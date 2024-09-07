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Новости Война
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MI6 (17) ЦРУ (198) Бернс (51)

Мир находится под серьезнейшей угрозой со времен Холодной войны, - главы разведок США и Британии

Білл Бернс

Великобритания и США считают, что мир находится под самой серьезной угрозой со времен Холодной войны. Причиной этому является Российская Федерация.

Об этом рассказали глава Секретной разведывательной службы Британии (МИ6) Ричард Мур и руководитель ЦРУ Билл Бернс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Руководители ведущих разведок в мире отметили беспрецедентное количество угроз, с которыми сейчас сталкиваются их страны. По их словам, сейчас международный мировой порядок находится под "угрозой, которой мы не видели со времен Холодной войны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В первый год полномасштабного вторжения был риск применения Россией ядерного оружия, - директор ЦРУ Бернс

"ЦРУ и разведка Великобритании вместе противостоят напористой России и захватнической войне Путина в Украине. Мы видели, что это приближается, и смогли предупредить международное сообщество, чтобы все мы могли сплотиться в защиту Украины. Мы тщательно рассекретили некоторые из наших секретов как новую и эффективную часть этих усилий", - заявили главы МИ6 и ЦРУ.

Разведчики отметили, что их ведомства действуют вместе в противостоянии агрессии России и войне Путина против Украины.

"Придерживаться курса важнее, чем когда-либо. Путину не удастся уничтожить суверенитет и независимость Украины. Действия России являются грубым нарушением Устава ООН и мировых норм. Мы и в дальнейшем будем помогать нашим смелым, решительным партнерам из украинской разведки. Мы гордимся этим и восхищаемся стойкостью, инновационностью и энтузиазмом Украины", - говорится в их совместном заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главы разведок США и Британии о Курской операции: "Это вызвало вопросы у всей российской элиты"

В то же время руководители разведок отметили, что нынешняя война в Украине продемонстрировала влияние технологий на поле боя.

"Этот конфликт продемонстрировал, что технологии, примененные вместе с чрезвычайной храбростью и традиционным оружием, могут изменить ход войны. Война в Украине стала первой в своем роде, которая соединила программное обеспечение с открытым кодом с передовыми технологиями на поле боя... в таком невероятном темпе и масштабе. Больше всего, это подчеркнуло необходимость адаптации, экспериментов и инноваций", - добавили они.

Среди угроз авторы также упомянули Китай, который они назвали "главным разведывательным и геополитическим вызовом XXI века", и возрождение ИГИЛ.
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Топ комментарии
+27
Когда россия оккупироваля Приднестровье и Абхазию, Запад кормил и помогал россии.
Когда россия устроила геноцид в Ичкерии, россии продолжали помогать.
Когда россия бомбила Грузию, Запад говорил, что Грузия начала войну и сама виновата.
Когда россия анексировала Крым, с россией продолжали торговать и вводили потешные санкции.
Когда россия начала бомбить Украину, делали все, чтобы Украина не могла победить и продолжают торговать с россией.
И тут вдруг неожданно возникла серьезная угроза...
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07.09.2024 23:17
+26
Навіть не з з самої анексії, а з відсутності реакції Заходу на анексію.

