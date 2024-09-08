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ракеты (3470) Чернев (106) Томагавк (4)

Правильным ответом Запада на удары РФ по Львову была бы передача "Томагавков", - "слуга народа" Чернев

Єгор Чернєв

Правильным ответом западных партнеров Украины на российские ракетные удары по Львову и другим городам была бы передача "Томагавков". Это позволило бы уничтожить российскую стратегическую авиацию.

Об этом рассказал в эфире телемарафона глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Правильным ответом наших партнеров (на удары по Львову, Кривому Рогу и Полтаве. - Ред.) было бы предоставление нам "Томагавков", способных лететь на 2000-2500 километров и поражать стратегические бомбардировщики где-то в Омской области, в Оленье, откуда они взлетают", - подчеркнул Чернев.

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Он пояснил, что даже разрешение на дальнобойное оружие не решит проблему.

"Условно говоря, даже разрешение сейчас на дальнобойное оружие, которое мы считаем дальнобойным, потому что это средней дальности, это АТАКМС, который летит на 300 километров, не решит проблему. Потому что они по Львову или Киеву летят в основном крылатые ракеты, которые запускают со стратегических бомбардировщиков", - отметил он.

Однако Чернев добавил, что это оружие поможет Украине решить проблему по крайней мере с КАБами.

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"Носителями КАБов являются бомбардировщики не стратегические, которые взлетают на расстоянии 200-300 километров, где мы можем их поразить этим оружием", - подытожил он.
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Топ комментарии
+21
Багато хто не розуміє, що нинішня війна не сильно відрізняється для США від війни Ефіопії з Еритреєю або чогось подібного. Не пам'ятаю, щоб там США безкоштовно роздавали "томагавки". Свої треба мати.
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08.09.2024 00:26
+19
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08.09.2024 00:26
+18
Штати чудово знають як ворують крадуть та брешуть Слуги..Україні вониб допомогли норм..Тількі між нами посредник"слуга народу"котрий краде й бреше цілодобово...
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08.09.2024 00:23
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Штати бояться. Їм наплювати на українців.
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08.09.2024 00:17 Ответить
Вони не бояться, вони діють за своїм планом.
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08.09.2024 00:41 Ответить
А зо Львів знаходиться у США? Чому вони повинні давати відповідь?

А правильною відповіддю України є висер Чернєва?

Ну тоді все - кацапи вже у жасі тікають та здаються.
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08.09.2024 00:18 Ответить
Багато хто не розуміє, що нинішня війна не сильно відрізняється для США від війни Ефіопії з Еритреєю або чогось подібного. Не пам'ятаю, щоб там США безкоштовно роздавали "томагавки". Свої треба мати.
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08.09.2024 00:26 Ответить
Саме так.
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08.09.2024 00:31 Ответить
Але ж утриманки, що випірнули у владу 2019 року, впевнені, що їм всі винні.

Причому, до них вже 3 роки не доходить хто вони, а хто ті дяді, яким вони хамять та дорікають.

США та Китай такі партії, як СН, купують оптом та у роздріб, якщо це їм дуже потрібно.
А ці клоуни все ніяк не збагнуть, що нічого не робе саме тому, що вони повністю ***** не цікаві і не потрібні нікому.
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08.09.2024 00:36 Ответить
Багато хто не розуміє, що ця війна сильно відрізняється від війни в Ефіопії. Бо розвʼязало її не сусднє племя, а ядерна держава, яка своїм головним ворогом вважає США та Західний світ. І у випадку поразки України - отримають ворога, який помножить свої спроможності в рази.
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08.09.2024 00:55 Ответить
Які спроможності він помножить в рази?
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08.09.2024 13:40 Ответить
На щастя розвідки США та Британії розуміють краще, ніж коментатори на Цензорі. Для яких найважливішим є партійний колір поточної влади, а не реальні загрози.

