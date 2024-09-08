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Зеленский (19042) ракеты (3470) дроны (3562) КАБ (279)

Более 800 КАБов, почти 300 "Шахедов" и более 60 ракет применили РФ против Украины за неделю, - Зеленский

президент Володимир Зеленський

Россия только за одну неделю применила для ударов по территории Украины более 800 КАБов, почти 300 "Шахедов" и более 60 ракет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Только за одну неделю Россия применила против наших людей более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 "шахедов", более 60 ракет различных типов", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что террор надежно останавливается только одним способом: ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора.

"Каждый день мы работаем ради более сильных решений в поддержку нашей защиты - ради соответствующих дальнобойных решений. Об этом я говорил с партнерами и на заседании "Рамштайн". Спасибо всем странам, которые поддержали нас соответствующими пакетами помощи", - добавил президент.

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Топ комментарии
+7
який талановитий зе!лідор.
воно, ще й статистику повідомляє.
от видно, що працює людина, а нам, лише, риготати з нього.
та, яке риготати? блювати.
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08.09.2024 11:05
+7
На тактику вогневого валу, зебіл відповіда тактикою гарматного м"яса. це не президент, воно катастрофа
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08.09.2024 11:25
+4
Скільки КАБів полетіло на кацапстан за тиждень,місяць,рік,ось у чому питання.Коли доповідеш Українцям ???
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08.09.2024 11:06
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який талановитий зе!лідор.
воно, ще й статистику повідомляє.
от видно, що працює людина, а нам, лише, риготати з нього.
та, яке риготати? блювати.
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08.09.2024 11:05 Ответить
Блювати від цього лідора верне з травня 2019 року !
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08.09.2024 11:09 Ответить
Мене ще з його квк..
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08.09.2024 11:36 Ответить
Скільки КАБів полетіло на кацапстан за тиждень,місяць,рік,ось у чому питання.Коли доповідеш Українцям ???
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08.09.2024 11:06 Ответить
Оце питання....Але так як останні 20 років ми входимо в 10ку найбільших продавців зброї --то продали все шо можна ..нічого не залишили на оборону
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08.09.2024 11:10 Ответить
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08.09.2024 11:07 Ответить
Ніт !
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08.09.2024 11:10 Ответить
прикиньте, скільки грошей ******* 95 квартал, що б знати такий непотріб, та й ще виставити на ввс?
ось, де наша ракетна програма, фортифікації та озброєння.
прокляті буржуї, у всьому винні!
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08.09.2024 11:14 Ответить
Та нунах!! Не дай Боже!!
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08.09.2024 11:37 Ответить
Надпотужна заява, треба бiльше людського ресурсу!
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08.09.2024 11:07 Ответить
Мало заробляє, що статистом підпрацьовує
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08.09.2024 11:17 Ответить
Статистиком)) статисти - то в кіно, що натовп роблять..
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08.09.2024 11:38 Ответить
Статист ху * в !!! закрий рота 🤡 мухи летять !!!
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08.09.2024 11:22 Ответить
На тактику вогневого валу, зебіл відповіда тактикою гарматного м"яса. це не президент, воно катастрофа
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08.09.2024 11:25 Ответить
Потужна відповідь верховного головнокомандувача на російський терор, потужно поговорив з партнерами, потужно провітрив відновлений президентський літак по Європі, потужно зняв потужне відео! Впорався!
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08.09.2024 11:31 Ответить
що взесвітній зебілиш, вмився кров'ю українців, що твій дід у могилі заздрить? буба смердюча із виводком скумбрій.
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08.09.2024 11:32 Ответить
Воно таке не одне, їх там ціла зграя...
Поки від них не звільнимось діла не буде, а буде тільки гірше!
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08.09.2024 11:55 Ответить
Нагадало(("адін кракаділ,два кракаділа,трі кракаділа....50,100...брєдіт бєдняга"(((
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08.09.2024 11:59 Ответить
А ти не додумався свої Каби зробити, Наполєон)
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08.09.2024 12:09 Ответить
І що там вангував буданов? Уже усьо, ось-ось все у них закінчиться, і війні кінець. Як там у Жванецького: "Уже виден свет в конце туннеля. Туннель **** не кончается..." (с)
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08.09.2024 12:13 Ответить
Считовод .
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08.09.2024 13:00 Ответить
ну то починай збагатшувати уран, тільки мовчки 🤫
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08.09.2024 13:32 Ответить
Понад 800 КАБів, майже 300 "Шахедів" і більш як 60 ракет застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський

Павел Степанович: Силой воображения представьте себе какой жилмассив будет здесь создан. Только в нем одном будет установлено 740 газовых плит, то есть в 740 раз больше, чем было во всем городе до 1913 года. Прошу Вас... А если взять поэтажно весь объём работ, выполненный нашим СМУ за этот квартал и поставить этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня, или втрое выше, чем знаменитая Нотр-Дам-де-Пари. Что в переводе означает «Собор Парижской Богоматери».

Федя: Какой-какой матери?

Павел Степанович: Парижской. (на секунды серьёзнея) Бога матери...

(хф "Операция "Ы")

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08.09.2024 14:22 Ответить
Знову пацаня кізяків накурилося. Хай у буданово спитає, буднов краще знає що у кацапів немає стільки ракет. Арестович підтвердить.
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08.09.2024 14:24 Ответить
А ти чим відповів на це, Гундос імпотентний? Надув щоки і ножкою тупнув? Нездара.
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08.09.2024 15:32 Ответить
Если бы ты не был ******* КЛОУНОМ, собравшим вокруг себя ФСБешный СБРОД и ВОРОВ, то ровно такое количество КАБов, "аля Шахедов" и балистических РАКЕТ летело бы каждую неделю на **********.
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08.09.2024 21:28 Ответить
 
 