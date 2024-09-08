Поставленные Ираном ракеты РФ, вероятно, будут использовать для атак по инфраструктуре Украины следующей осенью и зимой, - ISW
Аналитики Института изучения войны считают, что Россия может использовать ракеты малой дальности Fath-360, поставленные Ираном, для атак по энергетической, гражданской и военной инфраструктуре Украины следующей осенью и зимой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Согласно сообщениям, Иран недавно доставил России более 200 баллистических ракет малой дальности Fateh-360.
"Американские и европейские чиновники недавно подтвердили, что Иран начал поставлять России баллистические ракеты малой дальности, а по оценкам ISW, российские войска, вероятно, будут использовать ракеты, поставленные Ираном, для поражения украинской энергетической, военной и гражданской инфраструктуры следующей осенью и зимой", - говорится в отчете.
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.
Пожалуйста, подождите...
Це свого роду - спроба поділити суспільство на касти , є українці , тобто - вища каста , а є якісь там - вкраїнчики ,, нижча .. Пам'ятаєте - 1 сорт , 2 сорт , 3 сорт . ?
А слово вкраїнчик навпаки - принижує гідність . Це те саме що й америкос , наприклад , або - хачик . Я колись читав на сторінці кацапського пропагандона про те як це слово звучить у їхньому лексиконі і чому його треба нав'язувати українцям . Якщо коротко то воно звучить приблизно так що - украінчікі єто огранічєниє , умственно отсталиє люді , продавшиєся западу , а украінци - люді гордие , мечтающіє о мірє с росієї .
То что такая помощь оказывается, я почти уверен. Это подтверждается тем, что у Израиля мощный ВПК и при этом, от Украинского истеблишмента не звучит никаких просьб к Израилю и/или претензий типа "могли бы и помочь".
Похожая ситуация с Юж. Кореей.
Например iPhone производятся в Китае, используя 90% комплектующих сделанных там же в Китае. Но от этого iPhone не становится "китайским телефоном". И имея iPhone никто не говорит "у меня китайский телефон".
И мы не знаем какое количество дронов (особенно тех, которые использует ГРУ и СБУ) имеют Израильское происхождение. Какое кол-во израильских компонентов в нашем вооружении и вооружении, которое нам поставляет Запад.
А так да, "Меркав" мы вряд ли увидим на поле боя ...
ну, раз наступної, то хай лохи мріють.
вони ж дурні, не знають, що вже цієї осені, зе!лідор, планує всіх пабєдіть.
от, тільки буржуї йому заважають. буржуї, порошенко і українська агресивна меншість.
із зе!білов, будете?
похмелись та проспись. вже потім, до людей, спробуєш звертатися.
за щами приперся?
я, вже, виніс мусор, нема чого, відсипати тобі.
Любовь диктаторов? Нет. Война и экономика - это не место для любви или нелюбви. Там все намного прогматичнее.
1. АЭС. СССР начал, а РФ продолжили строительство АЭС в Иране. Одну построили, две - строят. Иран получает самый дешевый кВт/ч электроэнергии на всем Ближнем Востоке (что является огромным стимулом для экономики и инвестиций). Иран становится крупнейшим производителем и экспортером электроэнергии на Ближнем Востоке.
2. Нефть. Несмотря на то, что всё становление нефтедобычи в Иране - это Запад, после введения в 2010 г. санкций против Ирана, РФ очень поддержал Иран. И специалистами, и технологиями (западными, кстати) и оборудованием и помощью в нелегальном сбыте. Иран оценил. И сейчас Иран помогает РФ. В частности теневым танкерным флотом.
3. ВПК. Весь ВПК Ирана помогал создавать СССР. Но у СССР было понимание "берегов". СССР не передавал Ирану технологии производства ракет, танков, самолетов. Но тут помог Запад. В период "оттепели", с конца 90-х и фактически по нынешнее время, иранские студенты - это чуть ли не самая многочисленная группа (после Индии), которые учаться в лучших технических ВУЗах мира. А потом эти специалисты возвращаются в Иран, разбирают по косточкам ракеты, танки, самолеты СССР и создают собственное производство. А РФ им в этом активно помогает. Речь идет о передачи Ирану полного технологического цикла производства современных самолетов, танков и систем РЭБ.
И как на это все реагирует Запад (прежде всего США)? А Запад всерьез обсуждает снятие всех ограничений по нефти Ирана (хотя они уже давно не работают), т.к. граждане Запада очень недовольны высокими ценами на бензин ...
Тобто нас ще цілий рік будуть знищувати?