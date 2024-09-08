Правильным ответом Запада на удары РФ по Львову была бы передача "Томагавков", - "слуга народа" Чернев
Правильным ответом западных партнеров Украины на российские ракетные удары по Львову и другим городам была бы передача "Томагавков". Это позволило бы уничтожить российскую стратегическую авиацию.
Об этом рассказал в эфире телемарафона глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Правильным ответом наших партнеров (на удары по Львову, Кривому Рогу и Полтаве. - Ред.) было бы предоставление нам "Томагавков", способных лететь на 2000-2500 километров и поражать стратегические бомбардировщики где-то в Омской области, в Оленье, откуда они взлетают", - подчеркнул Чернев.
Он пояснил, что даже разрешение на дальнобойное оружие не решит проблему.
"Условно говоря, даже разрешение сейчас на дальнобойное оружие, которое мы считаем дальнобойным, потому что это средней дальности, это АТАКМС, который летит на 300 километров, не решит проблему. Потому что они по Львову или Киеву летят в основном крылатые ракеты, которые запускают со стратегических бомбардировщиков", - отметил он.
Однако Чернев добавил, что это оружие поможет Украине решить проблему по крайней мере с КАБами.
"Носителями КАБов являются бомбардировщики не стратегические, которые взлетают на расстоянии 200-300 километров, где мы можем их поразить этим оружием", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
А правильною відповіддю України є висер Чернєва?
Ну тоді все - кацапи вже у жасі тікають та здаються.
Причому, до них вже 3 роки не доходить хто вони, а хто ті дяді, яким вони хамять та дорікають.
США та Китай такі партії, як СН, купують оптом та у роздріб, якщо це їм дуже потрібно.
А ці клоуни все ніяк не збагнуть, що нічого не робе саме тому, що вони повністю ***** не цікаві і не потрібні нікому.
"Світ перебуває під найсерйознішою загрозою з часів Холодної війни, - глави розвідок США і Британії"
сша не забирали ні в ефіопії ні в еритреї (ні в будь-якій іншій країні світу) 3ій потенціал зброї, включно з ядерною під обіцянки що все буде добре. Тому не пишіть чухню.
А чому клінтон ще не сидить за свій шантаж - оце питання.
ядерку в України відібрали кацапи! але ти дивним чином про ниx не згадуєш, а ****** на США!
бизнецполитика и их интересы для них естественно прежде всего, ну а если у кго то были другие представления, надежды и иллюзии на этот счет, то это не их вина а извечного "я политикой не интересуюсь", таких людей еще в древней Греции называли идиотами.
Вам хочется повесить всех собак на Украину? еще одна гнилая позиция. Украина если и виновата была в чем-то, то с лихвой заплатила. А чем заплатили эти уроды?
Кого вони питали щодо долара?
Ти щось плутаєш.
Те, що робили, роблять і будуть робити США, продиктовано виключно їх інтересами, а не волею європейських невдах, які двічі самі зруйнували свій континент.
І ні у кого США дозволу не просили, не просять і не будутт просити.
Долар став основною резервною валютою бо економіки інших держав були у глибокій дупі і саме від США залежало їх відновлення.
США хоче з РФ зробити союзника проти Китая, ЕС хоче робити з РФ "бабки"
а, чернєв вбив всіх тувінцев, що такий борзий? що вирішив вашингтону поради видавати?
тобто, ви розумієте, що з зе!дегенератами, ми нічого не отримаємо?
Яке скотство спихувати з хворої голови на здорову. Ладно б американці цю маячню писали, але ж то вкраїнчики пишуть таке про свою державу, засирають весь форум своєю меншовартістю.
Над створення власної балістики Україна задумалась ще на початку 2000-х за президентства Віктора Ющенка.
Тоді було оголошено про розробку оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Сапсан", що фактично мав стати аналогом російського "Іскандера". Український комплекс також мав бити на граничну дальність до 500 км і мати бойову частину близько пів тонни.
Завершити цей проєкт планувалось в 2012 році, але брак фінансування змістив терміни. Він раптово був зупинений за президентства Віктора Януковича у червні 2013-го.
Про повне згортання проєкту "Сапсан" повідомив тодішній міністр оборони Павло Лебедев. Зараз він у розшуку за держзраду і, за попередніми даними, переховується в анексованому Росією Криму.
Однак вже у 2016 році стало відомо про відродження проєкту "Сапсан" під експортною назвою "Грім-2". Україна начебто почала створення цього ОТРК з далекобійністю до 280 км на замовлення Саудівської Аравії.
В лютому 2021 року міністр оборони Андрій Таран заявив, що "Сапсан" готовий на 80% і "необхідно зробити останній крок" та доробити перший зразок цієї новітньої зброї.
Щоправда в квітні того ж року його заступник Андрій Миронюк заявляв, що рівень виготовлення першої батареї ОТРК складає 70%.
Після початку повномасштабної війни офіційної інформації про українську ракетну програму стало ще менше. При цьому Росія вже декілька разів публічно повідомляла про збиття начебто українських балістичних ракет "Грім-2".
Пускова установка ОТРК "Грім-2". Це був проєкт ракетного комплексу, який Україна створювала на базі "Сапсана" для Саудівської Аравії.
Проте можна з упевненістю говорити, що в умовах обмежених західних поставок українці сповнені рішучості озброювати себе самі.
бігав кучма і волав "спасіте, памагіте, заберіть цю чортову яз, стратавіа і далекобіні ракети! воно нам ходити заважає, перчіпляємося!"
В якому інкубаторі вирощують вас розумово відсталих?
ЯО формально повернули законному власнику.
Як то кажуть, холодним фактам насрати на те що ти думаешь.
Лікуйся, дядя. Як вилікуєшся - узнаєш, як забирається 3ій потнеціал зброї в світі, включно з ядерною, і скільки це перевірок, перемовин і узгоджень на високому рівні. І да - рашка не була високим рівнем. Дядя сем рішення приймав, хто забере.
Для них ідеальна ситуація.
Ох беда-беда, понавыбирали...
Tak chto pozhaluijsta njenado 'kachatj lodku' rasskazami 'chto Zapad dolzhen djelatj', Zapadnije pravitjeljstva i tak idjot PROTJIV volji zapadnih izbiratjeljeij, kotorije hotja v boljshinstve moraljno poddjerzhivajut Ukrainu, no 2/3 (boljshinstvo) absoljutno protjiv rasstrat gosudarstvennih sredstv na Ukrainskuju korrupciju, katoroje OCHEVIDNO!
Vam hochetsja Tomohawk ? - gdje ukrainskije raketi, pro kotorih korumpirovannije ukrainskije chinovnjiki boltajut uzhe skoljko ljet?
Gdje ukrainskije tanki - prodani Afrikanskim stranam?
Ochnjitjesj - i njeuchitje Zapad chto nam djelatj, s takim podhodom vi toljko sokratjitje Zapadnuju pomoshcj!