Мир находится под серьезнейшей угрозой со времен Холодной войны, - главы разведок США и Британии

Великобритания и США считают, что мир находится под самой серьезной угрозой со времен Холодной войны. Причиной этому является Российская Федерация.

Об этом рассказали глава Секретной разведывательной службы Британии (МИ6) Ричард Мур и руководитель ЦРУ Билл Бернс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Руководители ведущих разведок в мире отметили беспрецедентное количество угроз, с которыми сейчас сталкиваются их страны. По их словам, сейчас международный мировой порядок находится под "угрозой, которой мы не видели со времен Холодной войны".

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"ЦРУ и разведка Великобритании вместе противостоят напористой России и захватнической войне Путина в Украине. Мы видели, что это приближается, и смогли предупредить международное сообщество, чтобы все мы могли сплотиться в защиту Украины. Мы тщательно рассекретили некоторые из наших секретов как новую и эффективную часть этих усилий", - заявили главы МИ6 и ЦРУ.

Разведчики отметили, что их ведомства действуют вместе в противостоянии агрессии России и войне Путина против Украины.

"Придерживаться курса важнее, чем когда-либо. Путину не удастся уничтожить суверенитет и независимость Украины. Действия России являются грубым нарушением Устава ООН и мировых норм. Мы и в дальнейшем будем помогать нашим смелым, решительным партнерам из украинской разведки. Мы гордимся этим и восхищаемся стойкостью, инновационностью и энтузиазмом Украины", - говорится в их совместном заявлении.

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В то же время руководители разведок отметили, что нынешняя война в Украине продемонстрировала влияние технологий на поле боя.

"Этот конфликт продемонстрировал, что технологии, примененные вместе с чрезвычайной храбростью и традиционным оружием, могут изменить ход войны. Война в Украине стала первой в своем роде, которая соединила программное обеспечение с открытым кодом с передовыми технологиями на поле боя... в таком невероятном темпе и масштабе. Больше всего, это подчеркнуло необходимость адаптации, экспериментов и инноваций", - добавили они.

Среди угроз авторы также упомянули Китай, который они назвали "главным разведывательным и геополитическим вызовом XXI века", и возрождение ИГИЛ.