"Світ перебуває під найсерйознішою загрозою з часів Холодної війни, - глави розвідок США і Британії"
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08.09.2024 01:01 Ответить
один нюанс.
сша не забирали ні в ефіопії ні в еритреї (ні в будь-якій іншій країні світу) 3ій потенціал зброї, включно з ядерною під обіцянки що все буде добре. Тому не пишіть чухню.
А чому клінтон ще не сидить за свій шантаж - оце питання.
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08.09.2024 01:04 Ответить
****** дурне, США в України нічого не забирало! навіть навпаки - давало за це шалені мільйони!
ядерку в України відібрали кацапи! але ти дивним чином про ниx не згадуєш, а ****** на США!
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08.09.2024 01:57 Ответить
Послухай убоге, спочатку США вмовляли, щоб не розвалювати СССР, щоб ядеркою керувала тільки Москва, коли це не спрацювали, США вирішили, що ядерна зброя повинна бути тільки в руках щойно створеної РФ, а Україна, Білорусь і Казахстан повинні втратити статус нових ядерних держав. Вся ця зброя повинна бути переданою на територію РФ, де повинна поступово скорочуватись згідно договору США і РФ про спільне скорочення ядерних боєзарядів - США поступово утилізувати суть свої боєголовки, а РФ - боєголовки колишнього СССР
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08.09.2024 08:59 Ответить
Извините, а у Ефіопії з Еритреєю есть второй в мире ядерный потенциал, а так же нефть и прочие важные для запад ресурсы, так то я не в курсе, просто интересуюсь, выходит есть исходя из вашей логики. Не нужно преуменьшать, тем более сильно значимость этой войны, как и преувеличивать. На мой скромный взгляд, главная причина почему нас до сих пор не завалили оружием, это наличие у рф ЯО и нежелание усиление Китая, в купе с желанием разрешить это конфликт малой ценой для себя, потому что если всерьез вписаться, то это повлечет за собой необходимость серьезных изменений, социальных, политических и экономических потрясений. Ничего лично, только бизнец политика и их интересы для них естественно прежде всего, ну а если у кго то были другие представления, надежды и иллюзии на этот счет, то это не их вина а извечного "я политикой не интересуюсь", таких людей еще в древней Греции называли идиотами.
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08.09.2024 08:53 Ответить
Результат цієї війни навряд чи вплине на кількість нафти та ядерної зброї.
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08.09.2024 11:54 Ответить
извините, ну если забрали наш 3ій потенціал зброї в світі, то треба відповідати за свої вчинки. А то якось гнилувати вийшло. Забрати-забрали, а тепер у нас свої інтереси і ми за вас не впишемося.
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08.09.2024 21:31 Ответить
Про ваше: "ну если забрали наш 3ій потенціал зброї в світі" выше уже дал понять: "ну а если у кого то были другие представления, надежды и иллюзии на этот счет, то это не их вина". Никто у нас не забирал ЯО и не мог это сделать, нам тогда нужны были деньги, а США что бы советское ЯО было в одних руках, им так спокойнее (интересно что они теперь на этот счет думают). Если хотите кого то винить, то это наше тогдашнее правительство обменявшее ЯО на бумажку которая ни к чему не обязывает, как и за то, что предали ракеты которыми уже третий год враг нас обстреливает. Другой вопрос, а был ли у нас тогда выбор, могла ли тогдашняя Украина позволить себе сохранить ЯО, мне кажется какую то часть могла, но помогло бы это нам..... А знаете что бы помогло, и без всякого ЯО, если бы не разворовали и развалили армию. Да будь она тогда хоть на половину такая как сейчас, плешивый окурок скорее всего не напал бы, ведь главной причиной почему он решился, была убежденность что наша армия слаба и сопротивление будет незначительным, что большинство украинцев только того и ждут. Но даже если бы это произошло, то едва бы им удалось захватить так много территорий с наскоку.
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08.09.2024 22:39 Ответить
оружие забрали шантажом сша. И клинтон в этом признался. В нато нас не брали чтобы не рассердить друга владимира. Оружие и компонеты нам не продавали (и не продают) под тем же предлогом.
Вам хочется повесить всех собак на Украину? еще одна гнилая позиция. Украина если и виновата была в чем-то, то с лихвой заплатила. А чем заплатили эти уроды?
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09.09.2024 00:11 Ответить
Сейчас буду проговаривать очевидные вещи в рамках миним. полит. грамотности. Извините, но мы живем не в фентези, где борются силы добра со злом, где люди упрекают эльфов за их высокомерие, но в нужный момент объединяются, в нашем реальном мире, в большой политике, каждый цинично отстаивает прежде всего свои интересы, а мораль и совесть по остаточному принципу. Даже когда помогают, за редкими исключениями, не по доброте душевной. Если ты по глупости, по недальновидности, слабовольности, слабости, жадности или по какой иной причине уступил в своих интересах, так кто в этом виноват? Все в этом мире в своих интересах пытаются других уговаривать, покупать, шантажировать, вынуждать и принуждать, а когда и силой заставлять, кто может себе это позволить. Но например возьмите маленький Израиль, вроде США их союзник, но они часто шли и идут им на перекор, оружие закупали в разных странах, свое создавали. Да, если бы мы отказалась отдать ЯО было бы не сладко, но это вопрос лишь политической воли, со временем смирились бы, чай Украине не С. Корея и Иран. Но как уже выше писал, главная причина нашей незавидной ситуации не в том что отдали ЯО, а в том, что развалили и разворовали армию, не говоря уже про наших бездарных политиков. Это не значит что не нужно давить на чувство вины и морали западу, ведь там тоже полно людей с перечисленными выше недостатками, на что и пытается воздействовать наша внешняя политика, но тут это почти не на что не влияет. Можете сколь угодно эмоционально писать про подлость, гнилость, что они уроды, во только от этого им не холодно ни жарко.
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09.09.2024 08:40 Ответить
ну значит в суд надо идти. И подать иск против сша и англии, за действия, которые привели к геноциду 40 млн страны и бездействие в выполнении данных обещаний. Суд разберется по сути, без подлости, гнилости, и уродов, сил добра и зла.
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10.09.2024 00:32 Ответить
Тому що після Другої Світової на США були покладені певні обов'язки, їхню валюту погодилися зробити світовою, давши США колосальні привілегії, і звичайний американський ред нек не повинен возиущатися, що його країна повинна бути світовим поліцейським
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08.09.2024 09:05 Ответить
Ким покладені?
Кого вони питали щодо долара?

