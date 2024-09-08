Более 800 КАБов, почти 300 "Шахедов" и более 60 ракет применили РФ против Украины за неделю, - Зеленский
Россия только за одну неделю применила для ударов по территории Украины более 800 КАБов, почти 300 "Шахедов" и более 60 ракет.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Только за одну неделю Россия применила против наших людей более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 "шахедов", более 60 ракет различных типов", - говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что террор надежно останавливается только одним способом: ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора.
"Каждый день мы работаем ради более сильных решений в поддержку нашей защиты - ради соответствующих дальнобойных решений. Об этом я говорил с партнерами и на заседании "Рамштайн". Спасибо всем странам, которые поддержали нас соответствующими пакетами помощи", - добавил президент.
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воно, ще й статистику повідомляє.
от видно, що працює людина, а нам, лише, риготати з нього.
та, яке риготати? блювати.
ось, де наша ракетна програма, фортифікації та озброєння.
прокляті буржуї, у всьому винні!
Поки від них не звільнимось діла не буде, а буде тільки гірше!
Павел Степанович: Силой воображения представьте себе какой жилмассив будет здесь создан. Только в нем одном будет установлено 740 газовых плит, то есть в 740 раз больше, чем было во всем городе до 1913 года. Прошу Вас... А если взять поэтажно весь объём работ, выполненный нашим СМУ за этот квартал и поставить этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня, или втрое выше, чем знаменитая Нотр-Дам-де-Пари. Что в переводе означает «Собор Парижской Богоматери».
Федя: Какой-какой матери?
Павел Степанович: Парижской. (на секунды серьёзнея) Бога матери...
(хф "Операция "Ы")