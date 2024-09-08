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Иран (1736) россия (93011) ISW (493) баллистические ракеты (325)

Поставленные Ираном ракеты РФ, вероятно, будут использовать для атак по инфраструктуре Украины следующей осенью и зимой, - ISW

Іран передав балістичні ракети РФ

Аналитики Института изучения войны считают, что Россия может использовать ракеты малой дальности Fath-360, поставленные Ираном, для атак по энергетической, гражданской и военной инфраструктуре Украины следующей осенью и зимой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Согласно сообщениям, Иран недавно доставил России более 200 баллистических ракет малой дальности Fateh-360.

"Американские и европейские чиновники недавно подтвердили, что Иран начал поставлять России баллистические ракеты малой дальности, а по оценкам ISW, российские войска, вероятно, будут использовать ракеты, поставленные Ираном, для поражения украинской энергетической, военной и гражданской инфраструктуры следующей осенью и зимой", - говорится в отчете.

Также читайте: Если Иран передаст России баллистические ракеты - Европейский Союз отреагирует на это, - Стано

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.
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Топ комментарии
+16
,,дякуємо" що повідомили! Без вас би не здогадалися! Інформбюро хрінове!
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08.09.2024 10:28
+13
Є у інтернета така річ - він пам'ятає ВСЕ
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08.09.2024 10:30
+11
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08.09.2024 10:31
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Ракети з дальністю 120 км для енергетичної інфраструктури їм не підійдуть. Це швидше ракети для ближнього передфронтового тилу.
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08.09.2024 10:26 Ответить
в ближньому передфронтовому тилу теж є енергетична інфраструктура і вона більш критична, бо заживлює не дівани, а військову логістику.
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08.09.2024 10:48 Ответить
Або мова про обстріли Дніпра і Запоріжжя з Павлограду через рік..
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08.09.2024 11:17 Ответить
Хочеш блєснуть інтєлєгтом - обов'язково встав в коментар це тупе й дурнувате слово вкраїнчики . пц
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08.09.2024 10:45 Ответить
Українець ніколи себе "вкраїнчиком" не назове, тобто він не українець і планує "стурбовано дивитись" зі сторони.
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08.09.2024 11:01 Ответить
100% . Це слівце народилося в нетрях кацапської пропаганди , а наші дурачки тут же підхватили .
Це свого роду - спроба поділити суспільство на касти , є українці , тобто - вища каста , а є якісь там - вкраїнчики ,, нижча .. Пам'ятаєте - 1 сорт , 2 сорт , 3 сорт . ?
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08.09.2024 11:07 Ответить
Я не думаю, що це саме наш дурачок.
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08.09.2024 11:11 Ответить
До чого тут пропаганда? "Вкраїнчиками" називали людей, які 24.02.2022-го року раптово стали щирими патріотами, а до цього до війни ставилися нейтрально. Інше питання, що тут воно не доречне в цій темі
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08.09.2024 11:17 Ответить
Та маячня . Який сенс називати цим словом людей які всього лиш змінили свою думку що до війни , з нейтральної на патріотичну ? Таке тільки - вітається .
А слово вкраїнчик навпаки - принижує гідність . Це те саме що й америкос , наприклад , або - хачик . Я колись читав на сторінці кацапського пропагандона про те як це слово звучить у їхньому лексиконі і чому його треба нав'язувати українцям . Якщо коротко то воно звучить приблизно так що - украінчікі єто огранічєниє , умственно отсталиє люді , продавшиєся западу , а украінци - люді гордие , мечтающіє о мірє с росієї .
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08.09.2024 11:55 Ответить
Я не лажу по ресурсам з пропагандою руснявою - це взагалі не має хвилювати. Люди не змінили думку на патріотичну, а просто типу стали патріотами і тепер всіх повчають "родіну любіть"
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08.09.2024 14:14 Ответить
Глибоке занепокоєня навіть у нашого МЗС ,

