхівки" керівник тодішнього КДБ констатував що у відкритому збройному протистоянні СРСР Захід не здолає Тому потрібно зайняться терором І на службу цьому були переключені цілі НДІ Саме тоді пішли оті "інтіфади" "червоні бригади" ІРА і інша "хрєнь" І зараз - коли десь закипає подібна "гниль" - треба шукать кацапські руки Бо це - ОСНОВА їх державної політики!
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08.09.2024 06:51 Ответить
Ось зараз повилазять різні ''гамнесті'' і почнуть розказувати про правила війни.
Хоча на порушення з боку кацапів якась млява реакція, або взагалі нічого не бачать.
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07.09.2024 22:21 Ответить
У нас є багато відео як орки застосовували фосфор... тому це не має хвилювати

Інша річ що відкрили ящик пандори, у орків явно більше беспілотників і вони технічно кращі... якщо вони почнуть це застосовувати будуть великі складнощі
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07.09.2024 22:26 Ответить
... вони почнуть це застосовувати...
Ніби вони нічого не застосовують.
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07.09.2024 23:39 Ответить
Терміт ще не використовували чи напалм
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08.09.2024 00:56 Ответить
терматні ********** у вигляді скидів ми почали використовувати майже півтора роки тому. Ви просто не цікавились. Тому з ящиком у кацапів поки щось не складається.
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08.09.2024 09:14 Ответить
Зачекайте-но! Зараз ще Грета Тумблєр підтягнеться! Тоді всілякі "гамнесті", впхавши собі в дупу язика, щезнуть далеко за горизонтом - .
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07.09.2024 23:17 Ответить
Кацапи не особо знімають те, як вони використовують хімічну зброю.

Навіщо наші публікують використанея ними термічної?
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07.09.2024 22:23 Ответить
а хтось забороняв використання терматної суміші у конвенційній війні?
І ми вже більше року тому почали використовувати скиди з терматною сумішшю для допалювання ураженої бронетехніки. Ви це якось пропустили.
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08.09.2024 00:07 Ответить
"ми вже більше року тому почали використовувати скиди з терматною сумішшю для допалювання ураженої бронетехніки."

Я помню видел, но вроде это в комментариях называли термобарическими БП. Ну то есть, как я понял, имелись ввиду готовые заводские гранаты, в отличие от этих самопальных смесей и устройств для их распыления.
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08.09.2024 01:45 Ответить
у нас тут часто домогосподарки коментують. Термобаричні ********** уражають особовий склад за рахунок об'ємного вибуху термобаричної суміші, яка міститься у **********. А терматні ********** не вибухають, а тільки горять, і використовуються для знищення матчастини та зброї ще з часів другої світової. І зараз ці самопальні ********** виробляють на самопальних підприємствах, а потім чипляють на самопальні дрони, які теж зараз виробляють на інших самопальних підприємствах.
Якось так.
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08.09.2024 02:02 Ответить
Я такі штуки ще щколярем робив - на кухні вдома І напалми І пірогелі Навіть примітивні газові гранати - до термітної суміші додавав молоту кристалічну сірку Лисиць викурювали з нір на околицях села - щоб не крали курей
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08.09.2024 06:10 Ответить
Ну не совсем.

Обмотанная скотчем майонезная баночка с такой смесью и гайками вперемешку - запросто уложит посетителей трамвайной остановки. Мы на испытаниях такие гайки вынимали потом из бетонных стен.

Конечно не заводская граната, но для городской герильи - самое оно.
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08.09.2024 06:41 Ответить
я вибачаюсь, про яку суміш ви кажете?
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08.09.2024 08:20 Ответить
Ясно. Пояснень про "майонезну баночку" не буде. Краще би ви не ганьбились своїм профанним коментом, бо ви уявлення зеленого не маєте про те, як влаштований термобаричний *********. Втім, впевнений, що і про термати теж не маєте уяви. Я би на вашому місуі прибрав комент про баночку з гайками.
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08.09.2024 09:09 Ответить
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07.09.2024 22:24 Ответить
Скоро осінь і зима без всякого терміта "випалять" всю рослинність.
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07.09.2024 22:33 Ответить
Ой горє-та кокойя! Ой бяда-та кокайа! (с)
...Залийся бойарою, (в)аня, та так, щоб до ранку ласти зліпило.
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07.09.2024 23:20 Ответить
ось краща реакція
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08.09.2024 05:32 Ответить
Це - черговий доказ того що кацапи здатні тільки використовувать придумане іншими народами Колись проаналізував історіє інженерії древнього Риму Виявилося що римляни теж крали безбожно винаходи представників інших народів! Свого у них практично нічого нема Особливого розквіту набуло крадійство після завоювання Греції Саме поневолені греки були джерелом винаходів інженерної майстерності Та й єгиптяни додали немало! Та ж хірургія та робота з бетоном не могла виникнуть у них "на голому місці" А кораблебудування було вкрадене у фінікійців Особливість римлян була в тому що вони всі винаходи пристосовували саме для вбивства людей Те ж саме роблять і кацапи!
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08.09.2024 06:19 Ответить
@ "Пілоти взводу БАК «Аркан» 108 окремого гірсько-штурмового батальйону, прилетіли Русорізом-драконом на позиції окупантів."

Відео - https://x.com/i/status/1832404848546853048 тут .
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07.09.2024 22:30 Ответить
Ще й музика вдало підібрана Scooter - Fire 👏👍
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07.09.2024 22:49 Ответить
журналист это не профессия, это диагноз, что упячка, что CNN
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07.09.2024 22:50 Ответить
.
Найімовірніше, це просто збіг. Десь пів-року тому, а може й трохи більше, я прочитав тут, на "Цензорі", про успішну атаку наших дронів на групу піших кацапів. Але полінувавшись вбрати на носа окуляри прочитав не "дронів", а "драконів". Тоді через мої лінощі ми з форумчанами трохи повеселилися...
...Але якщо це не збіг, а моя ідея припала до душі інженерам-конструкторам - нічого не маю проти.
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07.09.2024 23:08 Ответить
Серебрянка+марганцовка.
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07.09.2024 23:14 Ответить
ніт. Хімія, яку вчив у дворі після школи, тут не канає.
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08.09.2024 00:17 Ответить
В шорті є відос, де воїни тьми прийшли шукати свої танки у випалений лісок. Спалені 4 танки, два з детонацією. А один питає -тизабув кудой заїзджав. Горить чорним полум'ям не тільки трава. І згадується фото удару по колоні Рф в Гостомелі, де увіковічили підполковника тюремного спецназу- форма лежить з обрисами тіла,а самого тіла німа. Страшна зброя. Захисту немає. Пропалює все миттєво.
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07.09.2024 23:54 Ответить
баба яга вже є, тепер горинич прибув.
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08.09.2024 09:06 Ответить
Нужен старый добрый належный напалм!
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08.09.2024 12:25 Ответить
 
 