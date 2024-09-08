Поставленные Ираном ракеты РФ, вероятно, будут использовать для атак по инфраструктуре Украины следующей осенью и зимой, - ISW

Аналитики Института изучения войны считают, что Россия может использовать ракеты малой дальности Fath-360, поставленные Ираном, для атак по энергетической, гражданской и военной инфраструктуре Украины следующей осенью и зимой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Согласно сообщениям, Иран недавно доставил России более 200 баллистических ракет малой дальности Fateh-360.

"Американские и европейские чиновники недавно подтвердили, что Иран начал поставлять России баллистические ракеты малой дальности, а по оценкам ISW, российские войска, вероятно, будут использовать ракеты, поставленные Ираном, для поражения украинской энергетической, военной и гражданской инфраструктуры следующей осенью и зимой", - говорится в отчете.

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Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.