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08.09.2024 10:27 Ответить
добрий відкладений на зберігання сир, а не балістичні ракети і гнила "муйня" Інституту вивчення війни (ISW)
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08.09.2024 10:27 Ответить
Дуже обнадійливо,глибоко стурбовано !
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08.09.2024 10:34 Ответить
,,дякуємо" що повідомили! Без вас би не здогадалися! Інформбюро хрінове!
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08.09.2024 10:28 Ответить
Це ви із редакцією "Цензора" так агресивно спілкуєтесь?) ISW нам нічого не повідомляв, вони у себе на сайті викладають.
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08.09.2024 10:54 Ответить
Редакція Цензора не спілкується - багато честі. Просто банять. За спілкуванням у Телегу, там повна свобода слова.
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08.09.2024 11:39 Ответить
А зробити ше глибше занепокоєння шо ім мішає? - яиця?
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08.09.2024 10:28 Ответить
Є у інтернета така річ - він пам'ятає ВСЕ
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08.09.2024 10:30 Ответить
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08.09.2024 10:31 Ответить
Що Ви хочете від ізраїльтян? Вони спробували налякати кацапів і аятолл - не вийшло. Ну а на "ні" - і суду нема. 😊
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08.09.2024 10:33 Ответить
Ну надеяться на евреев ето то же самое что подписать договор с рашистами или одолжить денег циганам. Израиль наоборот выдохнул с облегчением. Теперь те иранские ракеты которые должны были лететь по Израилю полетят по Украине.
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08.09.2024 10:56 Ответить
Не все так очевидно. Израиль никогда в жизни не будет афишировать военную помощь Украине. Более того, условием такой помощи поставит полную секретность. Поэтому мы не можем знать как, чем и в каком объеме Израиль помогает Украине.
То что такая помощь оказывается, я почти уверен. Это подтверждается тем, что у Израиля мощный ВПК и при этом, от Украинского истеблишмента не звучит никаких просьб к Израилю и/или претензий типа "могли бы и помочь".
Похожая ситуация с Юж. Кореей.
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08.09.2024 11:46 Ответить
Ну конечно никто не увидит помощи Украине от Израиля. Пока что никто не видел на фронте со стороны Украины ниодного вида оружия сделанного в Израиле или сделанного другими странами по израильским технологиям. Зато каждый день видим со стороны рашки израильские Орланы, Ланцеты и еще черт знает что.
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08.09.2024 12:04 Ответить
Убедительный аргумент. Но не 100%.
Например iPhone производятся в Китае, используя 90% комплектующих сделанных там же в Китае. Но от этого iPhone не становится "китайским телефоном". И имея iPhone никто не говорит "у меня китайский телефон".
И мы не знаем какое количество дронов (особенно тех, которые использует ГРУ и СБУ) имеют Израильское происхождение. Какое кол-во израильских компонентов в нашем вооружении и вооружении, которое нам поставляет Запад.
А так да, "Меркав" мы вряд ли увидим на поле боя ...
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08.09.2024 12:35 Ответить
Чому це лише "наступної" осені? Я впевнений, що вже цієї.
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08.09.2024 10:30 Ответить
І що, це вже ескалація чи ще ні? Союзники і далі будуть стурбовуватися, чи червоні лінії пересунуть?
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08.09.2024 10:36 Ответить
фуухххх...
ну, раз наступної, то хай лохи мріють.
вони ж дурні, не знають, що вже цієї осені, зе!лідор, планує всіх пабєдіть.
от, тільки буржуї йому заважають. буржуї, порошенко і українська агресивна меншість.
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08.09.2024 10:44 Ответить
чім порошенко йому заважає ?
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08.09.2024 10:48 Ответить
тиць пердиць!
із зе!білов, будете?
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08.09.2024 10:50 Ответить
Відповідай на питання ботяра !