А, якщо ще точніше, то з злиття Грузії у 2008 році. Тоді ***** зрозуміло, що можна "збирати землі" і нічого за це не буде.
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07.09.2024 23:19
+17
Але бити по Роісє не можна. Можна тільки боятися.
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07.09.2024 23:16
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До 2022-го року на попередження американських і британських розвідок "Голобородько" посилав їх в *опу.
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07.09.2024 23:06 Ответить
Я розумію. Але мова не про українську проблему. І не про умовного Голобородько. Мова про світову проблему. Це не тільки не ,,незрозуміла,, Україна. Але й увесь європейський континент. Якщо Захід не надавав тоді і не надає зараз максимально потрібну допомогу Україні, то чому він не переймався допомогою сам собі. Якщро зараз зясовується що Росія це проблема для всіх. а не виключно для українців.
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07.09.2024 23:17 Ответить
тому що вони впевнені що це їх ніяк не зачепить
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08.09.2024 00:23 Ответить
Безпідставна впевненість вилазить боком.
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08.09.2024 00:30 Ответить
поки не вилізла
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08.09.2024 00:47 Ответить
задовго до голобородько Україна обрала утопічний шлях , голобородько його продовжив в найліпших традиціях
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07.09.2024 23:20 Ответить
Україна прописала шлях НАТО в конституцію. Це утопічно? с таким "заходом" - так
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08.09.2024 00:24 Ответить
"Очільники провідних розвідок у світі наголосили на безпрецедентній кількості загроз, з якими наразі стикаються їхні країни."

український "Вовочка" ( не ЗЄ, звісно) відповів би:
"Мне б ваши проблеми, Марья Ивановна"
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07.09.2024 23:43 Ответить
За їхніми словами, нині міжнародний світовий порядок перебуває під "загрозою, якої ми не бачили з часів Холодної війни". Джерело:

Забудьте про міжнародний світовий порядок. Він закінчився у 2022 році. Почався новий переділ світу від Тайваню, до Сирії, від Африки до Європи.
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07.09.2024 23:09 Ответить
Міжнародний світовий порядок закінчився в 2014 році з анексії Криму.
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07.09.2024 23:11 Ответить
Навіть не з з самої анексії, а з відсутності реакції Заходу на анексію.

А, якщо ще точніше, то з злиття Грузії у 2008 році. Тоді ***** зрозуміло, що можна "збирати землі" і нічого за це не буде.
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07.09.2024 23:19 Ответить
саме так !

зараз іде "Чьорний пєрєдєл" світу (не плутати із відомими бомбистами)
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07.09.2024 23:26 Ответить
Формально лютий 2008, Косово. Але я з цим не згодна. Це інше.
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07.09.2024 23:35 Ответить
Ключі від найсерйознішої загрози з часів Холодної війни лежать у китайців.
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07.09.2024 23:11 Ответить
перенесіть серйозні виробництва з Китаю з інші країни, нехай собі штампують всякі непотрібні дрібнички
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07.09.2024 23:13 Ответить
+ 100 !!!

технології, винахідливість та підприємливість НЕ можливі без демократії та конкуренції

саме тому вибухали промислові і за ними буржуазні революції в Італії, Голандії, Британії, Франції і т.д.
саме тому талановиті люди із різних куточків світу реалізували себе як видатні винахідники саме у США (Тесла, Сікорський, Голден Мейр - неписменний єврей із Мінська і один із засновників Голлівуду і т.д.)

китай може скільки завгодно красти та копіювати, але для творчості потрібна свобода !
а не керівництво КПК
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07.09.2024 23:35 Ответить
У нацистській Німеччині була демократія?
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07.09.2024 23:45 Ответить
визнаю, сумрачний германський геній без демократії зробив назвичайний стрибок у технологіях.

але ! величезне але !!!

Гітлер, хвалити Богу, проколовся у головному - у ядерній програмі:
через внутрішній срач серед німецьких фізиків він пішов по хибному шляху
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07.09.2024 23:55 Ответить
крім того, у наці була цікава система розробки і виробництва озброєнь: конкуренція+плановість

нові зразки певного виду озброєння розробляли декілька конкуруючих (часом жорстко) фірм, а вот після затвердження найкращого, виробляли всі
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07.09.2024 23:58 Ответить
Така ж система була в СРСР (Су і МиГ билися), а зараз в Китаї. У Китаї взагалі є все, крім демократії в звичному європейцям вигляді.
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08.09.2024 00:05 Ответить
Ейнштейн, безумовно, втік би до США, навіть якщо король правив там. Справа не в демократії, а в ефективному управлінні. Згадайте Сінгапур, Тайвань, Південну Корею - диктатури за часів їх економічного дива.
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08.09.2024 00:08 Ответить
в критичних умовах жорсткі системи управління створюють і демократії: приклад робота політичної і економічної систем США і Великобританії - саме ці країни економічно перемогли нацистів.

