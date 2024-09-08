Более 800 КАБов, почти 300 "Шахедов" и более 60 ракет применили РФ против Украины за неделю, - Зеленский

Россия только за одну неделю применила для ударов по территории Украины более 800 КАБов, почти 300 "Шахедов" и более 60 ракет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Только за одну неделю Россия применила против наших людей более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 "шахедов", более 60 ракет различных типов", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что террор надежно останавливается только одним способом: ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора.

"Каждый день мы работаем ради более сильных решений в поддержку нашей защиты - ради соответствующих дальнобойных решений. Об этом я говорил с партнерами и на заседании "Рамштайн". Спасибо всем странам, которые поддержали нас соответствующими пакетами помощи", - добавил президент.

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