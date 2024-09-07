Мир находится под серьезнейшей угрозой со времен Холодной войны, - главы разведок США и Британии
Великобритания и США считают, что мир находится под самой серьезной угрозой со времен Холодной войны. Причиной этому является Российская Федерация.
Об этом рассказали глава Секретной разведывательной службы Британии (МИ6) Ричард Мур и руководитель ЦРУ Билл Бернс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Руководители ведущих разведок в мире отметили беспрецедентное количество угроз, с которыми сейчас сталкиваются их страны. По их словам, сейчас международный мировой порядок находится под "угрозой, которой мы не видели со времен Холодной войны".
"ЦРУ и разведка Великобритании вместе противостоят напористой России и захватнической войне Путина в Украине. Мы видели, что это приближается, и смогли предупредить международное сообщество, чтобы все мы могли сплотиться в защиту Украины. Мы тщательно рассекретили некоторые из наших секретов как новую и эффективную часть этих усилий", - заявили главы МИ6 и ЦРУ.
Разведчики отметили, что их ведомства действуют вместе в противостоянии агрессии России и войне Путина против Украины.
"Придерживаться курса важнее, чем когда-либо. Путину не удастся уничтожить суверенитет и независимость Украины. Действия России являются грубым нарушением Устава ООН и мировых норм. Мы и в дальнейшем будем помогать нашим смелым, решительным партнерам из украинской разведки. Мы гордимся этим и восхищаемся стойкостью, инновационностью и энтузиазмом Украины", - говорится в их совместном заявлении.
В то же время руководители разведок отметили, что нынешняя война в Украине продемонстрировала влияние технологий на поле боя.
"Этот конфликт продемонстрировал, что технологии, примененные вместе с чрезвычайной храбростью и традиционным оружием, могут изменить ход войны. Война в Украине стала первой в своем роде, которая соединила программное обеспечение с открытым кодом с передовыми технологиями на поле боя... в таком невероятном темпе и масштабе. Больше всего, это подчеркнуло необходимость адаптации, экспериментов и инноваций", - добавили они.
Среди угроз авторы также упомянули Китай, который они назвали "главным разведывательным и геополитическим вызовом XXI века", и возрождение ИГИЛ.
Пожалуйста, подождите...
український "Вовочка" ( не ЗЄ, звісно) відповів би:
"Мне б ваши проблеми, Марья Ивановна"
Забудьте про міжнародний світовий порядок. Він закінчився у 2022 році. Почався новий переділ світу від Тайваню, до Сирії, від Африки до Європи.
А, якщо ще точніше, то з злиття Грузії у 2008 році. Тоді ***** зрозуміло, що можна "збирати землі" і нічого за це не буде.
зараз іде "Чьорний пєрєдєл" світу (не плутати із відомими бомбистами)
технології, винахідливість та підприємливість НЕ можливі без демократії та конкуренції
саме тому вибухали промислові і за ними буржуазні революції в Італії, Голандії, Британії, Франції і т.д.
саме тому талановиті люди із різних куточків світу реалізували себе як видатні винахідники саме у США (Тесла, Сікорський, Голден Мейр - неписменний єврей із Мінська і один із засновників Голлівуду і т.д.)
китай може скільки завгодно красти та копіювати, але для творчості потрібна свобода !
а не керівництво КПК
але ! величезне але !!!
Гітлер, хвалити Богу, проколовся у головному - у ядерній програмі:
через внутрішній срач серед німецьких фізиків він пішов по хибному шляху
нові зразки певного виду озброєння розробляли декілька конкуруючих (часом жорстко) фірм, а вот після затвердження найкращого, виробляли всі
але взагалі єдина ефективна система управління це - демократія
це ще сер Уінстон Черчиль сказав у притаманній йому манері:
Демократия - наихудшая форма правления, если не считать всех остальных.
приклад "остальной " форми правління - автократична рашка і їх сумнозвісний чудо-проєкт "Сколково"
ефективність технічної, економічної і політичної системи оцінюється за параметрами "вхід-вихід"
скільки в сколково вклали і що одержали ?
стосовно китаю, це один із прикладів "азійського спосібу життя" про який писав ще К.Маркс
Когда россия устроила геноцид в Ичкерии, россии продолжали помогать.
Когда россия бомбила Грузию, Запад говорил, что Грузия начала войну и сама виновата.
Когда россия анексировала Крым, с россией продолжали торговать и вводили потешные санкции.
Когда россия начала бомбить Украину, делали все, чтобы Украина не могла победить и продолжают торговать с россией.
И тут вдруг неожданно возникла серьезная угроза...
не чекали, що українці поєднають хоробрість, затятість із винахідливостю у використання ******** технологій.
для України планували афганську партизанку, а вийшла війна нового типу, від котрої Захід і Схід чешуть свої рєпи і заклякли
а, після курську, взагалі в ступорі.
нажаль, у рожевих лєвацьких поні, інше бачення життя у вічному всепоглинаючому комфорті.
хай молять всіх своїх богів. що крємлєбздун поліз в україну, а не в країни балтії!
у Заходу подвійний ступор:
1. ефективний спротив України агресії "второй армии мира"
2. агресія самої України проти "второй армии мира" з ЯО (зухвала Курська операція)
Захід сидить із всіма поламаними шаблонами: від тактики, планування війських операцій і до використання ЯО