але взагалі єдина ефективна система управління це - демократія
це ще сер Уінстон Черчиль сказав у притаманній йому манері:

Демократия - наихудшая форма правления, если не считать всех остальных.

приклад "остальной " форми правління - автократична рашка і їх сумнозвісний чудо-проєкт "Сколково"
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08.09.2024 00:29 Ответить
В основному згодна з вами. Але в деталях... Є крайні приклади ефективних автократій і абсолютно неефективних демократій. РФ і Китай десь посередині. Розвиваються вони дуже швидко. І Сколково не такий вже й поганий проект. І до речі він ніяк не пов'язаний з демократією або автократією.
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08.09.2024 00:35 Ответить
Сколково не такий вже й поганий проект.

ефективність технічної, економічної і політичної системи оцінюється за параметрами "вхід-вихід"
скільки в сколково вклали і що одержали ?

стосовно китаю, це один із прикладів "азійського спосібу життя" про який писав ще К.Маркс
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08.09.2024 01:17 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80)#%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Сколково_(инновационный_центр)#Результаты_деятельности
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08.09.2024 11:48 Ответить
Запізно. У таких випадках "деінжинірінг" неможливий.
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07.09.2024 23:49 Ответить
І ці ключі володарю піднебесної імперії люб'язно піднесли "на блюдечку з блакитною **********" хазяї транснаціональних корпорацій, які перемістили до Кєтаю виробництво всього і вся, разом із спеціалістами і технологіями.
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07.09.2024 23:46 Ответить
жадібність капіталістів, які бажають найдешевше одержати навіть мотузку, на якій їх повісять
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08.09.2024 00:01 Ответить
Але бити по Роісє не можна. Можна тільки боятися.
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07.09.2024 23:16 Ответить
Когда россия оккупироваля Приднестровье и Абхазию, Запад кормил и помогал россии.
Когда россия устроила геноцид в Ичкерии, россии продолжали помогать.
Когда россия бомбила Грузию, Запад говорил, что Грузия начала войну и сама виновата.
Когда россия анексировала Крым, с россией продолжали торговать и вводили потешные санкции.
Когда россия начала бомбить Украину, делали все, чтобы Украина не могла победить и продолжают торговать с россией.
И тут вдруг неожданно возникла серьезная угроза...
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07.09.2024 23:17 Ответить
А з баригами завжди так. Всіляко сприяють злодіям, а коли злодій приходить пограбувати самого баригу - дуже дивуються.
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07.09.2024 23:51 Ответить
Угроза возникла, когда вместо 300т грузин рф пообещала погнать 12 млн хохлов на англосаксов. А когда украинцы дали отпор, то все свои рассуждать и вспоминать.
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08.09.2024 00:57 Ответить
ЕС закупить в Індії найбільшу в історії партію лік від проносу
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07.09.2024 23:20 Ответить
якщо судити за рівнем антисанітарії у Індії - їхні ліки будуть самими дієвими , це не жарт (( Мушу вам повідомити , що Індія не тільки проносне половині світу виготовляє , а і антибіотики, які у рази дешевші за їхні європейські аналоги і при цьому ні в чому їм не поступаються , а іноді є більш дієвими , чому - важко сказати , може тому що на індійські ліки менше підробок у силу їх низької ціни.
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08.09.2024 00:16 Ответить
ітого: НЄ ждалі !

не чекали, що українці поєднають хоробрість, затятість із винахідливостю у використання ******** технологій.

