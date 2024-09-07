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военнопленные (991) Лубинец Дмитрий (422)

У пленных россиян больше нет права на звонки, - Лубинец

Дмитро Лубінець

У пленных российских оккупантов больше нет права совершать телефонные звонки из Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он отметил, что сейчас в Украине действуют четыре спецлагеря для пленных военных РФ, условия в которых соответствуют Женевским конвенциям.

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"Мы понимаем, что, к сожалению или к счастью, мы не можем себя вести как россияне <...> Скажу откровенно, некоторые вещи мы меняем. Например, было очень много дискуссий по поводу возможности российских военнопленных звонить своим родным на территорию РФ", - напомнил он.

Лубинец отметил, что позиция Офиса омбудсмена была в этом вопросе очень простой: согласно Женевским конвенциям, есть право на переписку, а не на телефонные звонки.

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"По состоянию на сейчас нам сообщено, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на осуществление телефонных звонков у них уже нет", - сказал омбудсмен.
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Топ комментарии
+43
Можна ще престати витрачати на них по 10 тис. гривень в місяць, коли пенсіонер, котрий пропрацював 40 років отримує 2.6 тис.? Чим таким заслужені ці військовополонені?
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07.09.2024 23:54
+38
Галя, если даже миллионы украинцев выйдут на улицу, то что, ***** вернет Азовцев? Это полная чухня, что Бонэвтик не хочет их забирать. За командиров Азова он отдал самого ценного арестанта - выродка медведчука. Если бы козломордые соглашались, Азовцев бы уже давно выменяли.
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08.09.2024 00:06
+32
но простите, не все же рассеяне умеют писать

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07.09.2024 23:48
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Хто не працює - жере тільки централ. Хто працює - користується ларьком. На кожного полоненого росіянина - карточка в базі з вільним доступом. Щоб воєнкоми не брехали, що вони зниклі безвісти. Заклеїні в конвертах листи викидуються в смітник. Один лист на місяць. Одна посилка на пів року. Порушникам режиму - шизо
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08.09.2024 11:00 Ответить
2 тисячі соц. виплат не хочуть давати а 10 тисяч на кацапских убивць дають
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08.09.2024 11:05 Ответить
астанавитесь !!!! а закурить и ТРЕХ разовое питание убийцам наших детей оставят и обьязательно КАМПОТ чтоб был (((( !!!! они наших пленных ПОКАЗАТЕЛЬНО расстреливают ,из пленна наши приходят как из Заксенхаузена , а мы им конвенции , трех разовое питание , звонки мамке !!! мы такие же ***...тые только с другой стороны !!!!((((
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08.09.2024 11:40 Ответить
Утримання полонених росіяк має бути адекватним утриманню полонених ЗСУ. Поліпшать росіяки становище наших військовополонених поліпшим і ми їх становище.
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08.09.2024 12:12 Ответить
Подивитися тільки на цього клоуна Лубінця, натягнув на себе військовий камуфляж і нівіть бороду відростив як "у всіх оборонців Банкової"
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08.09.2024 12:32 Ответить
Ще треба забрати право носити дві руки або ходити на двох ногах, а то по два (може є вже й по три) рази відгодувати пики приходять.
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08.09.2024 13:02 Ответить
І листи повинні писатися тільки українською. Нашим хлопцям, наскільки я знаю, дозволяється писати з полону тільки свинособачою.
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08.09.2024 15:05 Ответить
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