Ти щось плутаєш.
Те, що робили, роблять і будуть робити США, продиктовано виключно їх інтересами, а не волею європейських невдах, які двічі самі зруйнували свій континент.
І ні у кого США дозволу не просили, не просять і не будутт просити.

Долар став основною резервною валютою бо економіки інших держав були у глибокій дупі і саме від США залежало їх відновлення.
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08.09.2024 13:13 Ответить
В них другі плани - варити жабу
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08.09.2024 00:19 Ответить
Якби не Зеленський та Єрмак, то неякої жаби не булоб.
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08.09.2024 10:16 Ответить
Ну - це таке - в 2014 р сильно нам помогли?
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08.09.2024 10:41 Ответить
Штати чудово знають як ворують крадуть та брешуть Слуги..Україні вониб допомогли норм..Тількі між нами посредник"слуга народу"котрий краде й бреше цілодобово...
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08.09.2024 00:23 Ответить
ЕС і США плювати на нас.
США хоче з РФ зробити союзника проти Китая, ЕС хоче робити з РФ "бабки"
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08.09.2024 00:26 Ответить
твоя крємльбльовска методічка вже згнила і завонялася
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08.09.2024 01:58 Ответить
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08.09.2024 00:26 Ответить
яка несподіванка.
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08.09.2024 00:34 Ответить
татаров вбив всіх чеченців, всі про це знають, тому недоторканий.
а, чернєв вбив всіх тувінцев, що такий борзий? що вирішив вашингтону поради видавати?
тобто, ви розумієте, що з зе!дегенератами, ми нічого не отримаємо?
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08.09.2024 00:32 Ответить
Правильною відповіддю Заходу на удари РФ по Львову була б передача "Томагавків", - "слуга народу" Чернєв. А з якого то "перепугу" американці мають давати томагавки? А він забув як його презік у лютому 2022-го казав, що америкоси лякають йому інвесторів?
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08.09.2024 00:36 Ответить
не з перепугу, а як виконання своїх обіцянок за роззброєння України.
Яке скотство спихувати з хворої голови на здорову. Ладно б американці цю маячню писали, але ж то вкраїнчики пишуть таке про свою державу, засирають весь форум своєю меншовартістю.
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08.09.2024 01:07 Ответить
ну то дай лінк на документ в якому США тобі шось обіцяли! ****** кацапське
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08.09.2024 01:59 Ответить
BBC
Над створення власної балістики Україна задумалась ще на початку 2000-х за президентства Віктора Ющенка.

Тоді було оголошено про розробку оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Сапсан", що фактично мав стати аналогом російського "Іскандера". Український комплекс також мав бити на граничну дальність до 500 км і мати бойову частину близько пів тонни.

Завершити цей проєкт планувалось в 2012 році, але брак фінансування змістив терміни. Він раптово був зупинений за президентства Віктора Януковича у червні 2013-го.