для України планували афганську партизанку, а вийшла війна нового типу, від котрої Захід і Схід чешуть свої рєпи і заклякли
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07.09.2024 23:23 Ответить
захід обісрався так, що досі не може оговтатись, та не розуміє, як вони могли боятися цю орду дикунів.
а, після курську, взагалі в ступорі.
нажаль, у рожевих лєвацьких поні, інше бачення життя у вічному всепоглинаючому комфорті.
хай молять всіх своїх богів. що крємлєбздун поліз в україну, а не в країни балтії!
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07.09.2024 23:39 Ответить
+ 100 !

у Заходу подвійний ступор:

1. ефективний спротив України агресії "второй армии мира"
2. агресія самої України проти "второй армии мира" з ЯО (зухвала Курська операція)

Захід сидить із всіма поламаними шаблонами: від тактики, планування війських операцій і до використання ЯО
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08.09.2024 00:08 Ответить
Ну, У россий есть уже опыт. Без нее Австрия окупировала бы Сербию и никакой войны бы небыло. Без россий, Гитлер бы утонул в Польшу и все. И Англия помогала ему в этом. Но всеже, без подержки китая путин не начал бы войну.
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07.09.2024 23:24 Ответить
а от, як що б, тунгуський метеорит прилетів на шість годин пізніше, не було б, ні першої, ні другої світових війн.
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07.09.2024 23:42 Ответить
поміняйте свої підгузники і давайте нам ракет по більше скільки можна срати по ногах
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07.09.2024 23:28 Ответить
ну-ну. жуйте шмарклі далі
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07.09.2024 23:30 Ответить
Зло покоится в Китае. Дракон сидит и ждет, когда все захлебнутся кровью войны..
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07.09.2024 23:33 Ответить
зробіть дракону кровопускання інвестицій в інші країни "Півдня" і він здохне
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07.09.2024 23:38 Ответить
Хватит уже пугать етим драконом. Пока дракон сидит или спит или что он там еще делает последние 1000 лет то бешенный медведь уже сожрал десятки миллионов людей.
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08.09.2024 00:45 Ответить
А чого ж ці представники Заходу не сказали головне: і режим Путіна і Китай були створені на гроші і технології Заходу? Зажерливі західні буржуї своїми інвестиціями в обмін на надприбутки їх виростили. А вони побачивши цинічність і боягузливість Заходу,вирішили скинути його з п"єдесталу і самим там сісти. А платять за це дурні українці своєю кров"ю,під орудою пейсатої яхудської наволочі...
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07.09.2024 23:45 Ответить
Ця заява може привести до підвищення рівня занепокоєності. Що в свою чергу неминуче приведе до ескалації.
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08.09.2024 00:07 Ответить
Пане, та що ві таке кажете, біг ме?
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08.09.2024 00:17 Ответить
Взагалі то при початок та перебіг холодної війни було відомо тільки з радянської преси, яка постійно 'нагнітала' істерику. Сталін з Молотовим відзначились з блокадою Берліну. Ну а Микитка Хрущов навіть вигнав у 1961 році танки перед КПП, а америкоси з подивом додивились, а там екіпажів не було. Потім був кубинський позор. А основна істерія припали на середину 70, коли Брєжнєва крєпко хватануло, і верх взяло тріо Андропов, Устінов,Громико. СС20,зоряні війни тощо. А коли вона закінчилась, достеменно ніхто сказати не може. Говорять, що з ножками Буша.
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08.09.2024 00:19 Ответить
И всему етому скажите спасибо США которые выкормили бешенного зверя и выпустили из клетки
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08.09.2024 00:43 Ответить
Тому що не треба бавитись з диктаторами
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08.09.2024 08:36 Ответить
О! Україна бореться з загрозою для всього світу! А чому б не озвучити, що всі це розуміють, але допомагають лише тим, що самим не дуже треба - аби не валялось і то скупо - як би чого не вийшло. Як цей гнилий світ байденів, шольців і макронів, який сховався за Україною і дозує допомогу для сохранєнія прілічія морди ліца, буде дивитись в очі своїм нащадкам?! Рузвельт з Черчілем скрегочуть зубами.
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08.09.2024 13:27 Ответить
 
 