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08.09.2024 10:53 Ответить
дядя, ти якось загубився!
похмелись та проспись. вже потім, до людей, спробуєш звертатися.
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08.09.2024 10:57 Ответить
Так ти не людина - ти ботяра. Своїх "зе! білів" собі в засунь нижче спини
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08.09.2024 11:04 Ответить
привіт лапоть.
за щами приперся?
я, вже, виніс мусор, нема чого, відсипати тобі.
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08.09.2024 11:08 Ответить
Жодної критики навіть не було в сторону зєльоного
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08.09.2024 10:49 Ответить
Вважаючи, що рот Зелідора, Скабєєва, вибачаюсь, Мосейчучка вже озвучила "перемогу" (втримати столицю та вихід до моря), то Зєлідор може "перемогти" хоч зараз.
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08.09.2024 16:25 Ответить
Наступної осені - це коли?? Якщо що - осінь вже настала. Чи ви про наступну?? 2025?
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08.09.2024 10:45 Ответить
Главное чтобы небыла ескалации атопутиннападе
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08.09.2024 10:51 Ответить
Можна безкінечно дивитись, як тече вода, горить вогонь, і безкінечно слухати, як зєлєнскій обіцяє потужну помсту рашистам
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08.09.2024 10:53 Ответить
Та ти ШО ?? ..Вєліке спасіба інстітуту війни , а то я сам нізащо не здогадався б - коли ж там та русня надумає обстрілювати Україну . А воно он як виявляється - наступної осені і зими !! Які ж проніцатєльні аналітєги там працюють ,, я просто в шоці ! Навіть не в шоці а - в **** !
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08.09.2024 10:54 Ответить
Почему Иран так активно помогает РФ?
Любовь диктаторов? Нет. Война и экономика - это не место для любви или нелюбви. Там все намного прогматичнее.
1. АЭС. СССР начал, а РФ продолжили строительство АЭС в Иране. Одну построили, две - строят. Иран получает самый дешевый кВт/ч электроэнергии на всем Ближнем Востоке (что является огромным стимулом для экономики и инвестиций). Иран становится крупнейшим производителем и экспортером электроэнергии на Ближнем Востоке.
2. Нефть. Несмотря на то, что всё становление нефтедобычи в Иране - это Запад, после введения в 2010 г. санкций против Ирана, РФ очень поддержал Иран. И специалистами, и технологиями (западными, кстати) и оборудованием и помощью в нелегальном сбыте. Иран оценил. И сейчас Иран помогает РФ. В частности теневым танкерным флотом.
3. ВПК. Весь ВПК Ирана помогал создавать СССР. Но у СССР было понимание "берегов". СССР не передавал Ирану технологии производства ракет, танков, самолетов. Но тут помог Запад. В период "оттепели", с конца 90-х и фактически по нынешнее время, иранские студенты - это чуть ли не самая многочисленная группа (после Индии), которые учаться в лучших технических ВУЗах мира. А потом эти специалисты возвращаются в Иран, разбирают по косточкам ракеты, танки, самолеты СССР и создают собственное производство. А РФ им в этом активно помогает. Речь идет о передачи Ирану полного технологического цикла производства современных самолетов, танков и систем РЭБ.

И как на это все реагирует Запад (прежде всего США)? А Запад всерьез обсуждает снятие всех ограничений по нефти Ирана (хотя они уже давно не работают), т.к. граждане Запада очень недовольны высокими ценами на бензин ...
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08.09.2024 11:00 Ответить
а чого що наступної? недозріли для цієї?
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08.09.2024 11:02 Ответить
Заголовок некоректний.Або такий переклад."Наступної осені"це осінь 2025 р?
Тобто нас ще цілий рік будуть знищувати?
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08.09.2024 11:24 Ответить
Розвідка України має встановити місцезнаходження цих ракет та знищити їх.
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08.09.2024 12:15 Ответить
Знащит нефтюга палатенцегаловых должна пиристать плавать. 🤣🤣🤣ПС. Санкции нада выпалнять. 🤣🤣🤣
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08.09.2024 15:10 Ответить
 
 