Про повне згортання проєкту "Сапсан" повідомив тодішній міністр оборони Павло Лебедев. Зараз він у розшуку за держзраду і, за попередніми даними, переховується в анексованому Росією Криму.

Однак вже у 2016 році стало відомо про відродження проєкту "Сапсан" під експортною назвою "Грім-2". Україна начебто почала створення цього ОТРК з далекобійністю до 280 км на замовлення Саудівської Аравії.

В лютому 2021 року міністр оборони Андрій Таран заявив, що "Сапсан" готовий на 80% і "необхідно зробити останній крок" та доробити перший зразок цієї новітньої зброї.

Щоправда в квітні того ж року його заступник Андрій Миронюк заявляв, що рівень виготовлення першої батареї ОТРК складає 70%.
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08.09.2024 00:37 Ответить
Ця батарея мала містити в собі дві пускові установки та машини заряджання, а також дві машини керування, дивізіонного та батарейного рівня для проведення всього комплексу випробувань у максимально короткі терміни.

Після початку повномасштабної війни офіційної інформації про українську ракетну програму стало ще менше. При цьому Росія вже декілька разів публічно повідомляла про збиття начебто українських балістичних ракет "Грім-2".

Пускова установка ОТРК "Грім-2". Це був проєкт ракетного комплексу, який Україна створювала на базі "Сапсана" для Саудівської Аравії.

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08.09.2024 00:38 Ответить
Поки що складно оцінювати потенціал цих озброєнь - про них не відомо майже нічого, включаючи ступінь готовності та можливості виробництва.

Проте можна з упевненістю говорити, що в умовах обмежених західних поставок українці сповнені рішучості озброювати себе самі.
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08.09.2024 00:54 Ответить
Правильним було би вибачення штатів через постійний танеконтрольований енурез і повернення ядерної зброї законному власнику для захисту на свій розсуд.
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08.09.2024 00:38 Ответить
А стати ніяку ядерну зброю у України не забирали. Її забрав законний власник, Москва.
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08.09.2024 00:44 Ответить
Маленьке уточнення, кучмо "добровільно" віддав ЯО за "долю малую", а ще стратегічну авіацію, та далекобійні ракети, які підорасісія "повертає" Україні прямісінько з пускових установок.
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08.09.2024 00:53 Ответить
ще один....
бігав кучма і волав "спасіте, памагіте, заберіть цю чортову яз, стратавіа і далекобіні ракети! воно нам ходити заважає, перчіпляємося!"
В якому інкубаторі вирощують вас розумово відсталих?
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08.09.2024 01:11 Ответить
Авіацію і ракети віддала Юлька. За газ.

ЯО формально повернули законному власнику.
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08.09.2024 01:19 Ответить
якому ***** "законному власнику", чучєло лішнєxромосомноє? кацапи расістской ********* до цієї ядерки не мають жодного відношення!
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08.09.2024 02:03 Ответить
Законний власник той, хто мае повний контроль. Всі коди активації і запуску були в Москві. ********* оголосила себе правонаступником СССР і весь світ це підтримав отже легалізував. Україна цю зброю не могла ні використати, ні продати. А зберігання прожерло би в бюджеті чорну діру.

Як то кажуть, холодним фактам насрати на те що ти думаешь.
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08.09.2024 02:48 Ответить
да да да)))) пішіте ісчо. Від лисого осла х*р би масква отримала без благословення сша і англії
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08.09.2024 01:08 Ответить
Якого в дуру благословіння.
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08.09.2024 01:11 Ответить
Нагадай будь ласка, скільки Сполучені Штати забрали в України ЯО і що вони повинні повернути?
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08.09.2024 00:45 Ответить
так у них нашоi зброi немае та нiколи не було. ЯЗ на ракети були переданi росii.
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08.09.2024 00:47 Ответить
бо сша сказали це зробити. Від великого розуму вочевидь.
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08.09.2024 01:12 Ответить
Прям так і сказалали - "віддайте рашкі"...Звідки ви всю цю дурню берете - вочевидь сам до такого навряд зміг би додуматися, скоріш за все від аляарестовичів наслухався, інакше ти несопвна розуму таку діч писати!
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08.09.2024 01:22 Ответить
точно! рашка думала, шо б їй забрати? ааа - та он боєголовки в Україні валяються. Чом би не забрати? знадобиться в господарстві))

Лікуйся, дядя. Як вилікуєшся - узнаєш, як забирається 3ій потнеціал зброї в світі, включно з ядерною, і скільки це перевірок, перемовин і узгоджень на високому рівні. І да - рашка не була високим рівнем. Дядя сем рішення приймав, хто забере.
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08.09.2024 01:28 Ответить
А ще тобі Сполучен Штати підїзд обістяли і в парткі н@cрали.
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08.09.2024 04:59 Ответить
Розумний - аж страшно! А може все ж "майскімі шашличкамі" кацапів закидати? Чи асфальтом закатати? Із яких шпарин повилазили ті "слуги"? Хай краще пригадають, що було до їх приходу у владу, і що лишилося на початок 22-го...
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08.09.2024 00:49 Ответить
Навіщо шашликами? Можна тими самими дронами продовжувати обстрілювати кацапські НПЗ та військові аеродроми, склади снарядів та нафтопродуктів. Але робити це кожен день. І тисячі порізів призведуть до смерті агресора. Але це буде не так швидко, як хотілося б.
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08.09.2024 00:57 Ответить
"І тисячі порізів призведуть до смерті агресора. " Ти не оригінальний , вже до тебе на початку 2022 тут дехто розпинався що нам танків не потрібно все байрактари "порішають " (( Іще трішки часу і єдине для чого дрони використовуватимуть - виснаження ППО , яскравий приклад цьому- кацапські шахеди .
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08.09.2024 01:42 Ответить
До речі, нагадай, скільки було знищено кацапських НПЗ, військових аеродромів та кацапських складів зі снарядами до 2019 року? Тоді ж не було ніяких асфальтів і шашликів? Мабуть, українці багато кацапів намолотили? Ілі ета другоє?
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08.09.2024 01:01 Ответить
Ану нагадай скільки у нас було до 2019 року зруйновааних електростанцій , заводів та житла ? Ти трішки заговорився ((
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08.09.2024 01:37 Ответить
Тобто хочеш сказати, що ні попередня, ні нинішня влада не хотіли бити по рашці, доки вона нам тут не зруйнує купу електростанцій і житлових будинків? То в чому різниця? До чого це скавучання про асфальт і про шашлики?
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08.09.2024 02:16 Ответить
Тобто хочу сказати що ти троль кацапський , бо лише кацап відповідає на задане йому запитання своїм запитанням .
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08.09.2024 02:30 Ответить
А по сутi Украiна знищiла ракетний арсенал росii - головного ворога НАТО та США. Могли б надати нам якогось "бонуса" за це.
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08.09.2024 00:50 Ответить
Задай краще питання гундосу, та й собі, чому за наявності науково-виробничої бази для виробництва далекобійних ракет, з 2019 року, після приходу до влади зеленого кодла, фактично припинилося фінансування відповідних програм з розробки та виробництва зазначених ракет, а левова частина бюджетних коштів була спрямовані на будівництво доріг.
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08.09.2024 01:13 Ответить
кста, штатівці вагаються надати кращу зброю з дозволом бити по касапській території передовсім тому що вони не вірять авторитарним корумпованим ЕрЗе
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08.09.2024 01:14 Ответить
Їм байдуже на те наскільки вони корумповані.
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08.09.2024 01:21 Ответить
чхати їм на ерзе. Вони росію сс*ться
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08.09.2024 01:22 Ответить
Це лише у фантазіях зрадоботів США когось там бояться. Насправді це не тому що вони бояться Росії, а тому що їм не вигідно щоб ця війна швидко закінчилася.
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08.09.2024 02:52 Ответить
а чому їм не вигідно?
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08.09.2024 03:12 Ответить
Їм вигідно щоб Росія весь свій потенціал і ресурси спалювала у власному Вьетнамі.
Для них ідеальна ситуація.
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08.09.2024 09:22 Ответить
про це і мова. І начхати їм на Україну. А як спалить росія свої ресурси - сша профіт.
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08.09.2024 21:27 Ответить
правильно було в 2019 не обирати зеленого а 2020 байдена
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08.09.2024 01:31 Ответить
З чого їх запускати будемо? Тільки зараз зробили наземні комплекси і їх не багато,бо Томагавк це в переважній більшості,ракета морського базування.Раніше ще звісно були комплекси Грифон,на яких були Томагавки з ядерною бойовою частиною,але їх взагалі зняли з озброєння.
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08.09.2024 01:43 Ответить
були б томагаваки) запустимо)
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08.09.2024 02:11 Ответить
Ой не потрібно цих казочок.А ракета Томагавк,це ракета стратегічно призначення,такі взагалі США не надає.
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08.09.2024 09:49 Ответить
Лише своя балістика!
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08.09.2024 02:33 Ответить
як я бачу тут вночі форум каломойш-втікачів-підсосників халявних грошей
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08.09.2024 04:56 Ответить
Про F-16 розказувати дурникам вже не виходе? Треба Томогавки? Ну а потім залишаться тільки підводні човни.
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08.09.2024 06:21 Ответить
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08.09.2024 07:00 Ответить
Тут лише мерзенна група заробітчан
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08.09.2024 07:27 Ответить
А с чего потужний слуга собрался запускать ракеты Томагавк? ))) С какого носителя? С каких кораблей или с каких подводных лодок?!
Ох беда-беда, понавыбирали...
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08.09.2024 09:13 Ответить
Нахіба писати про те, що сказав якийсь дурень? У "Томагавка" два вида носіїв: стратегічні бомбардувальники і кораблі флоту, наземні пускові установки були знищені, відповідно до договору РСМД. Що хоче отримати цей балабол?
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08.09.2024 09:15 Ответить
Правильным ответом на удары РФ по Львову было не гробить ракетную программу в 2019-2020 годах, и сейчас Нептунами можно было бы разнести нахрен пол-рашастана !
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08.09.2024 09:32 Ответить
Не ждіть від західних бздунів щось таке що може зупинити касапський фашизм. Самим треба клепати ракети бо ми все таки держава яка виготовляли ядерні ракети тому чим ми гірші Ірану чи КНДР які під санкціями роблять ракети..нас хіба стримує шобла Зеленського-Єрмака. Давно можна наклепати "Сарматів" та "Нептунів" тисячами а не коасти асфальт розкрадаючи міліарди. Україна гідно дала би відсіч касапам якби не 5 колона..
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08.09.2024 10:10 Ответить
А у Дерьмака Чернев разрешение испрашивал ?
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08.09.2024 10:39 Ответить
Советы воров Западу не нужны.
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08.09.2024 12:20 Ответить
Pomojemu, vopros postavljen njeverno. Nado sprashivatj, kakim dolzhen bitj praviljnij otvet Ukraini. USA s russnjoij njevojujet, i njebudjet vojevat, takzhe i NATO. Konjechno, mi budjem pomogatj, no nje vojevatj vmesto ukraincev. V konce koncov, na nas russnja njenapadala (poka), i takije 'prizivi' Ukrainskoij storoni - eto prosto djeshovaja ukrainskaja propoganda. Odnako u etoij propogandi jestj posljedstvija - posmotritje na rezuljtati posljednjih viborov v Germanjii - Thyringen i Saxen - gdje pobedjilji AfD i BSW (kommunjisti), obe partjii jarije storonnjiki prekrashcjenjija ljuboij poddjerzhki Ukrainje (1) i protjiv migrantov (v chjom ja s njimi polnostju soglasen). I na sljedujushcjih viborah v Brandenburg budjet tozhe samoje. Kak rezuljtat - uzhe CDU/CSU i FDP v otnoshenjii immigracii vistupajet polnostju pod egidoij AfD, chto menja konjechno radujet (luchshe pozdno, chem njekogda). Vopros Ukraincam - cherez skoljko mesjacev tje zhe samije CDU/CSU/FDP/SPD nachnut urezatj pomoshcj Ukrainje? - uchitivaja nuzhdi i zhelanjija njemeckih izbiratjeljeij?
Tak chto pozhaluijsta njenado 'kachatj lodku' rasskazami 'chto Zapad dolzhen djelatj', Zapadnije pravitjeljstva i tak idjot PROTJIV volji zapadnih izbiratjeljeij, kotorije hotja v boljshinstve moraljno poddjerzhivajut Ukrainu, no 2/3 (boljshinstvo) absoljutno protjiv rasstrat gosudarstvennih sredstv na Ukrainskuju korrupciju, katoroje OCHEVIDNO!
Vam hochetsja Tomohawk ? - gdje ukrainskije raketi, pro kotorih korumpirovannije ukrainskije chinovnjiki boltajut uzhe skoljko ljet?
Gdje ukrainskije tanki - prodani Afrikanskim stranam?
Ochnjitjesj - i njeuchitje Zapad chto nam djelatj, s takim podhodom vi toljko sokratjitje Zapadnuju pomoshcj!
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08.09.2024 14:17 Ответить
 
 